[{"available":true,"c_guid":"ef7eec98-451e-464e-9e20-67bb960c24bb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A keddi etapon Valter Attila hatodikként ért célba.","shortLead":"A keddi etapon Valter Attila hatodikként ért célba.","id":"20210511_giro_valter_attila_feher_triko","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef7eec98-451e-464e-9e20-67bb960c24bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55a0ccc4-eeba-44b9-8720-ad5816370f29","keywords":null,"link":"/sport/20210511_giro_valter_attila_feher_triko","timestamp":"2021. május. 11. 18:42","title":"Magyar kerékpáros siker a Girón: Valter Attiláé a fehér trikó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c9c0354-df1c-422b-98bd-f5474ed7a4c0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"51 milliárd forint értékben vásároltak az emberek vényköteles gyógyszereket. A Covid–19-cel járó tüdőgyulladás tüneteit csökkentő favipiravir hatóanyagú gyógyszerből közel 37 ezer doboz fogyott.","shortLead":"51 milliárd forint értékben vásároltak az emberek vényköteles gyógyszereket. A Covid–19-cel járó tüdőgyulladás tüneteit...","id":"20210512_gyogyszerforgalom_marciusban_patika_gyogyszerkoltes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c9c0354-df1c-422b-98bd-f5474ed7a4c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a59a453-ba89-417a-b0d7-6bf934b97d0b","keywords":null,"link":"/kkv/20210512_gyogyszerforgalom_marciusban_patika_gyogyszerkoltes","timestamp":"2021. május. 12. 08:10","title":"Rekordméretű összeget hagytunk ott márciusban a patikákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8d7b2f2-f727-43c0-8a4f-72b0c28d8359","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig egyetlen platformon volt csak elérhető, de már ott is milliós letöltéseket produkált a Clubhouse. De a java még csak ezután jöhet.","shortLead":"Eddig egyetlen platformon volt csak elérhető, de már ott is milliós letöltéseket produkált a Clubhouse. De a java még...","id":"20210511_android_ios_clubhouse_letoltes_megjelenes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8d7b2f2-f727-43c0-8a4f-72b0c28d8359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04825f8c-0418-4f8f-a581-c5377292b2b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_android_ios_clubhouse_letoltes_megjelenes","timestamp":"2021. május. 11. 14:03","title":"Androidra is megjött az iPhone-os slágeralkalmazás, és talán a magyar premier sincs már messze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45b10737-aa0a-4070-b288-f9076df1ce6d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elkészült az önéletrajzi ihletésű film. ","shortLead":"Elkészült az önéletrajzi ihletésű film. ","id":"20210510_Mosolyka_film_Hozleiter_Fanny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45b10737-aa0a-4070-b288-f9076df1ce6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a9d4d47-d15e-4452-8833-61c04999c4ec","keywords":null,"link":"/kultura/20210510_Mosolyka_film_Hozleiter_Fanny","timestamp":"2021. május. 10. 13:41","title":"Csuja Imrével, Udvaros Dorottyával és Mácsai Pállal jön a Mosolyka-film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dfa9c4e-7698-4ddf-9827-5e9a7f9187fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségügyi szakértő szerint azonnal foglalkozni kellene azzal, hogy a Sinopharm oltása esetleg hatástalan lehet időseknél.","shortLead":"Az egészségügyi szakértő szerint azonnal foglalkozni kellene azzal, hogy a Sinopharm oltása esetleg hatástalan lehet...","id":"20210511_lantos_gabriella_muller_cecilia_sinopharm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2dfa9c4e-7698-4ddf-9827-5e9a7f9187fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed0e7bdf-4ba5-43ee-aaa7-a40e65537db4","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_lantos_gabriella_muller_cecilia_sinopharm","timestamp":"2021. május. 11. 13:28","title":"Lantos Gabriella a Sinopharm-vakcina körüli kérdések miatt kritizálta Müller Cecíliát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab77266-cb0a-4cf4-850a-23a83324e90b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A vakcinadiplomácia kora következik, miután hamarosan meghaladja az igényeket az uniós vakcinamennyiség.","shortLead":"A vakcinadiplomácia kora következik, miután hamarosan meghaladja az igényeket az uniós vakcinamennyiség.","id":"20210511_Az_EU_mar_azon_gondolkodik_mit_tegyen_a_sok_felgyulemlett_vakcinaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cab77266-cb0a-4cf4-850a-23a83324e90b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed463da9-bb92-4527-937c-52d8371ab0dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210511_Az_EU_mar_azon_gondolkodik_mit_tegyen_a_sok_felgyulemlett_vakcinaval","timestamp":"2021. május. 11. 15:52","title":"Az EU már azon gondolkodik, mit tegyen a sok felgyülemlett vakcinával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77544b41-a0e4-4fd2-a9cf-39cb2d9e023d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hetven százalék körüli volt a visszaesés a kereskedelmi szálláshelyek forgalmában márciusban.","shortLead":"Hetven százalék körüli volt a visszaesés a kereskedelmi szálláshelyek forgalmában márciusban.","id":"20210511_Budapest_es_a_Balaton_a_jarvany_harmadik_hullamanak_nagy_vesztese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77544b41-a0e4-4fd2-a9cf-39cb2d9e023d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dc7ad79-4b03-43fb-be52-80d85223b5fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210511_Budapest_es_a_Balaton_a_jarvany_harmadik_hullamanak_nagy_vesztese","timestamp":"2021. május. 11. 09:52","title":"Budapest és a Balaton a járvány harmadik hullámának nagy vesztese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f55dcfd7-7f90-4c8f-a494-4036e8d3f17a","c_author":"BI - NR","category":"kultura","description":"Öt kedvenc dalunkkal köszöntjük a ma 50 éves énekes-dalszerzőt. ","shortLead":"Öt kedvenc dalunkkal köszöntjük a ma 50 éves énekes-dalszerzőt. ","id":"20210510_Kiss_Tibi_otven_eve_teszi_a_dolgat__itt_vannak_a_kedvenc_dalaink_tole","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f55dcfd7-7f90-4c8f-a494-4036e8d3f17a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e9be40c-aa76-44f2-889d-f7fc2ae0979b","keywords":null,"link":"/kultura/20210510_Kiss_Tibi_otven_eve_teszi_a_dolgat__itt_vannak_a_kedvenc_dalaink_tole","timestamp":"2021. május. 10. 12:04","title":"Kiss Tibi ötven éve teszi a dolgát – itt vannak a kedvenc dalaink tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]