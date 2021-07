Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"714e828b-2844-49a1-baa9-6286a6864370","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Kings Of Convenience új lemeze megnyugtató találkozás egy régi baráttal.","shortLead":"A Kings Of Convenience új lemeze megnyugtató találkozás egy régi baráttal.","id":"202126_cd__baratok_kozt_kings_of_convenience_peace_or_love","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=714e828b-2844-49a1-baa9-6286a6864370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d228c7e-e027-48fb-9565-76447a570bd0","keywords":null,"link":"/360/202126_cd__baratok_kozt_kings_of_convenience_peace_or_love","timestamp":"2021. július. 05. 15:30","title":"Tíz év után tértek vissza az akusztikus folk-pop norvég királyai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b89ed57-50e3-405c-ba5f-261125f24c82","c_author":"K. B. ","category":"elet","description":"„A szakmázás ugye bolsevik trükk”, írta a polgármester, miután a képviselőtestület a Pinceszínház igazgatóválasztásakor figyelmen kívül hagyta a szakmai bizottság javaslatát.","shortLead":"„A szakmázás ugye bolsevik trükk”, írta a polgármester, miután a képviselőtestület a Pinceszínház igazgatóválasztásakor...","id":"20210706_pinceszinhaz_fidesz_mszp_dk_momentum_szavazas_baranyi_krisztina_dome_zsuzsanna_takacs_mariusz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b89ed57-50e3-405c-ba5f-261125f24c82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b001e6-7694-407d-8be4-edb5157b2d5b","keywords":null,"link":"/elet/20210706_pinceszinhaz_fidesz_mszp_dk_momentum_szavazas_baranyi_krisztina_dome_zsuzsanna_takacs_mariusz","timestamp":"2021. július. 06. 16:34","title":"Együtt szavazott a Fidesz, az MSZP és a DK Ferencvárosban, Baranyi kiakadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96fc112d-c26a-4123-b401-ecae93cdbd63","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újraforgatta Korda György Reptér című dalának 40 éves videóklipjét a Budapest Airport.","shortLead":"Újraforgatta Korda György Reptér című dalának 40 éves videóklipjét a Budapest Airport.","id":"20210705_Nem_vicc_vadonatuj_klipet_kapott_Korda_Gyorgy_Repter_cimu_dala","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96fc112d-c26a-4123-b401-ecae93cdbd63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b75ef835-3fd1-410a-87ce-9d5b9121f9ac","keywords":null,"link":"/elet/20210705_Nem_vicc_vadonatuj_klipet_kapott_Korda_Gyorgy_Repter_cimu_dala","timestamp":"2021. július. 05. 13:19","title":"Nem vicc, vadonatúj klipet kapott Korda György Reptér című dala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11b85131-40c5-4584-b138-b08a7c4f82cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács Gergő társelnök szerint sokat gondolkodtak.","shortLead":"Kovács Gergő társelnök szerint sokat gondolkodtak.","id":"20210705_mkkp_kutyapart_zuglo_hadhazy_akos_elovalasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11b85131-40c5-4584-b138-b08a7c4f82cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22ff5ece-4351-4afc-ba13-3de08f13def5","keywords":null,"link":"/itthon/20210705_mkkp_kutyapart_zuglo_hadhazy_akos_elovalasztas","timestamp":"2021. július. 05. 12:55","title":"A Kutyapárt szellemes videóban közölte, hogy Hadházy Ákost támogatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c33bea57-8da6-4d02-a5d7-cdbe15f43f4c","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Egy jogász, a katonai titkosszolgálat egyik embere, az ezred parancsnoka, a honvédség parancsnoka, legkésőbb június végén pedig a miniszter is tudhatott arról, hogy az ezred parancsnokhelyettesét szexuális visszaéléssel vádolja az egyik női beosztottja. Ennek ellenére csak azután kezdődött el látványosan a honvédségen belüli rendteremtés, hogy a HVG360 nyilvánosságra hozta az ügyet. A nő hónapokig küzdött azért, hogy olyan helyre kerüljön, ahol nem az alezredes a főnöke. A botrány kirobbanása után a honvédelmi miniszter azt nyilatkozta: a zaklatással vádolt alezredesen kívül azok szerepét is vizsgálni kell, akik, bár tudtak az ügyről, nem segítettek az érintett nőnek.","shortLead":"Egy jogász, a katonai titkosszolgálat egyik embere, az ezred parancsnoka, a honvédség parancsnoka, legkésőbb június...","id":"20210706_honvedseg_szexualis_zaklatas_visszaeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c33bea57-8da6-4d02-a5d7-cdbe15f43f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfa4006b-edc1-4b91-82e8-3cc7864bb782","keywords":null,"link":"/360/20210706_honvedseg_szexualis_zaklatas_visszaeles","timestamp":"2021. július. 06. 06:30","title":"Hiába könyörgött más beosztásért az alezredest szexuális visszaéléssel vádoló nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ef222c-566f-4a83-b17e-bc67f0e3b4b2","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"A most kezdődő cannes-i fesztiválon az Arany Pálmáért versenyző Enyedi Ildikó-film, A feleségem története producere sárdobálás helyett egy olyan országban szeretne élni, ahol mindegy, melyik oldal van hatalmon, mert van egy nagyjából egységes értékrend, amelyhez így vagy úgy, de mindenki tartja magát. HVG-portré.","shortLead":"A most kezdődő cannes-i fesztiválon az Arany Pálmáért versenyző Enyedi Ildikó-film, A feleségem története producere...","id":"20210706_mecs_monika_portre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75ef222c-566f-4a83-b17e-bc67f0e3b4b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ef3e221-1ad3-4f7c-8b4b-25d18647a540","keywords":null,"link":"/360/20210706_mecs_monika_portre","timestamp":"2021. július. 06. 19:00","title":"Mécs Mónika: Nem vagyok politikus alkat, de ami ma zajlik, nem felel meg az ízlésemnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76842906-5128-4180-a505-99c1ccaa419f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A VkusVill élelmiszerlánc egy leszbikus párral népszerűsítette termékeit, de Oroszországban már 2013 óta tilos a homoszexualitás megjelenítés a 18 éven aluliak számára. ","shortLead":"A VkusVill élelmiszerlánc egy leszbikus párral népszerűsítette termékeit, de Oroszországban már 2013 óta tilos...","id":"20210705_Bocsanat_orosz_cegn_szivarvanycsalad_hirdetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76842906-5128-4180-a505-99c1ccaa419f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3e865dd-ed23-4b5f-a309-344012bbe71d","keywords":null,"link":"/elet/20210705_Bocsanat_orosz_cegn_szivarvanycsalad_hirdetes","timestamp":"2021. július. 05. 15:50","title":"Bocsánatot kellett kérnie egy orosz cégnek, amely egy szivárványcsaláddal reklámozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ca98694-193c-4642-b2a6-2fbc23e0c06c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybankelnök szerint csak a hitelállomány bővülése miatt nem omlott össze a magyar gazdaság.","shortLead":"A jegybankelnök szerint csak a hitelállomány bővülése miatt nem omlott össze a magyar gazdaság.","id":"20210705_matolcsy_valsagkezeles_ertekeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ca98694-193c-4642-b2a6-2fbc23e0c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fff14df6-c62c-49e0-8064-00087a7a0b3a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210705_matolcsy_valsagkezeles_ertekeles","timestamp":"2021. július. 05. 18:44","title":"Matolcsy György csak közepest adott a kormány válságkezelésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]