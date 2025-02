Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bc35f2a4-19ed-4f8f-81bb-7926a0069885","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felvételen úgy tűnik, hogy Dobrovitz József az átlagosnál erősebb ostorcsapásokat mér az egyik lovára. A szakértő szerint versenyetikai és morális szempontból eltúlzó volt a fogathajtó, de amit tett, nem állatkínzás.","shortLead":"A felvételen úgy tűnik, hogy Dobrovitz József az átlagosnál erősebb ostorcsapásokat mér az egyik lovára. A szakértő...","id":"20250214_fogathajtas-dobrovitz-jozsef-lo-ostor-utes-allatkinzas-versenyengedely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc35f2a4-19ed-4f8f-81bb-7926a0069885.jpg","index":0,"item":"d29d5391-6ae1-4f3b-bb17-b32341da1ee1","keywords":null,"link":"/itthon/20250214_fogathajtas-dobrovitz-jozsef-lo-ostor-utes-allatkinzas-versenyengedely","timestamp":"2025. február. 14. 20:57","title":"Felfüggesztették a magyar fogathajtó világbajnok versenyengedélyét egy róla készült videó miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f13675b-b0a4-4f80-95c6-7cfc50ce36ea","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Egy repülőgépeket takarító dolgozó perelte be a cégét, miután gerincsérvet kapott, és a betegállomány lejárta után nem kapott munkát és fizetést.","shortLead":"Egy repülőgépeket takarító dolgozó perelte be a cégét, miután gerincsérvet kapott, és a betegállomány lejárta után nem...","id":"20250213_alkotmanybirosag-dolgozo-munka-betegseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f13675b-b0a4-4f80-95c6-7cfc50ce36ea.jpg","index":0,"item":"81502aa0-f72a-4187-a955-a5e2f60f3359","keywords":null,"link":"/itthon/20250213_alkotmanybirosag-dolgozo-munka-betegseg","timestamp":"2025. február. 13. 16:13","title":"Alkotmánybíróság: nem lehet kisemmizni azt, aki egészségileg alkalmatlanná válik a munkája ellátására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a51e6574-25c0-4660-bbd7-312b64aeb1cd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Indoklást egyelőre nem adott a Miniszterelnökség. ","shortLead":"Indoklást egyelőre nem adott a Miniszterelnökség. ","id":"20250214_Lemondott-Havasi-Bertalan-a-Miniszterelnoki-Sajtoirodat-iranyito-helyettes-allamtitkar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a51e6574-25c0-4660-bbd7-312b64aeb1cd.jpg","index":0,"item":"eb091712-e15c-4c3d-88e2-54454ce1b1c8","keywords":null,"link":"/itthon/20250214_Lemondott-Havasi-Bertalan-a-Miniszterelnoki-Sajtoirodat-iranyito-helyettes-allamtitkar","timestamp":"2025. február. 14. 12:50","title":"Távozik Havasi Bertalan, Orbán sajtósa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc8a7aba-8b6d-4448-811d-aa399b34945e","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az új USA-elnök megválasztása után egy pár hétig még valamelyest reménykedni lehetett, hogy a háború ügyében az új kormányzat kitart a meghirdetett elv mellett, vagyis, hogy az erő pozíciójából akar békét teremteni. Ám most már látni, hogy a Fehér Ház egyrészt terrorizálja a barátait, másrészt az ország ellenségeinek hízeleg – írja az elemző a Guardianben.","shortLead":"Az új USA-elnök megválasztása után egy pár hétig még valamelyest reménykedni lehetett, hogy a háború ügyében az új...","id":"20250214_Timothy-Garton-Ash-trump-putyin-ukrajna-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc8a7aba-8b6d-4448-811d-aa399b34945e.jpg","index":0,"item":"1959a39c-fcdf-4162-973f-94d1931794fa","keywords":null,"link":"/360/20250214_Timothy-Garton-Ash-trump-putyin-ukrajna-lapszemle","timestamp":"2025. február. 14. 07:30","title":"Timothy Garton Ash: Trump elárulja Ukrajnát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c0728ed-54ad-41a8-bf2f-96459b339546","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Miközben Donald Trump arról beszél, hogy Európa védelmét inkább az európaiakra hagyná, beleértve ebbe Ukrajna támogatását is, az EU vezető kijelentették, hogy hajlandóak az így rájuk háruló, megnövekedett terheket vállalni.","shortLead":"Miközben Donald Trump arról beszél, hogy Európa védelmét inkább az európaiakra hagyná, beleértve ebbe Ukrajna...","id":"20250214_orosz-ukran-haboru_ursula-von-der-leyen_donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c0728ed-54ad-41a8-bf2f-96459b339546.jpg","index":0,"item":"8507a89c-bc8e-4ceb-9152-9732ca4c94e0","keywords":null,"link":"/eurologus/20250214_orosz-ukran-haboru_ursula-von-der-leyen_donald-trump","timestamp":"2025. február. 14. 15:10","title":"Az EU felveszi a kesztyűt: nem hagyja magára Ukrajnát, „amíg az igazságos, átfogó és tartós béke létre nem jön”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"001cc521-a06d-4d17-9635-27a8f17fd631","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nagyot ugrott a Wizz Air árfolyama, ahogy közelebb kerültünk az orosz–ukrán háború lezárásához.","shortLead":"Nagyot ugrott a Wizz Air árfolyama, ahogy közelebb kerültünk az orosz–ukrán háború lezárásához.","id":"20250213_Wizz-Air-reszvenyek-Trump-Putyin-Ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/001cc521-a06d-4d17-9635-27a8f17fd631.jpg","index":0,"item":"c6d9a09e-b2df-4848-9d36-90e69cfde44a","keywords":null,"link":"/kkv/20250213_Wizz-Air-reszvenyek-Trump-Putyin-Ukrajna","timestamp":"2025. február. 13. 11:53","title":"A Wizz Air részvényei is felfelé indultak, miután kiderült, hogy Trump is úgy képzeli el az ukrajnai békét, mint Putyin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f8a886a-6627-4c7c-adfa-175e731d2f2e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Maia Sandu moldovai elnök szerint Moszkva terrort terjeszt és civileket támad.","shortLead":"Maia Sandu moldovai elnök szerint Moszkva terrort terjeszt és civileket támad.","id":"20250213_orosz-dron-moldova-robbanas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f8a886a-6627-4c7c-adfa-175e731d2f2e.jpg","index":0,"item":"1369d68c-dc2e-41ce-9595-abb0bb6d176c","keywords":null,"link":"/vilag/20250213_orosz-dron-moldova-robbanas","timestamp":"2025. február. 13. 14:06","title":"Két orosz drón Moldovában robbant fel, bekéretik a nagykövetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b37ff96c-66fa-4289-a7ec-0029c28b08f7","c_author":"Domány András","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A miniszter hangolja majd össze egyebek mellett a terület értékesítését követően a vevővel folytatandó tárgyalásokat.","shortLead":"A miniszter hangolja majd össze egyebek mellett a terület értékesítését követően a vevővel folytatandó tárgyalásokat.","id":"20250214_lazar-janos-rakosrendezo-kormanyzati-feladatok-fovaros","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b37ff96c-66fa-4289-a7ec-0029c28b08f7.jpg","index":0,"item":"85d5e4c4-f99d-48aa-892a-11f3699f1f6e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250214_lazar-janos-rakosrendezo-kormanyzati-feladatok-fovaros","timestamp":"2025. február. 14. 21:19","title":"Lázár Jánosra bízta a Rákosrendezővel kapcsolatos feladatokat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]