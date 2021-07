Sajnos úgy tűnik, nem igaz, hogy JLo lesz a miniszterelnök barátjának esküvői sztárvendége, pedig a fellépés könnyedén beilleszthető lett volna a sztár életrajzába: korábban már emberi jogi szervezetek is támadták Lopezt, amiért számításaik szerint tízmillió dollárt zsebelt be korrupt üzletemberektől és diktátoroktól.

Kedves Jennifer! Ha tényleg komolyan veszed a melegek jogait, kérlek, mondd le a fellépésedet Magyarország legkorruptabb oligarchájának esküvőjén!

Ha azt nem is lehet mondani, hogy elárasztották az ilyen kommentek Jennifer Lopez egyik legújabb Facebook-bejegyzését, miután a Blikk névtelen informátorokra hivatkozva megírta, tudomásuk szerint „csillagászati összegekért” meghívták sztárvendégnek a popdívát Mészáros Lőrinc egykori gázszerelő és Várkonyi Andrea tévés műsorvezető/üzletasszony lagzijára, mindenesetre több magyar is hozzászólásban fejezte ki nemtetszését a szivárványos kép alatt, amelyet Lopez az LMBTQ emberek nagy támogatójaként osztott meg nemrég. Azóta Várkonyi Andrea, a boldog menyasszony lehűtötte a kedélyeket, mondván, egy merő kitaláció, hogy JLo vágná fel a pár esküvői tortáját.

Pedig annyira nem volt elrugaszkodott feltételezés Jennifer Lopez esküvői sztárvendégsége, nem is csak azért, mert Mészáros Lőrinc négyszer olyan gazdag, mint a sztár, hanem azért sem, mert az amúgy a demokratákat és a melegjogokat kitartóan támogató énekes nem nagyon szeret utánanézni annak, kinek a privát buliján is lép fel éppen. Vagy szeret úgy tenni, mintha nem ismerné a Google-t.

Mészáros Lőrinc © Stiller Ákos

Mészáros Lőrinc még csak nem is a legfeltűnőbb név lett volna a világsztár privát koncertjeinek listáján. A legnagyobb feltűnést és felháborodást az a 2013-as eset okozta, amikor

JLo elénekelte a Happy Birthdayt Türkmenisztán diktátorának, Gurbanguli Berdimuhamedovnak.

A türkmén elnök, aki Orbán Viktorral is jó kapcsolatot ápol – a miniszterelnök 2014-ben fogadta őt Budapesten – egyes nemzetközi jogvédő szervezetek szerint Észak-Korea után a második legkeményebb diktatúrát vezeti (megengedőbb számítások szerint még Eritrea is megelőzi az országot). Türkmenisztánban az ellenzékieket bebörtönzik, ellenzéki pártok nem léteznek, a sajtószabadság erősen korlátozott, sőt még az emberi jogi szervezetek is arra panaszkodnak, hogy gyakorlatilag képtelenség független vizsgálatokat lefolytatni az országban, mert azt tökéletesen ellehetetlenítik, az olyan apró gesztusokról már nem is beszélve, mint amikor egy aktivistának véres birkafejet hagytak az ajtaja előtt egy nappal az után, hogy szóba állt a Szabad Európa Rádióval. Vagy hogy az elnök betiltotta a fekete autókat, mert szerinte a fehér a szerencsés szín.

Gurbanguly Berdimuhamedow © AFP / Igor Sasin

Jemmifer Lopez koncertje miatt az egyik legnagyobb emberi jogi szervezet, a Human Rights Watch is felszólalt: „Sok türkmén állampolgárnak tilos azt tennie, amit Jennifer Lopez csinált a koncertje után: elhagyta Türkmenisztánt” – írták, arra utalva, hogy az ellenzéki aktivisták és családjaik, valamint a száműzöttek rokonai sem hagyhatják el az országot, és van, hogy a hatóságok konkrétan a repülőről zavarják le azokat, akiknek mégis megtiltják az utazást.

