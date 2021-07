Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2916e1b8-d3c0-45a0-91b6-fc60f1b2557e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A családügyi miniszter megismételte a kormányzati álláspontot, ami szerint a jogszabály csak a kiskorúakat védi.","shortLead":"A családügyi miniszter megismételte a kormányzati álláspontot, ami szerint a jogszabály csak a kiskorúakat védi.","id":"20210630_novak_katalin_pedofiltorveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2916e1b8-d3c0-45a0-91b6-fc60f1b2557e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cf61107-f866-401b-b8a8-cd7c2f82dbc5","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_novak_katalin_pedofiltorveny","timestamp":"2021. június. 30. 05:50","title":"Novák Katalin szerint a kritikusoknak azért van bajuk a melegellenes törvénnyel, mert szalagcímekből tájékozódnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiatal férfi egy 55 éves nőt lökött fel, hogy megerőszakolja, de megijedt és elszaladt. 