[{"available":true,"c_guid":"6b16710e-784e-493a-92a6-08354c67a062","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sportos újdonság a Style és az RS kivitelek közötti űr betöltésére hivatott.","shortLead":"A sportos újdonság a Style és az RS kivitelek közötti űr betöltésére hivatott.","id":"20210701_magyarorszagon_az_uj_skoda_octavia_sportline","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b16710e-784e-493a-92a6-08354c67a062&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b78449af-474d-4ea7-955c-a3d6df8869d3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210701_magyarorszagon_az_uj_skoda_octavia_sportline","timestamp":"2021. július. 01. 07:59","title":"Magyarországon az új Skoda Octavia Sportline","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a2558a0-4653-424d-9f52-ac20187e15df","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az utóbbi két hónap statisztikái alapján az öt legdrágább hirdetés mindegyike a Gyurcsány Show volt.","shortLead":"Az utóbbi két hónap statisztikái alapján az öt legdrágább hirdetés mindegyike a Gyurcsány Show volt.","id":"20210701_Fidesz_gyurcsanyozos_hirdetes_politikai_kampany_YouTube","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a2558a0-4653-424d-9f52-ac20187e15df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b52fec4-e232-4c0d-88bc-75949e70a677","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210701_Fidesz_gyurcsanyozos_hirdetes_politikai_kampany_YouTube","timestamp":"2021. július. 01. 13:04","title":"A Fidesz gyurcsányozós hirdetésénél többet senki sem költött politikai kampányra Európában a YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bruttó átlagkereset 440 600 forint, a nettó 293 ezer volt áprilisban, mindkettő 10,1 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban. A magánszektorban a fizetések kisebbet nőttek, mint a költségvetési szerveknél, utóbbit egyebek mellett az orvosi béremelés dobta meg.","shortLead":"A bruttó átlagkereset 440 600 forint, a nettó 293 ezer volt áprilisban, mindkettő 10,1 százalékkal magasabb, mint...","id":"20210630_atlagkereslet_aprilis_ksh","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27991c99-cb4a-47b1-9e11-ec619b821437","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210630_atlagkereslet_aprilis_ksh","timestamp":"2021. június. 30. 09:14","title":"Bruttó 440 ezres átlagfizetést mért a KSH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd6e9b4-3a8c-43a2-97c7-6a7813ac0735","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A milánói csatár Stockholmban fordult meg a nyári szünetben és elővette kétüléses maranellói ritkaságát.","shortLead":"A milánói csatár Stockholmban fordult meg a nyári szünetben és elővette kétüléses maranellói ritkaságát.","id":"20210629_Nem_konnyu_eszrevetlenul_autoznia_egyet_Ibrahimovicnak_plane_egy_ilyen_Ferrariban__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5dd6e9b4-3a8c-43a2-97c7-6a7813ac0735&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1962961-a5c6-49cb-bae3-86abfd3aa25d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210629_Nem_konnyu_eszrevetlenul_autoznia_egyet_Ibrahimovicnak_plane_egy_ilyen_Ferrariban__video","timestamp":"2021. június. 30. 07:23","title":"Nem könnyű észrevétlennek maradnia Ibrahimovicnak, pláne egy ilyen Ferrariban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f66caec-b494-4cdc-88d3-3ff40ec4e7b7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Előretört a futball a Forbes idei listáján, ahol az eredmények mellett a pénztermelő képességet is súlyozták.","shortLead":"Előretört a futball a Forbes idei listáján, ahol az eredmények mellett a pénztermelő képességet is súlyozták.","id":"20210630_Hosszu_Katinka_szoboszlai_dominik_forbes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f66caec-b494-4cdc-88d3-3ff40ec4e7b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b502652-c04e-4302-977b-d69de8d27462","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210630_Hosszu_Katinka_szoboszlai_dominik_forbes","timestamp":"2021. június. 30. 07:00","title":"Hosszú Katinka és Szoboszlai Dominik a legértékesebb magyar sportolók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"990a416b-3844-4616-aab4-f0f74235b805","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több kutatás is igazolta, hogy milyen sok kárt okoz a gyerekek fizikai büntetése.","shortLead":"Több kutatás is igazolta, hogy milyen sok kárt okoz a gyerekek fizikai büntetése.","id":"20210630_A_veres_csak_ront_a_gyerekek_viselkedesen_es_komoly_karokat_okoz_nekik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=990a416b-3844-4616-aab4-f0f74235b805&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edb12ca4-8492-4810-9473-49c67bdb5e13","keywords":null,"link":"/elet/20210630_A_veres_csak_ront_a_gyerekek_viselkedesen_es_komoly_karokat_okoz_nekik","timestamp":"2021. június. 30. 10:16","title":"A verés csak ront a gyerekek viselkedésén és komoly károkat okoz nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5787744-50bc-4d83-9e3a-f19abf94bcf7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A valóságshow-hős üzletasszony márkája, a Skims látja el a sportolókat fehérneművel, szabadidőruhával és pizsamával a tokiói olimpián és paralimpián.","shortLead":"A valóságshow-hős üzletasszony márkája, a Skims látja el a sportolókat fehérneművel, szabadidőruhával és pizsamával...","id":"20210630_Kim_Kardashian_fehernemuiben_feszitenek_majd_az_amerikai_olimpikonok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5787744-50bc-4d83-9e3a-f19abf94bcf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0caa8cc-64de-4205-9260-e713af399dd9","keywords":null,"link":"/elet/20210630_Kim_Kardashian_fehernemuiben_feszitenek_majd_az_amerikai_olimpikonok","timestamp":"2021. június. 30. 09:37","title":"Kim Kardashian fehérneműiben feszítenek majd az amerikai olimpikonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92ff5dac-4b31-403d-af60-128ab95e0ef5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Két héttel az előtt, hogy a cannes-i filmfesztivál versenyprogramjában sor kerül A feleségem története című film világpremierjére, közzétették az előzetest róla.","shortLead":"Két héttel az előtt, hogy a cannes-i filmfesztivál versenyprogramjában sor kerül A feleségem története című film...","id":"20210630_Enyedi_Ildiko_uj_film_elozetes_felesegem_tortenete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92ff5dac-4b31-403d-af60-128ab95e0ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3df20e72-c903-40d5-bf90-ea2144089971","keywords":null,"link":"/kultura/20210630_Enyedi_Ildiko_uj_film_elozetes_felesegem_tortenete","timestamp":"2021. június. 30. 18:35","title":"Bemutatták Enyedi Ildikó új filmjének előzetesét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]