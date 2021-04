Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03f419a1-b51e-4ed7-a73f-3e8d61fd41d1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A csatornát felügyelő hatóság nagyjából egymilliárd dolláros kompenzációt vár a konténerhajó üzemeltetőjétől.","shortLead":"A csatornát felügyelő hatóság nagyjából egymilliárd dolláros kompenzációt vár a konténerhajó üzemeltetőjétől.","id":"20210414_szuezi_csatorna_egyiptom_evergreen_ever_given_kereskedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03f419a1-b51e-4ed7-a73f-3e8d61fd41d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9df3536-f1fa-4355-babe-22149dde608e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210414_szuezi_csatorna_egyiptom_evergreen_ever_given_kereskedelem","timestamp":"2021. április. 14. 11:46","title":"Nem engedi útjára Egyiptom a Szuezi-csatornát eltorlaszóló Ever Givent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e5f1393-24a0-43e6-8e4b-7633131dfe45","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Pfizert vagy Modernát kaphatnak azok, akiket első körben Astrazenecával oltottak.","shortLead":"Pfizert vagy Modernát kaphatnak azok, akiket első körben Astrazenecával oltottak.","id":"20210414_masodik_oltas_astrazeneca_vakcina_nemetorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e5f1393-24a0-43e6-8e4b-7633131dfe45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d095f2f-058b-4076-aa6b-166f7da1eb05","keywords":null,"link":"/tudomany/20210414_masodik_oltas_astrazeneca_vakcina_nemetorszag","timestamp":"2021. április. 14. 13:05","title":"Második oltásként sem adnak AstraZenecát a 60 év alattiaknak Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649d9a57-ed40-4c69-a694-ddfe6db23f2f","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Hazai utakon hajtottuk meg a design fronton régi szép emlékeket felidéző és egyben jövőbe repítő új Mokka tisztán elektromos hajtású változatát. ","shortLead":"Hazai utakon hajtottuk meg a design fronton régi szép emlékeket felidéző és egyben jövőbe repítő új Mokka tisztán...","id":"20210414_amperek_buli_manta_vezettuk_az_uj_opel_mokkae_villanyautot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=649d9a57-ed40-4c69-a694-ddfe6db23f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2391622-d959-4e36-af59-9d1212be091b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210414_amperek_buli_manta_vezettuk_az_uj_opel_mokkae_villanyautot","timestamp":"2021. április. 14. 06:41","title":"Amperek, buli, Manta: vezettük az új Opel Mokka-e villanyautót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22aacdce-2324-4e1f-b10c-115671ae39e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"82 millióan látták a Netflix sorozatát, érezhető volt a nyomás a folytatásra.","shortLead":"82 millióan látták a Netflix sorozatát, érezhető volt a nyomás a folytatásra.","id":"20210414_Bridgerton_nincs_megallas_jon_a_harmadik_es_a_negyedik_evad_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22aacdce-2324-4e1f-b10c-115671ae39e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da342d95-a87a-4f15-a2df-a6ad3c6cade0","keywords":null,"link":"/elet/20210414_Bridgerton_nincs_megallas_jon_a_harmadik_es_a_negyedik_evad_is","timestamp":"2021. április. 14. 11:29","title":"Bridgerton: nincs megállás, jön a harmadik és a negyedik évad is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41433118-8ebd-4721-b7f3-bb2a1c8e1b37","c_author":"Proktis-M","category":"brandchannel","description":"Számos tabuval övezett betegség van, amiről nem szokás beszélni, pedig nagyon sokakat érint: ezek egyike az aranyér. Kevesen tudják, hogy népbetegség, aminek előfordulási gyakorisága az életkor előrehaladtával nő. Talán épp azért, mert kényelmetlen és kellemetlen a róla folytatott kommunikáció, sok tévhit övezi a betegséget. ","shortLead":"Számos tabuval övezett betegség van, amiről nem szokás beszélni, pedig nagyon sokakat érint: ezek egyike az aranyér...","id":"proktis_20210414_Fajdalmas_tevhitek_ovezik_az_egyik_legkellemetlenebb_nepbetegseget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41433118-8ebd-4721-b7f3-bb2a1c8e1b37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4f901de-a2c7-4b1a-b20a-002ec008bb1a","keywords":null,"link":"/brandchannel/proktis_20210414_Fajdalmas_tevhitek_ovezik_az_egyik_legkellemetlenebb_nepbetegseget","timestamp":"2021. április. 14. 07:30","title":"Fájdalmas tévhitek övezik az egyik legkellemetlenebb népbetegséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"b82d038d-a839-4566-bdfe-f80b6b3e8f1d","c_partnertag":"proktis"},{"available":true,"c_guid":"d400d7c8-0120-44e3-a374-b761e9426d25","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elképzelhető, hogy hamarosan a 40 évnél fiatalabbak is regisztrálhatnak a koronavírus elleni vakcina beadására az országban.

","shortLead":"Elképzelhető, hogy hamarosan a 40 évnél fiatalabbak is regisztrálhatnak a koronavírus elleni vakcina beadására...","id":"20210413_Szlovakia_enyhit_korlatozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d400d7c8-0120-44e3-a374-b761e9426d25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68fa5bde-1cb8-42ee-a995-95c9f70773ef","keywords":null,"link":"/vilag/20210413_Szlovakia_enyhit_korlatozas","timestamp":"2021. április. 13. 20:30","title":"Szlovákia enyhít a korlátozásokon, megnyithatnak az üzletek, istentiszteletre is lehet menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c36ef99-b306-42ab-9b00-901a4d1eef54","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amint megszerezte a készüléket, B. László mindig elfutott.","shortLead":"Amint megszerezte a készüléket, B. László mindig elfutott.","id":"20210413_1_es_villamos_mobiltelefon_lopas_mobil","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c36ef99-b306-42ab-9b00-901a4d1eef54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02cd433f-b3e4-4e85-a1c3-6fbf588c93de","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_1_es_villamos_mobiltelefon_lopas_mobil","timestamp":"2021. április. 13. 10:59","title":"Elfogták a férfit, aki mobilokat rántott ki az utasok kezéből az 1-es villamos vonalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6380dd7b-4572-430c-ac2d-2757f0e95308","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk Neuralinkjének eredményei nem tűnnek annyira forradalmainak – üzenték a kritikusok, akik szerint hasonlókat már közel 20 év is látni lehetett.","shortLead":"Elon Musk Neuralinkjének eredményei nem tűnnek annyira forradalmainak – üzenték a kritikusok, akik szerint hasonlókat...","id":"20210414_majom_makako_chip_agy_elon_musk_neuralink","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6380dd7b-4572-430c-ac2d-2757f0e95308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3d75ca5-965d-431a-9434-9748d1f0edfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210414_majom_makako_chip_agy_elon_musk_neuralink","timestamp":"2021. április. 14. 14:03","title":"Tudósok bírálják Elon Muskot, amiért chipet rakott egy majom agyába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]