Az ügy hullámai olyan magasra csaptak, hogy a hasonló koncertjei kapcsán totális némaságba burkolódzó Lopeznek – pontosabban a szóvivőjének – is muszáj volt megszólalnia. Egyrészt elmondták: valójában nem is arról volt szó, hogy az énekes a diktátort ment volna felköszönteni, hanem egy kínai tulajdonú, üzemanyaggal foglalkozó vállalat hívta meg a saját rendezvényére az országba, csak hát pont ott volt a nézők között a születésnapos Berdimuhamedov is, úgyhogy az utolsó pillanatban gyorsan megkérték az énekest, köszöntené már fel ezt a drága embert, Lopez pedig igent mondott az arany szívével. A sztár szóvivője mindenesetre leszögezte:

ha Jennifernek bármilyen tudomása is lett volna bármiféle emberi jogi problémáról, nem vállalta volna a fellépést.

A türkmén koncert mindenesetre felkeltette más emberi jogi szervezetek figyelmét is, így a Human Rights Foundation (HRF) is kiadott egy közleményt: az ő számításaik szerint Lopez 2013-ig legalább 10 millió dollárt (3 milliárd forintot) énekelt össze úgy, hogy a gázsi eredete minimum kérdéses volt, illetve a szervezet szerint emberek vére és korrupció kötődött hozzá. 2011-ben például a sztár az üzbég üzletember, Azam Aslamov fiának esküvőjén lépett fel egymillió dolláros gázsiért, az esküvő vendégei között pedig a HRF szerint ott volt a csecsen diktátor, Ramzan Kadirov, akinek országában mind a melegeket, mind az ellenzékieket rendre kivégzik, és aki szerint Putyin szuperhős, a bírálói pedig „nem is emberek”. Az esküvő előtt egy olyan hotelben szállásolták el Lopezt és stábját, ahol 1,2 millió forintba kerül egy éjszaka.

Jennifer Lopez 2015-ben © AFP / JALAL MORCHIDI

A HRF arról is ír, Lopez1,4 millió dolláros gázsiért lépett fel a korrupcióval vádolt, orosz Telman Ismailov szülinapi buliján, amikor pedig Azerbajdzsánan lépett fel a labdarúgó-bajnokság egy rendezvényén, állításuk szerint az államvezetéssel folytatott tárgyalásokat egy helyi fesztivál szervezéséről. Egyes elemzők pedig arról írtak: Azerbajdzsán arra használta fel – többek között – Jennifer Lopez koncertjét is, hogy jól megmutassák Iránnak. A Toronto Star idéz egy azeri hatósági személyt, aki szerint a szándékosan a tengerpartra, Irán „felé” szervezett koncert alatt „szinte érezni lehetett, ahogy az irániak forrongtak”, mert „őrületbe kergette” őket a sztár fellépése (amire az iráni törvények alapján biztosan nem kerülhetett volna sor).

Sőt, a HRF beszámol

egy korrupt orosz oligarcha által szervezett JLo-fellépésről is, ami azért maradt el, mert az előző napon letartóztatták a szervezőt;

igaz, erről az esetről sehol máshol nem találni információt a szervezet szavain kívül. Azt sem lehet mondani, hogy Lopez a kínos, 2013-as eset után leállt volna az olyan fellépésekkel, amelyek nehezen egyeztethetőek össze politikai nézeteivel (az énekesnő régóta támogatja a demokrata elnököket és elnökjelölteket, fellépett Joe Biden beiktatásán is): 2018-ban például az országok szabadságindexét összehasonlító listán szintén az utolsó harmadban elhelyezkedő Katarban lépett fel, egy pláza megnyitóján, ahol a 20 perces műsorért és egy rajongói találkozóért 2 millió dollárt kapott. 2016-ban pedig állítólag szokatlanul magas, 5 millió dolláros gázsit kapott egy orosz olajmágnás fiának esküvőjén való részvételért.

Lopez ugyanakkor vállal egyszerű halandók előtt is fellépéseket, már ha az egyszerű halandóknak van pár százmillió forintnak megfelelő költségvetésük az esküvői talpalávalóra; részt vett már Indiában is esküvőn. Lopez több, privát koncerteket szervező közvetítőcéggel kapcsolatban van: ha Mészáros Lőrincék nem is hívták meg a dívát Magyarországra, még nem kell feladni a reményt senkinek, hogy a sztár dúdolja el az első tánchoz a legromantikusabb dalát.

Még több kultúra a Facebook-oldalunkon, kövessen minket: