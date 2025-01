Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"988ec1bf-46d5-4825-831e-27a91fb4b3fe","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Orbán nagyszerű viszonyt ápolt Trumppal, és Putyinnal is jó kapcsolatban van –érvelt Vlagyimir Dzsabarov, az orosz parlamenti felsőház külügyi bizottságának első elnökhelyettese Budapest mellett.","shortLead":"Orbán nagyszerű viszonyt ápolt Trumppal, és Putyinnal is jó kapcsolatban van –érvelt Vlagyimir Dzsabarov, az orosz...","id":"20250111_trump-putyin-talalkozo-budapest-mint-helyszin-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/988ec1bf-46d5-4825-831e-27a91fb4b3fe.jpg","index":0,"item":"a604f31b-ea38-45e7-a09c-7f6fbef50d4a","keywords":null,"link":"/vilag/20250111_trump-putyin-talalkozo-budapest-mint-helyszin-ebx","timestamp":"2025. január. 11. 14:06","title":"Budapest lehetne a Trump–Putyin-találkozó helyszíne egy orosz tisztviselő szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"493db27f-c863-4fb0-ac17-430953ac918e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A világ leggazdagabb embere ott tart, hogy az EU elitje megsemmisítené a német választás eredményét, ha az AfD nyerne, csakhogy a videón, amire ezt alapozza, szó sem volt erről.","shortLead":"A világ leggazdagabb embere ott tart, hogy az EU elitje megsemmisítené a német választás eredményét, ha az AfD nyerne...","id":"20250111_Elon-Musk-alhir-fidesz-ep-eu-breton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/493db27f-c863-4fb0-ac17-430953ac918e.jpg","index":0,"item":"5314824b-7867-4b26-8a00-33db8b32c2a1","keywords":null,"link":"/vilag/20250111_Elon-Musk-alhir-fidesz-ep-eu-breton","timestamp":"2025. január. 11. 20:02","title":"Elon Musk egy álhírrel és egy fideszes EP-képviselő postjával támadja az EU-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8237e2bb-c498-49b4-833b-a1cb13a6bf01","c_author":"HVG","category":"360","description":"Különös visszacsatolás működik az online világban, ami észrevétlenül befolyásolja a nemi sztereotípiákat – állítják amerikai kutatók.","shortLead":"Különös visszacsatolás működik az online világban, ami észrevétlenül befolyásolja a nemi sztereotípiákat – állítják...","id":"20250111_hvg-online-kepek-google-kepkereso-foglalkozasok-nemek-nok-ferfiak-torzitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8237e2bb-c498-49b4-833b-a1cb13a6bf01.jpg","index":0,"item":"aa98c66e-6785-485a-896b-6f71c0ca4c96","keywords":null,"link":"/360/20250111_hvg-online-kepek-google-kepkereso-foglalkozasok-nemek-nok-ferfiak-torzitas","timestamp":"2025. január. 11. 10:45","title":"Furcsa eredmény jött ki, amikor megnézték, melyik nemről milyen képeket dob ki a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e673657-3e99-4b28-8dbf-4c0b4f2c71c8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az aknák jó ideig nyomtalanul eltűntek, mígnem az IKEA felhívta a hadsereget, hogy mikor szállítják el a robbanóanyagot a raktárból. ","shortLead":"Az aknák jó ideig nyomtalanul eltűntek, mígnem az IKEA felhívta a hadsereget, hogy mikor szállítják el a robbanóanyagot...","id":"20250111_lengyel-hadsereg-ikea-raktar-aknak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e673657-3e99-4b28-8dbf-4c0b4f2c71c8.jpg","index":0,"item":"fbadd3ce-8623-479f-a914-7d5b04953e13","keywords":null,"link":"/vilag/20250111_lengyel-hadsereg-ikea-raktar-aknak","timestamp":"2025. január. 11. 