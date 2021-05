Az már a Szex és New York 17 évvel későbbi folytatásának a bejelentésekor kiderült, hogy Samantha Jones (Kim Cattrall) karaktere nélkül forgatják az új évadot, később kiderült, hogy nem csatlakozik a stábhoz Mr. Big (Chris Noth) sem, most viszont úgy néz ki, hogy három új szereplővel biztosan kiegészül a történet, ráadásul mind a hárman feketék és nők lesznek.

Szentségtörés Samantha nélkül forgatni a Szex és New Yorkot Az ezredfordulón hatalmas siker volt a sorozat, amely fantáziavilágba (és cipősdobozokba) csomagolt néhány komoly feminista kérdést. Azóta a Szex és New York alkotói többször is meglovagolták a nosztalgiát, 2021-re pedig oda jutottunk, hogy 17 év után folytatást kap a Szex és New York.

Az And Just Like That… című évadot az alkotók sokszínűbbé akarják tenni, a tervük az, hogy hitelesen mutassák be három ötvenes barátnő életét New Yorkban, és ehhez az is kell, hogy a környezetük tükrözze a valóságot, például azt, ahogyan a város ma kinéz.

Értesülések szerint nemcsak a szereplők, hanem az írók között is lesznek fekete alkotók.

A korábbi, hat évadot megélt sorozatot sokat bíráltak azért, mert sem a szereplők, sem az írói csapat tekintetében nem volt túl sokszínű.

