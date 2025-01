Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b5a1680b-7215-4694-9e55-5cbf67ab0431","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jövőben egy új feladatkörrel is bővülhetnek a jelenleg tudományos kísérletek elvégzésére használt űrállomások: gyártórészlegek működhetnek bennük. Mindezt a 3D-nyomtatás tökéletesítése teszi lehetővé.","shortLead":"A jövőben egy új feladatkörrel is bővülhetnek a jelenleg tudományos kísérletek elvégzésére használt űrállomások...","id":"20250116_inzulin-injekcio-3d-nyomtatas-vilagur-mikrogravitacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5a1680b-7215-4694-9e55-5cbf67ab0431.jpg","index":0,"item":"d19a6f0b-b6ec-4265-b090-fe93bd10c402","keywords":null,"link":"/tudomany/20250116_inzulin-injekcio-3d-nyomtatas-vilagur-mikrogravitacio","timestamp":"2025. január. 16. 18:03","title":"Kevesebb szúrás: jöhet az inzulin, ami kilencszer jobb lesz a cukorbetegeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f064746b-7f31-4b9a-98b0-646ba32af53d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ha kell második fordulót rendezni, az meg május 18-án. ","shortLead":"Ha kell második fordulót rendezni, az meg május 18-án. ","id":"20250116_Majus-4-en-lesz-az-orosz-TikTok-kavaras-miatt-megismetelt-elnokvalasztas-Romaniaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f064746b-7f31-4b9a-98b0-646ba32af53d.jpg","index":0,"item":"c0d12835-1406-462c-9450-e1201ed3e444","keywords":null,"link":"/vilag/20250116_Majus-4-en-lesz-az-orosz-TikTok-kavaras-miatt-megismetelt-elnokvalasztas-Romaniaban","timestamp":"2025. január. 16. 14:49","title":"Május 4-én lesz az orosz TikTok-kavarás miatt megismételt elnökválasztás Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f23b541a-8360-4f7b-9310-2d48ccda83e7","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Két tényező nagyon fontos ebből a szempontból. Hány olyan fiatal van, akik kihasználhatják a támogatott hitelt, és van lakáscéljuk? Elfogadják-e a bankok önerőként a munkáshitelt? ","shortLead":"Két tényező nagyon fontos ebből a szempontból. Hány olyan fiatal van, akik kihasználhatják a támogatott hitelt, és van...","id":"20250117_Megdobhatja-a-munkashitel-az-ingatlanpiacot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f23b541a-8360-4f7b-9310-2d48ccda83e7.jpg","index":0,"item":"288e5030-d5ba-4fe6-b396-0515e364b8ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250117_Megdobhatja-a-munkashitel-az-ingatlanpiacot","timestamp":"2025. január. 17. 13:39","title":"Milyen hatása lehet a munkáshitelnek az ingatlanpiacra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1a177c5-cbd6-49d2-8392-0225f27c6756","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az első szlovákiai gyártású Opel háromféle hajtáslánccal érhető el.","shortLead":"Az első szlovákiai gyártású Opel háromféle hajtáslánccal érhető el.","id":"20250116_bearaztak-a-vadonatuj-opel-fronterat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1a177c5-cbd6-49d2-8392-0225f27c6756.jpg","index":0,"item":"e56f55bc-6757-4879-b43b-ac30aa7b7252","keywords":null,"link":"/cegauto/20250116_bearaztak-a-vadonatuj-opel-fronterat","timestamp":"2025. január. 16. 