13:06","title":"Egy IKEA-raktárban rejtett el aknákat, emiatt menesztették a lengyel tábornokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad6abb4-5c69-48db-94c5-68646c901f6a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Átfésültek a kutatók egy sor tanulmányt, és kiderült: mindenféle problémákhoz vezethetnek a szervezetbe került mikroműanyagok. ","shortLead":"Átfésültek a kutatók egy sor tanulmányt, és kiderült: mindenféle problémákhoz vezethetnek a szervezetbe került...","id":"20250112_mikromuanyag-szennyezes-kutatas-elemzes-meddoseg-belproblemak-tudofunkciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ad6abb4-5c69-48db-94c5-68646c901f6a.jpg","index":0,"item":"2b6ae126-a157-4432-8e84-4d75b2e6b959","keywords":null,"link":"/tudomany/20250112_mikromuanyag-szennyezes-kutatas-elemzes-meddoseg-belproblemak-tudofunkciok","timestamp":"2025. január. 12. 16:03","title":"Egyre több ételben ott vannak, pedig bél- és tüdőproblémákat, sőt meddőséget is okozhatnak a mikroműanyagok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ce054e5-9a7b-44ec-b9f4-5369524262be","c_author":"Domány András","category":"360","description":"A világ Dániához tartozó legnagyobb szigete egyszer már fontos szerepet játszott a dán-amerikai kapcsolatokban. De egészen másképp, amikor a II. világháború alatt a nácik partraszállásától lehetett tartani.","shortLead":"A világ Dániához tartozó legnagyobb szigete egyszer már fontos szerepet játszott a dán-amerikai kapcsolatokban. De...","id":"20250112_Gronland-es-a-dan-arulo-aki-egyszer-mar-odaadta-a-szigetet-az-amerikaiaknak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ce054e5-9a7b-44ec-b9f4-5369524262be.jpg","index":0,"item":"c229c462-c378-4986-88ac-a87988cd824e","keywords":null,"link":"/360/20250112_Gronland-es-a-dan-arulo-aki-egyszer-mar-odaadta-a-szigetet-az-amerikaiaknak","timestamp":"2025. január. 12. 12:00","title":"Grönland és a dán „áruló”, aki egyszer már odaadta a szigetet az amerikaiaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3803f559-f62c-4774-ba53-bdc2a729a5aa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Moore a Golden Globe gálán mondott köszönőbeszédében idézte fel ezt az emléket, akkor még névtelenül. Most kiderült, hogy Vajnáról volt szó. ","shortLead":"Moore a Golden Globe gálán mondott köszönőbeszédében idézte fel ezt az emléket, akkor még névtelenül. Most kiderült...","id":"20250112_Demi-Moore-popcorn-szineszno-Andy-Vajna-Golden-Globe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3803f559-f62c-4774-ba53-bdc2a729a5aa.jpg","index":0,"item":"af899440-812c-442a-a9f2-704aefc26208","keywords":null,"link":"/kultura/20250112_Demi-Moore-popcorn-szineszno-Andy-Vajna-Golden-Globe","timestamp":"2025. január. 12. 14:27","title":"Demi Moore elárulta: Andy Vajna volt a producer, aki popcornszínésznőnek nevezte őt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"058530cf-aa7e-4b6a-adf2-5879952993a7","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Mit jelent együtt gondolkodni és dolgozni az intelligens gépekkel? Miként használjuk ki ezt a potenciált anélkül, hogy közben elveszítenénk identitásunkat? – ezeket a kérdéseket boncolgatja Ethan Mollick, a Wharton Egyetem oktatójának könyve. Szerkesztett részlet a Társintelligencia című kiadványból.","shortLead":"Mit jelent együtt gondolkodni és dolgozni az intelligens gépekkel? Miként használjuk ki ezt a potenciált anélkül...","id":"20250111_Miert-lesznek-mindenkinek-almatlan-ejszakai-az-MI-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/058530cf-aa7e-4b6a-adf2-5879952993a7.jpg","index":0,"item":"c3d7fc46-3756-4e24-89e1-bf7bb7249e71","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250111_Miert-lesznek-mindenkinek-almatlan-ejszakai-az-MI-miatt","timestamp":"2025. január. 11. 19:15","title":"Miért lesznek mindenkinek álmatlan éjszakái az MI miatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]