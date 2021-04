Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4338076-e727-4518-8cd5-0a7fbaed38d2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Erzsébet királynő férje egy hónapot volt kórházban, ahol szívműtétet hajtottak rajta végre. ","shortLead":"Erzsébet királynő férje egy hónapot volt kórházban, ahol szívműtétet hajtottak rajta végre. ","id":"20210409_Meghalt_Fulop_herceg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4338076-e727-4518-8cd5-0a7fbaed38d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68fd2666-1cd5-4516-acb2-c50fc5e6ce6e","keywords":null,"link":"/elet/20210409_Meghalt_Fulop_herceg","timestamp":"2021. április. 09. 13:05","title":"Meghalt Fülöp herceg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"623d1c16-a7f8-4592-bfa8-f1e5a7a2d12e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hó viszont nem fog sokáig megmaradni, nappal ugyanis 11 fok is lehet, a hétvégére pedig visszatér a tavasz.","shortLead":"A hó viszont nem fog sokáig megmaradni, nappal ugyanis 11 fok is lehet, a hétvégére pedig visszatér a tavasz.","id":"20210408_Egesz_nap_varhatok_hozaporok_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=623d1c16-a7f8-4592-bfa8-f1e5a7a2d12e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a3093c3-e22d-4f66-9069-136e36d56147","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_Egesz_nap_varhatok_hozaporok_Magyarorszagon","timestamp":"2021. április. 08. 08:02","title":"Havazik Budapesten, egész nap várhatók további záporok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4570bb00-a89e-4dbd-82d1-2c4c1207e7e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autós csak annyit látott, hogy a nő elkezdni locsolni a kocsiját egy töltőpisztolyból.","shortLead":"Az autós csak annyit látott, hogy a nő elkezdni locsolni a kocsiját egy töltőpisztolyból.","id":"20210408_Fraszt_hozta_egy_autosra_egy_no_aki_ugy_tunt_benzinnel_kezdett_kocsit_mosni_Amerikaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4570bb00-a89e-4dbd-82d1-2c4c1207e7e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c09390a7-6fc6-4dd4-8a3d-74e5aa4bd8f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210408_Fraszt_hozta_egy_autosra_egy_no_aki_ugy_tunt_benzinnel_kezdett_kocsit_mosni_Amerikaban","timestamp":"2021. április. 08. 16:53","title":"A frászt hozta egy autósra egy nő, aki mintha benzinnel kezdett volna kocsit mosni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecbe68ee-eb48-4985-8220-94c658fa138b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hat busz, két villamos és három troli vonalán már most sűrítik a járatokat 20 és 22 óra között, a jövő héttől még több járatsűrítés következik.","shortLead":"Hat busz, két villamos és három troli vonalán már most sűrítik a járatokat 20 és 22 óra között, a jövő héttől még több...","id":"20210407_bkk_menetrend_kijarasi_tilalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecbe68ee-eb48-4985-8220-94c658fa138b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f7882ae-9383-4fdb-9dfa-1a47b843c11d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210407_bkk_menetrend_kijarasi_tilalom","timestamp":"2021. április. 07. 19:08","title":"A későbbi kijárási tilalomhoz igazítja a menetrendjét a BKK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffa5bd4b-6f87-45e7-b03b-5eb11acba910","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az M1 szerint nem véletlen, hogy a nagy összhang a sajtóban, mert a momentumos Cseh Katalin szinte azonos stílusban és módon ostorozta a közmédiát.","shortLead":"Az M1 szerint nem véletlen, hogy a nagy összhang a sajtóban, mert a momentumos Cseh Katalin szinte azonos stílusban és...","id":"20210409_kozmedia_provokacio_2","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffa5bd4b-6f87-45e7-b03b-5eb11acba910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"062c2c16-1774-4540-90c2-dbe74b69d09c","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_kozmedia_provokacio_2","timestamp":"2021. április. 09. 11:24","title":"A közmédia a \"balliberális\" sajtó összefogását vizionálta, mert beszámolt a provokációs ügyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f87579b8-a246-4992-9d8e-0e5addd29f34","c_author":"Kocsis Györgyi","category":"itthon","description":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","shortLead":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","id":"202114_a_magyar_mutans","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f87579b8-a246-4992-9d8e-0e5addd29f34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f7994a6-21e9-479f-9172-a211b1f60217","keywords":null,"link":"/itthon/202114_a_magyar_mutans","timestamp":"2021. április. 08. 09:10","title":"Kocsis Györgyi: A magyar mutáns","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06ab77f9-6634-4635-9947-c55e4c0d094f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Életmódunk, még ha maszkkal is, de akár már május végével, június végével visszatérhet a normalitáshoz - mondta a csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely, aki szerint túljutottunk a harmadik hullám csúcsán. A kormány akár napok múlva dönthet a lazítás következő lépéseiről, az viszont már most biztos, hogy futballmeccseket csak védettségi igazolvánnyal lehet majd látogatni. Az április 19-ei nyitás miatt aggódó pedagógusokat arra kérte, legyenek figyelemmel a szülőkre és a diákokra is. \r

\r

","shortLead":"Életmódunk, még ha maszkkal is, de akár már május végével, június végével visszatérhet a normalitáshoz - mondta...","id":"20210408_kormanyinfo_gulyas_gergely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06ab77f9-6634-4635-9947-c55e4c0d094f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ee015a0-c0cd-41b3-aa36-52479684cb9b","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_kormanyinfo_gulyas_gergely","timestamp":"2021. április. 08. 10:57","title":"Gulyás: 3 millió beoltott után döntenek az újraindítás következő lépéseiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a492694f-0f5e-4f66-93cb-42746810a45c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint hétezer új fertőzöttet találtak, és több mint 1,1 millióan már túl vannak a második oltáson is péntekre virradóra. Már 700 ezer felett jár az összes fertőzött száma.","shortLead":"Több mint hétezer új fertőzöttet találtak, és több mint 1,1 millióan már túl vannak a második oltáson is péntekre...","id":"20210409_koronavirus_magyarorszag_szamok_adatok_statisztikak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a492694f-0f5e-4f66-93cb-42746810a45c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b3db55a-7cbc-4560-9f17-bb041f13ef28","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_koronavirus_magyarorszag_szamok_adatok_statisztikak","timestamp":"2021. április. 09. 08:50","title":"Koronavírus: 285-en meghaltak, 11 ezer ember fekszik kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]