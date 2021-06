Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

A kormány évtizedekre koncesszióba adja a teljes hazai gyorsforgalmiút-hálózat kezelését és a belátható jövő összes nagy útfejlesztését. Ezeket pár ezermilliárd forintért a nyertesnek kell előfinanszíroznia. A kormány évtizedekre koncesszióba adja a teljes hazai gyorsforgalmiút-hálózat kezelését és a belátható jövő összes nagy útfejlesztését. Ezeket pár ezermilliárd forintért a nyertesnek kell előfinanszíroznia. Az árfolyamkockázat miatt hazai befutó valószínű: Mészáros Lőrinc vagy Szíjj László.

Abban kell segíteniük, hogy a helyi sajtóban megjelenjen a hirdetés.

Népszava: A nagyköveteknek is segíteniük kell Orbán téziseinek terjesztését

Még a végén gyorsan bevezetik az eurót, márpedig az csak bajt hozna a fejünkre.

Matolcsy gazdasági katasztrófától tart, ha az ellenzék győz 2022-ben

Nem csak a munkaszervezési szokások változnak nagyot, az irodabérlés árait is újra kell gondolnia sok cégnek.

Otthonról szeretne dolgozni a home office-ban lévők többsége a járvány után is A phenjani utca emberét mélységesen megrázta a vezér "soványsága" – ez derült ki az észak-koreai közmédia tudósításából.

Furcsa interjút közölt az észak-koreai köztévé Kim Dzsong Un hirtelen fogyásáról

A kormány 141 millió eurót különített el erre a célra.

150 eurót adnak azokat a görög fiataloknak, akik beoltatják magukat

A YouTube egy meg nem nevezett forrásból kapott bejelentést, hogy az Atajurt nevű jogvédő szervezet YouTube-csatornáján a felhasználási feltételeket sértő tartalom található.

Törölte a YouTube az eltűnt ujgurokkal foglalkozó videókat

Személyiségi botrány rázta meg a német és a nemzetközi futballközösséget, miután kiderült: a VFB Stuttgart 22 éves szupertehetsége, Silas Wamangituka hosszú évek óta a menedzsere árnyékában él, hamis névvel és papírokkal, kiszolgáltatva. A klub és a futballközösség a játékos mögött áll, az ügynek pedig segít feneket keríteni az az abszurd tény, hogy egy 19 éves brit YouTuber közbenjárásával az interneten kultuszhőssé nőtte ki magát valódi nevén Silas Kaptompa Mvumpa. Hamis név és lenyúlt bankszámlák: éveken át az ügynöke irányította a Stuttgart játékosának életét