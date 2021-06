Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4f56eb94-130a-42c1-a832-4aeb9cb7a554","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hétköznapi pózolást jól megválasztott kommentárral emelte új szintre az igazságügyi miniszter. ","shortLead":"A hétköznapi pózolást jól megválasztott kommentárral emelte új szintre az igazságügyi miniszter. ","id":"20210607_Varga_Judit_miniszteri_szoviccel_nyitotta_meg_az_eperszezont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f56eb94-130a-42c1-a832-4aeb9cb7a554&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17a3c0e4-d35b-4caa-b06c-50fd5fba66a3","keywords":null,"link":"/elet/20210607_Varga_Judit_miniszteri_szoviccel_nyitotta_meg_az_eperszezont","timestamp":"2021. június. 07. 09:22","title":"Varga Judit miniszteri szóviccel nyitotta meg az eperszezont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce0057b-20c7-4cdc-8614-0a9b2cb3e7be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nagykövetség szerint hazugságok és hamis információk hangzottak el szombaton.","shortLead":"A nagykövetség szerint hazugságok és hamis információk hangzottak el szombaton.","id":"20210607_Kina_nagykovetseg_szabotazs_szombati_tuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cce0057b-20c7-4cdc-8614-0a9b2cb3e7be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69c695f9-b69b-4100-b265-0a6de0c63214","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_Kina_nagykovetseg_szabotazs_szombati_tuntetes","timestamp":"2021. június. 07. 06:00","title":"A kínai nagykövetség durva beavatkozásról és szabotázsról ír a szombati tüntetés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c1f6d0-7607-4ddd-bedf-bc08aac0bd44","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Homolya Róbert elnök-vezérigazgató szerint modernebb, kényelmesebb és gyorsabb lesz az utazás a Balaton mindkét partján. Bisztrókocsik is lesznek, az éjszakai Bagolyvonatok pedig az északi parton is közlekednek majd.","shortLead":"Homolya Róbert elnök-vezérigazgató szerint modernebb, kényelmesebb és gyorsabb lesz az utazás a Balaton mindkét...","id":"20210607_Soha_nem_latott_szinvonalu_vasuti_kocsik_allnak_forgalmba_a_Balatonnal_a_nyar_masodik_feletol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9c1f6d0-7607-4ddd-bedf-bc08aac0bd44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cf08350-ae75-4564-9b6f-529dd5106ee0","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_Soha_nem_latott_szinvonalu_vasuti_kocsik_allnak_forgalmba_a_Balatonnal_a_nyar_masodik_feletol","timestamp":"2021. június. 07. 08:24","title":"Soha nem látott színvonalú új magyar vasúti kocsikat ígér a MÁV ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e17832c-2be5-4261-9776-e5757e0653e3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Úgy tűnik, nem fogadta el a meghívást az orosz elnök.","shortLead":"Úgy tűnik, nem fogadta el a meghívást az orosz elnök.","id":"20210607_putyin_cselgancs_budapest_kkm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e17832c-2be5-4261-9776-e5757e0653e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54c32c43-cb1f-4c49-b0f6-e8669d155a7a","keywords":null,"link":"/vilag/20210607_putyin_cselgancs_budapest_kkm","timestamp":"2021. június. 07. 17:41","title":"Nem tud róla a külügy, hogy Putyin ellátogatna a budapesti cselgáncs vb-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bc4df73-c377-4e7e-bf6d-424ae91391e0","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A járvány csendesülése ellenére is szükség lehet még a maszkokra.","shortLead":"A járvány csendesülése ellenére is szükség lehet még a maszkokra.","id":"202122__bucsu_amaszktol__fodrasz_es_horcsog__tudobaj__kijonni_atakarasbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0bc4df73-c377-4e7e-bf6d-424ae91391e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88edf408-edad-4917-94a2-0b933e472c4c","keywords":null,"link":"/360/202122__bucsu_amaszktol__fodrasz_es_horcsog__tudobaj__kijonni_atakarasbol","timestamp":"2021. június. 06. 08:15","title":"Mit mond a tudomány, eldobhatjuk-e már a maszkot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Weiszdorn Róbert elsőre megúszta figyelmeztetéssel, de az újabb balhé után már elkülönítették.","shortLead":"Weiszdorn Róbert elsőre megúszta figyelmeztetéssel, de az újabb balhé után már elkülönítették.","id":"20210606_Blikk_Ket_het_sotetzarkat_kapott_a_mori_meszaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3ea530d-3be7-4d37-9225-c642735e0911","keywords":null,"link":"/itthon/20210606_Blikk_Ket_het_sotetzarkat_kapott_a_mori_meszaros","timestamp":"2021. június. 06. 14:30","title":"Blikk: Két hét sötétzárkát kapott a móri mészáros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b83ebb2-57a3-43c3-ad39-7db96e64e7f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő szerint első áldozást ünnepeltek egy mulatós zenésznél, megverték az egyik szomszédot, majd a rendőröknek kellett közbeavatkozni.","shortLead":"A képviselő szerint első áldozást ünnepeltek egy mulatós zenésznél, megverték az egyik szomszédot, majd a rendőröknek...","id":"20210607_jaszapati_pocs_janos_mulatos_buli_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b83ebb2-57a3-43c3-ad39-7db96e64e7f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3973e50-c4dd-4725-a2a9-ab825798b9b6","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_jaszapati_pocs_janos_mulatos_buli_rendorseg","timestamp":"2021. június. 07. 16:23","title":"Egy több száz fős buli után megfenyegették a fideszes képviselő Pócs Jánost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df2fa4f7-8ab6-45cc-ba5c-5ddc14a6e716","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Könyörtelen módszerekkel irányítja Eritreát Isaias Afwerki, aki marxista titkos szervezet élén kerítette hatalmába az országot.","shortLead":"Könyörtelen módszerekkel irányítja Eritreát Isaias Afwerki, aki marxista titkos szervezet élén kerítette hatalmába...","id":"202122_isaias_afwerki_eritrea_rejtelyesdiktatora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df2fa4f7-8ab6-45cc-ba5c-5ddc14a6e716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b768ba58-c284-4737-a47e-90495a5fb009","keywords":null,"link":"/360/202122_isaias_afwerki_eritrea_rejtelyesdiktatora","timestamp":"2021. június. 07. 14:00","title":"Eritrea diktátora, aki a mérgezéstől félve tányért cserél vendégeivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]