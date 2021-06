Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b0999c63-8d08-4cf0-9f58-ecb3270aa688","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Skidmore, Owings & Merrill tervezőcég az Európai Űrügynökség és egy nyugalmazott NASA-űrhajós segítségével álmodta meg az első emberi telepet a Holdon.","shortLead":"Az amerikai Skidmore, Owings & Merrill tervezőcég az Európai Űrügynökség és egy nyugalmazott NASA-űrhajós segítségével...","id":"20210609_holdbazis_ember_a_holdon_life_beyond_earth","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0999c63-8d08-4cf0-9f58-ecb3270aa688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50f19cc1-b176-4991-b492-8ace2ef44a6b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_holdbazis_ember_a_holdon_life_beyond_earth","timestamp":"2021. június. 09. 20:03","title":"Milyen lehet az első holdbázis? Videó készült róla, most megnézheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"300a6a52-443c-4938-9a4a-0f68c87b898e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"72 óránál nem régebbi negatív PCR-tesztet kell felmutatni a Magyar Nagydíjra, a kamionos Európa-bajnokságra és a túraautó-világkupára.","shortLead":"72 óránál nem régebbi negatív PCR-tesztet kell felmutatni a Magyar Nagydíjra, a kamionos Európa-bajnokságra és...","id":"20210610_kulfoldiek_szabalyok_Hungaroring_foci_Eb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=300a6a52-443c-4938-9a4a-0f68c87b898e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a62457-51e4-444c-b340-3526a1f71453","keywords":null,"link":"/sport/20210610_kulfoldiek_szabalyok_Hungaroring_foci_Eb","timestamp":"2021. június. 10. 21:26","title":"A külföldiek ugyanolyan szabályok szerint mehetnek a Hungaroringre, mint a foci-Eb-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az unió jogrendje érinthetetlen, így amit az EU megkövetel Magyarországtól és Lengyelországtól, azt számon kell kérnie a német kormányon is – írja külföldre sugárzó német közszolgálati média, a Deutsche Welle. Merthogy minden tagállamra azonos jogok vonatkoznak. És ha Brüsszel teljes joggal szóvá teszi a demokratikus hiányosságokat Budapestnél és Varsónál, akkor nem hallgathat akkor sem, amikor történetesen Berlinnel van gond.\r

","shortLead":"Az unió jogrendje érinthetetlen, így amit az EU megkövetel Magyarországtól és Lengyelországtól, azt számon kell kérnie...","id":"20210610_Deutsche_Welle_Az_EU_jogrendje_a_tet_a_BrusszelBerlin_csorteben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62291076-2e21-4a41-bd1a-db1f27193ce2","keywords":null,"link":"/360/20210610_Deutsche_Welle_Az_EU_jogrendje_a_tet_a_BrusszelBerlin_csorteben","timestamp":"2021. június. 10. 07:33","title":"Deutsche Welle: Az EU jogrendje a tét a Brüsszel-Berlin csörtében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c126e7c1-7e63-4129-98af-7dd328871e9f","c_author":"HVG","category":"360","description":"A NER-ben a nőrokonokhoz és az exekhez is dől a pénz. Látható, hogy a belügyminiszter felesége különösen jól tájékozódik a biznisz világában. Mészáros Lőrinc új párjának új cége is hasít.\r

\r

","shortLead":"A NER-ben a nőrokonokhoz és az exekhez is dől a pénz. Látható, hogy a belügyminiszter felesége különösen jól...","id":"202123_gyulik_ahozomany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c126e7c1-7e63-4129-98af-7dd328871e9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c23516a1-224f-4411-92c4-903ed90f13fc","keywords":null,"link":"/360/202123_gyulik_ahozomany","timestamp":"2021. június. 10. 11:00","title":"Milliárdos üzletet kötött a rendőrség egyik nagy beszállítójával Pintér Sándor felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e28b22e-07c8-472e-ace7-54611bee73d5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Örülhetnek a sorozat rajongói, Fodor Zsóka jutalomjátékot kapott a Barátok köztben. ","shortLead":"Örülhetnek a sorozat rajongói, Fodor Zsóka jutalomjátékot kapott a Barátok köztben. ","id":"20210611_Visszater_Magdi_anyus_a_Baratok_kozt_finalejara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e28b22e-07c8-472e-ace7-54611bee73d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aab862b2-2b00-4413-9321-d5d308d5f171","keywords":null,"link":"/kultura/20210611_Visszater_Magdi_anyus_a_Baratok_kozt_finalejara","timestamp":"2021. június. 11. 11:13","title":"Visszatér Magdi anyus a Barátok közt fináléjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71619d50-68db-4051-a207-3d83a3a047d1","c_author":"Fekő Ádám","category":"sport","description":"A magyar szurkolók már kedden bemutatták, mire számíthat az a vendég, aki a rasszizmus ellen tüntetve térdel le a meccsek előtt. De nagyon valószínű, hogy az egész tornát át fogja járni az ehhez kapcsolódó identitásharc.","shortLead":"A magyar szurkolók már kedden bemutatták, mire számíthat az a vendég, aki a rasszizmus ellen tüntetve térdel le...","id":"20210609_terdeles_futyules_budapest_blm","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71619d50-68db-4051-a207-3d83a3a047d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cb6caaf-1294-4ec5-86f2-619ed8f1765b","keywords":null,"link":"/sport/20210609_terdeles_futyules_budapest_blm","timestamp":"2021. június. 09. 19:35","title":"Térdelés és fütyülés fogja kettéválasztani Európát az Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3693949-e866-4e47-bdd4-b32195ef72c6","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Csütörtökön szavaznak az EP-képviselők arról, bepereljék-e az Európai Bizottságot azért, mert nem alkalmazza az uniós támogatások megvonásával fenyegető jogállamisági mechanizmust.","shortLead":"Csütörtökön szavaznak az EP-képviselők arról, bepereljék-e az Európai Bizottságot azért, mert nem alkalmazza az uniós...","id":"20210609_EP_vita_per_Bizottsag_jogallamisagi_mechanizmus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3693949-e866-4e47-bdd4-b32195ef72c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7af6a3c1-05ce-450d-8389-9f54d550a37a","keywords":null,"link":"/eurologus/20210609_EP_vita_per_Bizottsag_jogallamisagi_mechanizmus","timestamp":"2021. június. 09. 17:49","title":"Az EP nem szeretné, hogy uniós pénzből finanszírozza a Fidesz a választási kampányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"129ca705-5bf6-4ed4-8a56-b74650007b18","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a bőven 700 lóerő feletti motorral szerelt kivitel a normál F40-nél is sokkal ritkább.","shortLead":"Ez a bőven 700 lóerő feletti motorral szerelt kivitel a normál F40-nél is sokkal ritkább.","id":"20210610_szuperritka_ferrari_f40_lm_keresi_uj_gazdajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=129ca705-5bf6-4ed4-8a56-b74650007b18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"734d7340-66c0-464c-a9d5-748752967e32","keywords":null,"link":"/cegauto/20210610_szuperritka_ferrari_f40_lm_keresi_uj_gazdajat","timestamp":"2021. június. 10. 06:41","title":"Szuperritka Ferrari F40 LM keresi új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]