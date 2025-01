Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7b864490-8d88-41e9-9e36-9b5ae5d0dfe9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy állatmentő szervezet adatai szerint a katasztrófa óta legalább 61 emlős pusztult el, amelyek közül 32 állat halála valószínűleg az olajszennyezésnek köszönhető.","shortLead":"Egy állatmentő szervezet adatai szerint a katasztrófa óta legalább 61 emlős pusztult el, amelyek közül 32 állat halála...","id":"20250106_30-halott-delfin-olajszennyezes-okologiai-ktasztrofa-oroszorszag-olajszivargas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b864490-8d88-41e9-9e36-9b5ae5d0dfe9.jpg","index":0,"item":"db8d2bba-fe66-40b8-bce7-635a8c9f75ec","keywords":null,"link":"/vilag/20250106_30-halott-delfin-olajszennyezes-okologiai-ktasztrofa-oroszorszag-olajszivargas","timestamp":"2025. január. 06. 15:11","title":"Több mint 30 delfin pusztult el az oroszországi olajszennyezés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba50bd17-a70e-4224-8264-cb8e6ac794ec","c_author":"HVG","category":"360","description":"A paradicsomtermesztés egyik legnagyobb kihívása, hogy kompromisszumot kell kötni az íz és a termelékenység között, ugyanis az édesebb és így jobb ízű paradicsomhoz általában alacsonyabb termésátlag tartozik.","shortLead":"A paradicsomtermesztés egyik legnagyobb kihívása, hogy kompromisszumot kell kötni az íz és a termelékenység között...","id":"20250106_hvg-edesebb-paradicsom-termeshozam-genmodositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba50bd17-a70e-4224-8264-cb8e6ac794ec.jpg","index":0,"item":"71fe011d-e8af-4b30-8062-282c783edb10","keywords":null,"link":"/360/20250106_hvg-edesebb-paradicsom-termeshozam-genmodositas","timestamp":"2025. január. 06. 12:15","title":"Így lesz 30 százalékkal édesebb a paradicsom úgy, hogy közben sok terem belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0794c66b-38ec-4172-8e1b-81d612103dcd","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Miután Nagy Márton és minisztériuma helyretette a sajtót, hogyan kell, úgymond, “megfelelő és körültekintő” módon értelmezni a KSH adatait, a Duma Aktuál sem akart lemaradni. Litkai Gergely helyre kis sorvezetőt rittyentett, hogy mindenki világosan lássa, mik a helyesen értelmezendő új mutatók és új szándékok. Azt is megláthatjuk, mi jut eszébe a ChatGPT-nek a magyar gazdaságról, ami – ez is kiderül – egy dologban nagyon hasonlít Kovács András Péterre.","shortLead":"Miután Nagy Márton és minisztériuma helyretette a sajtót, hogyan kell, úgymond, “megfelelő és körültekintő”...","id":"20250104_duma-aktual-gazdasagi-adatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0794c66b-38ec-4172-8e1b-81d612103dcd.jpg","index":0,"item":"d905c816-5454-4a6e-b960-395dfc8ca26b","keywords":null,"link":"/360/20250104_duma-aktual-gazdasagi-adatok","timestamp":"2025. január. 04. 19:30","title":"Nagy Márton nyomában – a Duma Aktuál útmutatója a sajtó számára, hogyan kell értelmezni a gazdasági adatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bab78a40-cfa1-499c-9aac-9ba81b6ec332","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség szerint a rendőrség első körben megalapozatlanul utasította el a budafoki fideszes képviselő ügyében tett feljelentést, mert a HVG cikke alapján nem lehet kizárni a bűncselekmény gyanúját. Csak nyomozással deríthető ki, hogy indokolt volt-e a megbízási jogviszony, valamint az annak alapján kifizetett díj – állítja a vádhatóság. ","shortLead":"Az ügyészség szerint a rendőrség első körben megalapozatlanul utasította el a budafoki fideszes képviselő ügyében tett...","id":"20250106_nyomozas-indoklas-ugyeszseg-rendorseg-budafok-tanacsadoi-szerzodes-krieger-krisztina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bab78a40-cfa1-499c-9aac-9ba81b6ec332.jpg","index":0,"item":"57ec9191-7e56-4ef5-917b-f1960f75570e","keywords":null,"link":"/itthon/20250106_nyomozas-indoklas-ugyeszseg-rendorseg-budafok-tanacsadoi-szerzodes-krieger-krisztina","timestamp":"2025. január. 