A Komerszantba írt elemző cikket Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, ahol főleg a Magyarországon is jól ismert narratívát hozza a Nyugatról és a liberálisokról, de mellette utal a magyar kormány homofóbtörvényére is, és egy egészen meglepő érvet hoz fel mellette.

“Több nyugati ország iskoláiban azt tanítják a gyerekeknek, hogy Jézus Krisztus biszexuális volt. Az egészséges politikusok próbálkozásai, hogy megvédjék a gyerekeinket az agresszív LMBT-propagandától, vad tiltakozásokat váltottak ki a ‘felvilágosult Európában’. Pedig ez támadás az összes világvallás alapjai és bolygónk nagy civilizációinak a genetikai kódja ellen."

Kérdés, hogy Lavrov vajon miféle biszexuális Jézusról beszél, és a 444 kiszúrta, hogy a független orosz média megtalálta a forrást: egy ausztráliai tiktokos videójára utal, ahol betanított beszélgetésen keresztül játszik el gyerekeivel egy beszélgetést. Jézusról beszélgetnek, és a fiú közli a húgával, hogy biszexuális és nembináris (vagyis nem határozza meg magát a két nem közül egyikben sem), és az anya kérdésére elmondja, hogy ezt az iskolában tanították nekik, “mert mindenkit szeret a világon”.

A nembináris okára egy angol szóvicc a válasz: “Because he wears a dress and he is a man” (Mert ruhát visel és férfi) – mondta a gyerek, itt az a lényeg, hogy a dress szó, ahogy a magyar nyelvben szoknyában végződő női ruhát is jelent.