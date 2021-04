Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c72404d8-376a-47cc-a870-544e1c47afc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"“Mert ez most a legnagyobb, közös nemzeti ügyünk” – mondta a Momentum miniszterelnök-jelöltje.","shortLead":"“Mert ez most a legnagyobb, közös nemzeti ügyünk” – mondta a Momentum miniszterelnök-jelöltje.","id":"20210411_fekete_gyor_andras_orban_viktor_video_oltas_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c72404d8-376a-47cc-a870-544e1c47afc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f5b680d-2c2c-471f-97bf-993c5dff65b9","keywords":null,"link":"/itthon/20210411_fekete_gyor_andras_orban_viktor_video_oltas_vakcina","timestamp":"2021. április. 11. 12:39","title":"Fekete-Győr arra kéri Orbánt, hogy közös videóban biztassák oltásra a magyarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32a97b4f-23ef-45da-a5fc-547c3e6791fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bolgár miniszterelnök árult el számokat arról, hogyan emelkedik a koronavírus elleni vakcina ára.","shortLead":"A bolgár miniszterelnök árult el számokat arról, hogyan emelkedik a koronavírus elleni vakcina ára.","id":"20210412_eu_pfizer_vakcina_virus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32a97b4f-23ef-45da-a5fc-547c3e6791fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf13f2a-1030-4231-9e44-0c797b269f7e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210412_eu_pfizer_vakcina_virus","timestamp":"2021. április. 12. 10:26","title":"Adagonként 19,5 euróért vett az EU újabb 900 millió Pfizer-vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"746be70e-d04d-49de-84ae-a4414ce34bc3","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az immár több mint egy éve tartó koronavírus-pandémia lassan felőrli mentális tartalékainkat. Hogyan fedezzük fel nem létezőnek tűnő pszichés energiáinkat? Belső Nóra pszichiáter írása.","shortLead":"Az immár több mint egy éve tartó koronavírus-pandémia lassan felőrli mentális tartalékainkat. Hogyan fedezzük fel nem...","id":"20210411_Pozitiv_onmagunk_megtalalasa_a_jarvany_legkemenyebb_hullamaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=746be70e-d04d-49de-84ae-a4414ce34bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c33e3606-0cb4-4f1e-8413-d4adf9748846","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210411_Pozitiv_onmagunk_megtalalasa_a_jarvany_legkemenyebb_hullamaban","timestamp":"2021. április. 11. 20:15","title":"Pozitív önmagunk megtalálása a járvány legkeményebb hullámában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22372443-dd98-43f6-b082-631ba9d27c1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Unitree nevű kínai vállalat a Star Wars egyik zenéjére videózta le a cég által fejlesztett robotkutyasereget.","shortLead":"Az Unitree nevű kínai vállalat a Star Wars egyik zenéjére videózta le a cég által fejlesztett robotkutyasereget.","id":"20210412_robotkutya_kina_unitree_aliengo_mesterseges_intelligencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22372443-dd98-43f6-b082-631ba9d27c1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0448be3a-d0f3-411c-881d-6eacac5faa68","keywords":null,"link":"/tudomany/20210412_robotkutya_kina_unitree_aliengo_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2021. április. 12. 09:33","title":"Félelmetes, ahogy egyszerre mozdul meg több tucat kínai robotkutya – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a1dae05-eb3f-4038-9c25-c821b6eba253","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legtöbb kocsi tetején a brit lobogót is látni.","shortLead":"A legtöbb kocsi tetején a brit lobogót is látni.","id":"20210411_london_taxi_fulop_herceg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a1dae05-eb3f-4038-9c25-c821b6eba253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0434b365-68fd-4a7f-b227-c86d361d781e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210411_london_taxi_fulop_herceg","timestamp":"2021. április. 11. 10:55","title":"A londoni taxisok sorban állva, autójukat kidíszítve búcsúznak Fülöp hercegtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9078a1a-3335-4649-8720-b224f9a71999","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Jugoszlávia lerohanásának 80. évfordulóján 140 olasz, horvát és szlovén egyetemi tanár, illetve történész arra szólította fel Olaszország elnökét, kormányfőjét és a törvényhozás két házát, hogy a nemzet végre vessen számot azzal, mit műveltek az olasz csapatok a megszállt délszláv államban a német és magyar szövetségesek oldalán. Az egyik kezdeményező úgy nyilatkozott a Daily Telegraphnak, hogy olyan kérdés ez, amely kimondatlanul is ott tornyosul az olaszok emlékezetében, csak éppen elnyomják.","shortLead":"Jugoszlávia lerohanásának 80. évfordulóján 140 olasz, horvát és szlovén egyetemi tanár, illetve történész arra...","id":"20210412_Olaszorszag_haborus_multjaval_valo_szembenezesre_szolitanak_fel_ertelmisegiek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9078a1a-3335-4649-8720-b224f9a71999&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bfa1de9-f141-4d6f-b47e-fc09f434216f","keywords":null,"link":"/360/20210412_Olaszorszag_haborus_multjaval_valo_szembenezesre_szolitanak_fel_ertelmisegiek","timestamp":"2021. április. 12. 09:15","title":"Olaszország háborús múltjával való szembenézésre szólítanak fel értelmiségiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83abc0fd-869b-487e-8bb9-91e30fba5581","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tavaly is növekedett az intermodális fuvarozás volumene, de nem eléggé.","shortLead":"Tavaly is növekedett az intermodális fuvarozás volumene, de nem eléggé.","id":"20210411_kamion_aruforgalom_klimacelok_europai_unio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83abc0fd-869b-487e-8bb9-91e30fba5581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a138dbd2-d129-4ee4-bd2c-c4651eb4e17b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210411_kamion_aruforgalom_klimacelok_europai_unio","timestamp":"2021. április. 11. 08:47","title":"50-100 ezer kamiont kellene leterelni a magyar utakról, hogy teljesíteni tudjuk az EU klímacéljait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea961908-8f57-471e-8d4e-4c5eeb0d1978","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210411_moderna_pfizer_mellekhatasok_astrazeneca_kariko_katalin_interju_android_engedelyek_facebook_adatok_ellenorzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea961908-8f57-471e-8d4e-4c5eeb0d1978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b91ce786-cd54-4959-808d-9afa57289328","keywords":null,"link":"/tudomany/20210411_moderna_pfizer_mellekhatasok_astrazeneca_kariko_katalin_interju_android_engedelyek_facebook_adatok_ellenorzes","timestamp":"2021. április. 11. 12:00","title":"Ez történt: Kiderült, hogy a modernásoknál több a mellékhatás, mint a pfizereseknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]