06. 16:01","title":"Kiderült, miért indult mégis nyomozás a fideszes képviselő 1,1 milliós tanácsadói szerződése ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29d777ed-bd8a-46e1-a430-9d34a3de9aca","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Közel négyezer forintnak megfelelő összeg a behajtási díj naponta. ","shortLead":"Közel négyezer forintnak megfelelő összeg a behajtási díj naponta. ","id":"20250106_Elsokent-az-USA-ban-New-Yorkban-is-bevezettek-a-dugodijat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29d777ed-bd8a-46e1-a430-9d34a3de9aca.jpg","index":0,"item":"880d5b48-58e1-4cc1-8527-4c52fa98cc8d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250106_Elsokent-az-USA-ban-New-Yorkban-is-bevezettek-a-dugodijat","timestamp":"2025. január. 06. 08:05","title":"Elsőként az USA-ban, New Yorkban is bevezették a dugódíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"280bd26b-5d68-4250-9af2-4ae90307affb","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Németországban késésekre és járattörlésekre kell felkészülni, és Nagy Britanniában is több repülőteret állítottak, mert a pályákat ellepte a hó, Hollandiában szintén legalább 70 járatot töröltek és többet késve indítottak a zord idő miatt.","shortLead":"Németországban késésekre és járattörlésekre kell felkészülni, és Nagy Britanniában is több repülőteret állítottak, mert...","id":"20250105_Kesesekkel-es-jarattorlesekkel-kuzdenek-nagy-europai-repulotereken-a-ho-es-jeg-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/280bd26b-5d68-4250-9af2-4ae90307affb.jpg","index":0,"item":"8a466472-b799-4e7b-935e-4b3ad74e5a32","keywords":null,"link":"/vilag/20250105_Kesesekkel-es-jarattorlesekkel-kuzdenek-nagy-europai-repulotereken-a-ho-es-jeg-miatt","timestamp":"2025. január. 05. 13:17","title":"Késésekkel és járattörlésekkel küzdenek nagy európai repülőtereken a hó és jég miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"174ba2eb-6a15-4c18-8043-c8ecaa254958","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kína még 2024 novemberében tesztelt egy erős lángszórót, a fegyverről azonban nem árult el részleteket.","shortLead":"Kína még 2024 novemberében tesztelt egy erős lángszórót, a fegyverről azonban nem árult el részleteket.","id":"20250105_langszoro-kinai-hadsereg-type-74","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/174ba2eb-6a15-4c18-8043-c8ecaa254958.jpg","index":0,"item":"f76dea39-29a5-4f7e-9edf-ce5707e2f137","keywords":null,"link":"/tudomany/20250105_langszoro-kinai-hadsereg-type-74","timestamp":"2025. január. 05. 18:57","title":"Olyan lángszóróval gyakorlatozik Kína, ami megolvasztja az emberi húst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f10cb7e-598c-4368-b4e5-84f6133bb2c5","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Az olasz famíliában, Amerikában felnőtt színész és gasztronómus, Stanley Tucci egyik kedvenc levese a csülkös borsóleves. Íme egy recept a Tucci asztalnál című könyvből.","shortLead":"Az olasz famíliában, Amerikában felnőtt színész és gasztronómus, Stanley Tucci egyik kedvenc levese a csülkös...","id":"20250105_Kivancsi-hogy-kesziti-Stanley-Tucci-a-csulkos-borsolevest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f10cb7e-598c-4368-b4e5-84f6133bb2c5.jpg","index":0,"item":"55501ce4-324a-487c-9991-5eb53c9f1dbd","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250105_Kivancsi-hogy-kesziti-Stanley-Tucci-a-csulkos-borsolevest","timestamp":"2025. január. 05. 19:15","title":"Kíváncsi, hogy készíti Stanley Tucci a csülkös borsólevest? Íme a színész receptje!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]