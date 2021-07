Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b5e656f4-9f31-415e-bc0e-a6724086378c","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"Természetes a gondolat, hogy a szeretteinket akkor is biztonságban szeretnénk tudni anyagi szempontból, ha velünk történik valami. Alapvetően erre való a hagyományos, kockázati életbiztosítás, ami általában halálesetre és súlyos, maradandó egészségkárosodásra fizet. Hogyan köthetünk ilyen biztosítást, illetve lehet-e úgy szerződni, hogy más a biztosított, nem pedig az, aki megköti a szerződést? És mit tehet a kedvezményezett, ha biztosítási összeg illeti meg? Ezeknek a kérdéseknek jártak utána a Bank360 elemzői. ","shortLead":"Természetes a gondolat, hogy a szeretteinket akkor is biztonságban szeretnénk tudni anyagi szempontból, ha velünk...","id":"20210630_eletbiztositas_bank360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5e656f4-9f31-415e-bc0e-a6724086378c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d154dc6-cfbc-449b-b17a-75b939819e6f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210630_eletbiztositas_bank360","timestamp":"2021. június. 30. 13:11","title":"Köthetünk-e másra életbiztosítást?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a4ec502-1896-4587-8db6-64fcb12bd276","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bántalmazott lányt kint hagyták a fagyban, édesanyja találta meg.","shortLead":"A bántalmazott lányt kint hagyták a fagyban, édesanyja találta meg.","id":"20210630_Leitatott_veszprem_megyei_fiatal_videora_vettek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a4ec502-1896-4587-8db6-64fcb12bd276&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea2afb1d-a5a0-4ac5-959e-639fd8e1a8b0","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_Leitatott_veszprem_megyei_fiatal_videora_vettek","timestamp":"2021. június. 30. 11:37","title":"Leitatott egy lányt három Veszprém megyei fiatal, majd videóra vették, ahogy megerőszakolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f8aea6-dc58-48fe-affd-3d4f0ececa09","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Végül egy tejszínhabos kávéval támasztották ki a felbecsülhetetlen értékű képet.","shortLead":"Végül egy tejszínhabos kávéval támasztották ki a felbecsülhetetlen értékű képet.","id":"20210630_picasso_noi_fej_leejtettek_a_rendorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4f8aea6-dc58-48fe-affd-3d4f0ececa09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"409b0c94-7b81-441d-bea2-f67525840f5d","keywords":null,"link":"/elet/20210630_picasso_noi_fej_leejtettek_a_rendorok","timestamp":"2021. június. 30. 15:28","title":"A görög rendőrök leejtették a Picasso-festményt a visszaszerzést ünneplő sajtótájékoztatón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeff2065-ec6a-4e78-850d-2011fdbc176f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Csak Vancouverben 69-en vesztették életüket. Az egyesült államokbeli Portlandben leállt a villamosközlekedés, nehogy megolvadjanak a kábelek.","shortLead":"Csak Vancouverben 69-en vesztették életüket. Az egyesült államokbeli Portlandben leállt a villamosközlekedés, nehogy...","id":"20210630_rendkivuli_hoseg_USA_Kanada","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aeff2065-ec6a-4e78-850d-2011fdbc176f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e86e44d-32a4-4d13-81bf-859a45c6b1ab","keywords":null,"link":"/vilag/20210630_rendkivuli_hoseg_USA_Kanada","timestamp":"2021. június. 30. 08:08","title":"Száznál is több halálos áldozata van a rendkívüli hőségnek Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f579fee2-03b3-4f33-b759-d10e1f860f7e","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210630_Marabu_Feknyuz_Hatvanpuszta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f579fee2-03b3-4f33-b759-d10e1f860f7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"642abc36-3212-4247-adbc-285efe1b4773","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_Marabu_Feknyuz_Hatvanpuszta","timestamp":"2021. június. 30. 08:50","title":"Marabu Féknyúz: Hatvanpuszta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"605056f3-5b50-4f4e-8a4f-965ca2e9ef1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új rendelkezésből az is kiderül, mit tehetnek a magyar védettségi igazolvánnyal nem rendelkező uniós polgárok.

","shortLead":"Az új rendelkezésből az is kiderül, mit tehetnek a magyar védettségi igazolvánnyal nem rendelkező uniós polgárok.

","id":"20210630_Megjelent_a_rendelet_az_unios_Covidigazolvanyrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=605056f3-5b50-4f4e-8a4f-965ca2e9ef1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4d3e375-a5e9-4656-a85b-2c08d776d924","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_Megjelent_a_rendelet_az_unios_Covidigazolvanyrol","timestamp":"2021. június. 30. 23:00","title":"Megjelent a rendelet az uniós Covid-igazolványról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be3b1658-44f2-4449-a0ae-346ff3b2f032","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"126-an vannak kórházban, 23 embert ápolnak lélegeztetőgépen.","shortLead":"126-an vannak kórházban, 23 embert ápolnak lélegeztetőgépen.","id":"20210630_Egy_beteg_hunyt_el_52_uj_fertozottet_azonositottak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be3b1658-44f2-4449-a0ae-346ff3b2f032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccd9c065-0710-4953-8ee1-f4fb0175c20f","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_Egy_beteg_hunyt_el_52_uj_fertozottet_azonositottak","timestamp":"2021. június. 30. 09:36","title":"Egy beteg hunyt el, 52 új fertőzöttet azonosítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35bde37d-5ca6-45fe-8fdd-a7cfa25805d2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyot ugrott az utóbbi időben mind a bankkártyás fizetések száma, mind az online vásárlások aránya. Nem mindegy tehát, hogy milyen benyomások érik webshopokba özönlő felhasználók szépen bővülő tömegeit. Ehhez adunk néhány tippet.","shortLead":"Nagyot ugrott az utóbbi időben mind a bankkártyás fizetések száma, mind az online vásárlások aránya. Nem mindegy tehát...","id":"20210630_online_fizetes_webshopok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35bde37d-5ca6-45fe-8fdd-a7cfa25805d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6263e86-0c45-4cae-be53-fae36cd2d146","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210630_online_fizetes_webshopok","timestamp":"2021. június. 30. 10:50","title":"Mit tehetnek a webshopok azért, hogy a vásárlók őket válasszák – és ne is meneküljenek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]