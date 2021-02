Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d675556a-79eb-40ca-99d8-c4fa03838b25","c_author":"Csatlós Hanna – Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Úgy akartak felállni, hogy ezzel a lehető legkevesebb kárt okozzák a hallgatóknak. Előző héten pénteken 26 tanár – többek között Upor László volt rektorhelyettes, Földényi F. László, Kárpáti Péter, Bagossy László – postázta el az új vezetésnek a felmondópapírjait. ","shortLead":"Úgy akartak felállni, hogy ezzel a lehető legkevesebb kárt okozzák a hallgatóknak. Előző héten pénteken 26 tanár –...","id":"20210222_szfe_felmondo_oktatok_nyilatkozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d675556a-79eb-40ca-99d8-c4fa03838b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b51ab0a0-423f-49ed-b422-bc28699cc9e1","keywords":null,"link":"/elet/20210222_szfe_felmondo_oktatok_nyilatkozat","timestamp":"2021. február. 22. 12:00","title":"„Finoman fogalmazva is derékba töri az életünket ez a döntés” – nyilatkoztak az SZFE-n felmondó oktatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a545ad38-b374-4623-8b09-fc5b8cfafe5a","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Nem sikerült kilúgozni Veszprém 2023 Európa kulturális fővárosa pályázatát, de a kabinet úgy intézte, hogy az egyház is jól járjon, az ellenzéknek viszont nem osztanak lapot a projektben.","shortLead":"Nem sikerült kilúgozni Veszprém 2023 Európa kulturális fővárosa pályázatát, de a kabinet úgy intézte, hogy az egyház is...","id":"202107__ekfelokeszulet__egyhazi_nyomulas__digitalis_muzeum__varjatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a545ad38-b374-4623-8b09-fc5b8cfafe5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81f402c7-beb0-4a8f-886e-86afcbe025c5","keywords":null,"link":"/360/202107__ekfelokeszulet__egyhazi_nyomulas__digitalis_muzeum__varjatek","timestamp":"2021. február. 22. 07:00","title":"Mintha nem is fideszes lenne Veszprém EKF-koncepciója, a kivitelezése annál inkább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy nő és egy férfi már 2018-ban külföldre menekült a börtönbüntetése elől, egy másik körözött embert 2020 szeptember óta kerestek.","shortLead":"Egy nő és egy férfi már 2018-ban külföldre menekült a börtönbüntetése elől, egy másik körözött embert 2020 szeptember...","id":"20210222_Korozes_magyar_bunozo_kulfold","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a91225d4-6e58-4ced-83fa-25792d1a30ff","keywords":null,"link":"/itthon/20210222_Korozes_magyar_bunozo_kulfold","timestamp":"2021. február. 22. 06:19","title":"Körözött magyar bűnözőket fogtak el Olaszországban és Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"195af0a3-ded3-4b89-bd00-e157484d4cc6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy üllői családi házzal a Konkrét Stúdió csapata a legjobb épület kategóriában, míg Szántó Hunor Albert Táj-Restaurációs Központja a legjobb terv kategóriában nyerte el a 2020-as Média Építészeti Díját.","shortLead":"Egy üllői családi házzal a Konkrét Stúdió csapata a legjobb épület kategóriában, míg Szántó Hunor Albert...","id":"20210221_Media_Epiteszeti_Dij_legjobb_epulet_legjobb_terv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=195af0a3-ded3-4b89-bd00-e157484d4cc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09e64227-7329-411f-b0b7-fc037e54502b","keywords":null,"link":"/itthon/20210221_Media_Epiteszeti_Dij_legjobb_epulet_legjobb_terv","timestamp":"2021. február. 21. 17:12","title":"Fekete hullámpalával borított családi ház lett az év legjobb hazai épülete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c2e14f2-f2de-43ea-9947-8dea91e379b9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ők azok, akik éltek a kormány által meghirdetett kedvezménnyel.","shortLead":"Ők azok, akik éltek a kormány által meghirdetett kedvezménnyel.","id":"20210222_novak_katalin_autovasarlas_tamogatas_csaladok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c2e14f2-f2de-43ea-9947-8dea91e379b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50e34222-f3ea-455c-b7bc-e7c71401b6c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210222_novak_katalin_autovasarlas_tamogatas_csaladok","timestamp":"2021. február. 22. 11:36","title":"Eddig 20 ezer hétüléses autó került a magyar családokhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f160e157-0849-4e81-bc44-0a8201cb68ab","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az aranyéremért 25 millió forint jár majd. ","shortLead":"Az aranyéremért 25 millió forint jár majd. ","id":"20210221_Magyar_paralimpiai_ermesek_es_helyezettek_allami_jutalma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f160e157-0849-4e81-bc44-0a8201cb68ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d62e38-7d5f-4572-b332-056dc44a2207","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210221_Magyar_paralimpiai_ermesek_es_helyezettek_allami_jutalma","timestamp":"2021. február. 21. 16:35","title":"Jelentősen emelkedik a paralimpiai érmesek és helyezettek állami jutalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"829afbfd-c7ec-4df1-9ad3-7d0a550795b2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A hajtómű burkolatának karimája egy ház udvarára esett.","shortLead":"A hajtómű burkolatának karimája egy ház udvarára esett.","id":"20210221_repulo_hajtomu_denver_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=829afbfd-c7ec-4df1-9ad3-7d0a550795b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f2293e9-43ea-4b40-b93d-635a991be972","keywords":null,"link":"/tudomany/20210221_repulo_hajtomu_denver_baleset","timestamp":"2021. február. 21. 08:47","title":"Denver elővárosára zuhantak egy felszálló repülő hajtóművének darabjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"733ed163-c9ab-4289-8152-db6f15e7ae57","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"25 TEÁOR-kód szerepel az MFB mostani listáján. De már készül a program következő szakasza is, amellyel szélesítenék az ingyenhitellel támogatott vállalkozások körét.","shortLead":"25 TEÁOR-kód szerepel az MFB mostani listáján. De már készül a program következő szakasza is, amellyel szélesítenék...","id":"20210222_mfb_vallalkozasok_nulla_szazalekos_hitel_teaor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=733ed163-c9ab-4289-8152-db6f15e7ae57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aa2d042-5818-4a99-9347-cd6a60775d7e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210222_mfb_vallalkozasok_nulla_szazalekos_hitel_teaor","timestamp":"2021. február. 22. 17:51","title":"Kiderült, hogy milyen vállalkozások kérhetik a nullaszázalékos hitelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]