06:41","title":"Beárazták a vadonatúj Opel Fronterát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"671c68f3-8465-4bf6-8b9a-657ce93aaf03","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az évszakoknak, így most például a télnek, sajátos illatuk van, ami mögött tudományos magyarázat rejlik. Elsősorban a szaglásunk változik a hőmérsékletnek megfelelően, így az időszakoktól függően másképp érzékeljük a szagokat, ami összességében speciális illatélményt rendel a változó évszakokhoz.","shortLead":"Az évszakoknak, így most például a télnek, sajátos illatuk van, ami mögött tudományos magyarázat rejlik. Elsősorban...","id":"20250116_evszakok-eltero-illata-tudomanyos-magyarazat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/671c68f3-8465-4bf6-8b9a-657ce93aaf03.jpg","index":0,"item":"0ddc2d67-9309-4f45-ac2c-6617ea3ef731","keywords":null,"link":"/tudomany/20250116_evszakok-eltero-illata-tudomanyos-magyarazat","timestamp":"2025. január. 16. 14:03","title":"Nem téved, ha úgy érzi, különös illata van a télnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"425aab7b-82db-4194-9e6d-4a3dbe47dda0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tuzson Bence az elmúlt évek legfontosabb eredményeiről beszélt, csak meghívót felejtettek el küldeni rá.","shortLead":"Tuzson Bence az elmúlt évek legfontosabb eredményeiről beszélt, csak meghívót felejtettek el küldeni rá.","id":"20250116_Forrong-a-biroi-kar-ugyhogy-az-igazsagugyi-miniszter-inkabb-tartott-egy-sajto-nelkuli-sajtotajekoztatot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/425aab7b-82db-4194-9e6d-4a3dbe47dda0.jpg","index":0,"item":"601db9d0-3bb7-4b88-a3e3-4086bc6c3088","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_Forrong-a-biroi-kar-ugyhogy-az-igazsagugyi-miniszter-inkabb-tartott-egy-sajto-nelkuli-sajtotajekoztatot","timestamp":"2025. január. 16. 13:13","title":"Forrong a bírói kar, úgyhogy az igazságügyi miniszter inkább tartott egy sajtó nélküli sajtótájékoztatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37d624f6-fca9-4d13-b945-e17ace7eead9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Pofonegyszerű módszerrel lehet kijátszani az iPhone-os üzenetküldő azon védelmét, ami kimondottan az adathalász linkek ellen lett létrehozva. Van azonban egy kiskapu.","shortLead":"Pofonegyszerű módszerrel lehet kijátszani az iPhone-os üzenetküldő azon védelmét, ami kimondottan az adathalász linkek...","id":"20250116_apple-imessage-adathalaszat-csalok-vedelem-kijatszasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37d624f6-fca9-4d13-b945-e17ace7eead9.jpg","index":0,"item":"3b7cada6-c750-4cd6-9fc4-5bfe6cc07e57","keywords":null,"link":"/tudomany/20250116_apple-imessage-adathalaszat-csalok-vedelem-kijatszasa","timestamp":"2025. január. 16. 13:03","title":"Szintet léptek a netes csalók: rájöttek, hogyan lehet kijátszani az ellenük létrehozott védelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de771bfe-1426-4f5a-8367-4c6642613973","c_author":"Ford KKE Kft.","category":"brandchannel","description":"Egy életvitelszerűen autózó embert kérdeztünk az úton tapasztalható legjobb és legrosszabb helyzetekről, illetve arról, hogyan lehet ép ésszel megúszni a közlekedést a nagyvárosban. ","shortLead":"Egy életvitelszerűen autózó embert kérdeztünk az úton tapasztalható legjobb és legrosszabb helyzetekről, illetve arról...","id":"20241217_fordmagyarorszag_Ford_Puma_vezetestechnika_autovezetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de771bfe-1426-4f5a-8367-4c6642613973.jpg","index":0,"item":"5ffb32e9-2406-483d-b368-d0b6f73d0bc4","keywords":null,"link":"/brandchannel/20241217_fordmagyarorszag_Ford_Puma_vezetestechnika_autovezetes","timestamp":"2025. január. 16. 19:30","title":"Hogyan lehet ép ésszel megúszni a közlekedést a nagyvárosban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Közép- és Kelet-Európai Kft.","c_partnerlogo":"cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5","c_partnertag":""}]