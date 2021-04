Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"486418a5-6dfc-43e9-a890-319a24c3a6a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ősszel várható Sun Valley frissítés állítólag a Windowsba épített Store alkalmazásboltot is átalakítja.","shortLead":"Az ősszel várható Sun Valley frissítés állítólag a Windowsba épített Store alkalmazásboltot is átalakítja.","id":"20210421_windows_10_sun_valley_frissites_microsoft_store_alkalmazasbolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=486418a5-6dfc-43e9-a890-319a24c3a6a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92daf2e6-4a31-4fb9-b382-7b6dba6dffaf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210421_windows_10_sun_valley_frissites_microsoft_store_alkalmazasbolt","timestamp":"2021. április. 21. 14:03","title":"Teljesen új alkalmazásbolt kerülhet a Windows 10-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6955126c-2a56-4ed3-a149-3b1512bb22fa","c_author":"HVG","category":"360","description":"Állami cég vizsgálná felül az eddigi védjegyeket, majd módosításokra, illetve újításokra tenne javaslatot. \r

A hangzatos klímasemlegességi dátumokat megfogalmazó országok és óriáscégek azonban úgy viselkednek, mint a népmesei okos lány: hoznak is, meg nem is. A kitűzött zéró célszámok mögött jelenleg nem látszanak a konkrét és hatékony cselekvési tervek. A most is elérhető kibocsátáscsökkentési módszereket olyan trükkökkel igyekeznek elfedni, mint a technológiailag gyerekcipőben járó szénkivonás és -megkötés vagy a kibocsátások máshol történő kiváltása (offsetting). A klímapolitikai „kreatív könyvelés” helyett átlátható, robusztus és igazságos kibocsátáscsökkentési tervekre volna szükség. Ezen a téren pedig az Európai Unió is jobban teljesíthetne, Magyarország pedig akár az élbolyba is tartozhatna. Lehoczky Annamária, meteorológus, éghajlatkutató (PhD), környezeti szakújságíró írása.","shortLead":"A világ jelentős része látszólag felismerte, hogy az emberiségnek belátható időn belül el kell érnie a nettó nulla...","id":"20210421_Klimasemlegessegi_celok_valodi_cselekves_helyett_inkabb_trukkozes_zajlik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dfbdd04-f03c-4a28-b35a-5d423f0439a7","keywords":null,"link":"/zhvg/20210421_Klimasemlegessegi_celok_valodi_cselekves_helyett_inkabb_trukkozes_zajlik","timestamp":"2021. április. 21. 11:21","title":"Klímasemlegességi célok: valódi cselekvés helyett inkább trükközés zajlik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b71c3f73-ead0-4569-808d-48f82cd4f2cb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A fiatal lány késsel támadt két emberre.","shortLead":"A fiatal lány késsel támadt két emberre.","id":"20210421_Rendor_lelott_afroamerikai_lany_Columbus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b71c3f73-ead0-4569-808d-48f82cd4f2cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8162c9e5-5d3f-49d2-8e08-228bcb31d194","keywords":null,"link":"/vilag/20210421_Rendor_lelott_afroamerikai_lany_Columbus","timestamp":"2021. április. 21. 09:34","title":"Egy rendőr lelőtt egy 16 éves afroamerikai lányt Columbusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e3e8841-6a91-4d35-8bb5-041e13b18c33","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Sportosra hangolt szabadidőautó-formatervvel, erős elektromos motorokkal, 600 kilométert meghaladó hatótávval és tágas utastérrel támad az első teljesen hangtalan Ford Mustang. Jövünk a részletekkel és rengeteg fotóval.","shortLead":"Sportosra hangolt szabadidőautó-formatervvel, erős elektromos motorokkal, 600 kilométert meghaladó hatótávval és tágas...","id":"20210421_magyarorszagon_az_elektromos_ford_mustang_mache_kiprobaltuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e3e8841-6a91-4d35-8bb5-041e13b18c33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efee8d45-cc1f-4d72-ba5b-13b08c13bcaf","keywords":null,"link":"/cegauto/20210421_magyarorszagon_az_elektromos_ford_mustang_mache_kiprobaltuk","timestamp":"2021. április. 21. 06:41","title":"V8 helyett villany: Magyarországon az elektromos Ford Mustang Mach-E, kipróbáltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]