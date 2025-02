A Disturbed idén ünnepli debütáló lemeze, a The Sickness 25. évfordulóját, ez alkalomból pedig 17 állomásos turnéra indulnak, amelynek Budapest is része lesz – derül ki a vonatkozó sajtóanyagból. Az amerikai metálbanda eddig egyszer lépett fel Magyarországon, 2019-ben.

A turné során minden este két felvonást nyomnak: az elsőben a teljes, ötszörös platinalemezes The Sickness albumot játsszák el, majd a legnagyobb slágerek következnek. Ráadásul a Megadeth társaságában érkeznek október 6-án a Budapest Arénába.

A Disturbed a mai napig rekordokat döntögető sikereket ér el több mint 17 millió eladott lemezzel és 14 milliárd streameléssel. Ez a sikertörténet a The Sickness megjelenésével kezdődött, rajta olyan dalokkal, mint a Down With The Sickness (nyolcszoros platinalemezes), a Stupify (kétszeres platinalemezes), a Voices (aranylemezes) és a The Game (aranylemezes). Az album a Billboard Top 200-as listáján a 29. helyen végzett, és összesen 106 hetet töltött a listán, világszerte két és fél milliárdan játszották le. A Loudwire „legjobb 25 debütáló hard rock lemezek” listáján a 24. helyen szerepel, de beválogatták a Metal Hammer ,,20 legjobb album 2000-ből” összeállításába és a Revolver Magazine ,,20 megkerülhetetlen nu metal album” listájára is.

A jubileumi turnéra a jegyértékesítés február 28-án, pénteken 10 órakor kezdődik.