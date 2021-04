Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66872445-d601-47b5-9b02-713b4e04db11","c_author":"Miklós Tamás","category":"360","description":"Walter Pehlének kulcsszerepe volt abban, hogy Németország elkezdett szembenézni a náci múlttal. A magyar kultúra elkötelezett barátja, támogatója volt, sokszor tartott előadást Budapesten.\r

\r

\r

","shortLead":"Walter Pehlének kulcsszerepe volt abban, hogy Németország elkezdett szembenézni a náci múlttal. A magyar kultúra...","id":"20210401_Meghalt_Walter_Pehle","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66872445-d601-47b5-9b02-713b4e04db11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6246f14a-fe27-4a69-849c-3a69a9b30ee4","keywords":null,"link":"/360/20210401_Meghalt_Walter_Pehle","timestamp":"2021. április. 01. 19:30","title":"Meghalt Walter Pehle történész, korunk egyik legfontosabb könyvsorozatának szerkesztője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35b4b4ad-15de-42b2-87a3-3a3657679c10","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hazafelé a munkából egy kör a Ringen? ","shortLead":"Hazafelé a munkából egy kör a Ringen? ","id":"20210329_Az_egyik_legerdekesebb_amikor_nagyon_nem_oda_valo_autok_mennek_a_Nurburgringen__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35b4b4ad-15de-42b2-87a3-3a3657679c10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fab90708-da76-4a3c-b2c6-ed2a6f416041","keywords":null,"link":"/cegauto/20210329_Az_egyik_legerdekesebb_amikor_nagyon_nem_oda_valo_autok_mennek_a_Nurburgringen__video","timestamp":"2021. április. 02. 04:53","title":"Az egyik legérdekesebb, amikor nagyon nem oda való autók mennek a Nürburgringen - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a29743b-0c53-4baf-b3bc-c7f01916e6cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sz. Péter a bűncselekmény elkövetésekor beszámítható állapotban volt az elmeorvos szakértői véleménye szerint.\r

\r

\r

","shortLead":"Sz. Péter a bűncselekmény elkövetésekor beszámítható állapotban volt az elmeorvos szakértői véleménye szerint.\r

\r

\r

","id":"20210401_Szilagyi_Istvan_fia_gyilkossag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a29743b-0c53-4baf-b3bc-c7f01916e6cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0609fb9-3ac5-4bf0-a256-5e393fbc4af7","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_Szilagyi_Istvan_fia_gyilkossag","timestamp":"2021. április. 01. 07:31","title":"Szilágyi István fia a szüleivel aludt a gyilkosságot megelőző éjszakán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4634d1a5-7f88-4eff-b119-eedb5f5ae5b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lakosságarányosan Magyarországon halnak meg naponta a legtöbben koronavírus-fertőzésben. Bár több szakértő szerint ebben a megkésett korlátozó intézkedések is szerepet játszanak, az emberek felelőtlensége, rossz egészségi állapota és a forráshiányos egészségügyi ellátórendszer legalább ennyire ludas, miközben az egészségügyi dolgozók erőn felül küzdenek a betegek életéért.","shortLead":"Lakosságarányosan Magyarországon halnak meg naponta a legtöbben koronavírus-fertőzésben. Bár több szakértő szerint...","id":"20210401_koronavirus_ellatas_jarvanyhelyzet_adatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4634d1a5-7f88-4eff-b119-eedb5f5ae5b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"228302f4-384d-4920-baa0-b79afb75b912","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_koronavirus_ellatas_jarvanyhelyzet_adatok","timestamp":"2021. április. 01. 11:20","title":"Akkor kell tartanunk a halálozások számának növekedésétől, amikor majd stagnál a gépen lévők száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d46f0d9-39d6-4eab-ad26-0a0af1e8b58c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ezen a nyáron 31 ezer hektár égett le, szemben a tavalyi 5,5 millió hektárral.","shortLead":"Ezen a nyáron 31 ezer hektár égett le, szemben a tavalyi 5,5 millió hektárral.","id":"20210331_ausztralia_bozottuz_keves","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d46f0d9-39d6-4eab-ad26-0a0af1e8b58c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9021d22-4b7d-4628-a61d-ed4ae124f58a","keywords":null,"link":"/zhvg/20210331_ausztralia_bozottuz_keves","timestamp":"2021. március. 31. 21:08","title":"Tíz éve nem volt olyan kevés bozóttűz Ausztráliában, mint ebben a szezonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d9369b-7e02-4a6a-ba7a-95461c8c82f1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A brit Deliveroo papírjai közel 2 milliárd fonttal értek kevesebbet az első kereskedési napra, a futárok is alacsony fizetésre panaszkodtak. \r

","shortLead":"A brit Deliveroo papírjai közel 2 milliárd fonttal értek kevesebbet az első kereskedési napra, a futárok is alacsony...","id":"20210331_Deliveroo_reszveny_tozsde_Amazon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1d9369b-7e02-4a6a-ba7a-95461c8c82f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83403d99-404f-4416-bb96-61ecd1a71a83","keywords":null,"link":"/kkv/20210331_Deliveroo_reszveny_tozsde_Amazon","timestamp":"2021. március. 31. 14:17","title":"A londoni tőzsdére lépve azonnal bezuhant az Amazon ételfutárcégének részvényárfolyama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az év végi pénzszórás akkora negyedéves hiányt okozott, amilyen még egyszer sem volt, mióta vezetik a statisztikákat. A kormány úgy értékeli a számokat: ellenállóbb a gazdaságunk az EU átlagánál.","shortLead":"Az év végi pénzszórás akkora negyedéves hiányt okozott, amilyen még egyszer sem volt, mióta vezetik a statisztikákat...","id":"20210401_allamadossag_hiany_valsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7597e07c-02e0-4841-89a4-bbcadb63bcb0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210401_allamadossag_hiany_valsag","timestamp":"2021. április. 01. 10:01","title":"Az államadósság a 2010 körüli, a hiány a 2006-os szintre ugrott vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1ed187-f949-48f4-a1ff-77dd1465f796","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A francia Európa-ügyi államtitkár szerint mire engedélyt kap az orosz vakcina, addigra az EU-nak sokkal több vakcina áll majd rendelkezésére.","shortLead":"A francia Európa-ügyi államtitkár szerint mire engedélyt kap az orosz vakcina, addigra az EU-nak sokkal több vakcina...","id":"20210401_unios_engedely_Szputnyik_V_vakcina_ema","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff1ed187-f949-48f4-a1ff-77dd1465f796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a305bcb5-1678-45e0-8105-ae5616064080","keywords":null,"link":"/tudomany/20210401_unios_engedely_Szputnyik_V_vakcina_ema","timestamp":"2021. április. 01. 20:45","title":"Június végén kaphat leghamarabb uniós engedélyt a Szputnyik V","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]