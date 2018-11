Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap fogadta Soros Györgyöt az osztrák kancellár, tárgyalásuk legfőbb témája a CEU Budapestről Bécsbe költözése volt a Kurier szerint.","shortLead":"Vasárnap fogadta Soros Györgyöt az osztrák kancellár, tárgyalásuk legfőbb témája a CEU Budapestről Bécsbe költözése...","id":"20181119_soros_gyorgy_ceu_egyeztetes_sebastian_kurz_osztrak_kancellar_becs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a5a6bd4-6df1-4e1a-9ec1-b2bb8496d2bf","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_soros_gyorgy_ceu_egyeztetes_sebastian_kurz_osztrak_kancellar_becs","timestamp":"2018. november. 19. 06:55","title":"Soros György a CEU-ról egyeztetett az osztrák kancellárral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e4b3e8e-9c7f-4928-b12e-ec60abd8011f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kamarát két cikluson át vezető Réti László nem indult újra a tisztségért.\r

","shortLead":"A kamarát két cikluson át vezető Réti László nem indult újra a tisztségért.\r

","id":"20181117_Uj_elnoke_van_a_Budapesti_Ugyvedi_Kamaranak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e4b3e8e-9c7f-4928-b12e-ec60abd8011f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8caeed46-bd39-4a72-8d1f-a0401af58c98","keywords":null,"link":"/itthon/20181117_Uj_elnoke_van_a_Budapesti_Ugyvedi_Kamaranak","timestamp":"2018. november. 17. 14:28","title":"Új elnöke van a Budapesti Ügyvédi Kamarának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00313237-2790-49f0-b8ec-3d955b2d8f48","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" A máltai rendőrség azonosított egy - legalább három máltai személyből álló - csoportot, amely feltehetően a Daphne Caruana Galizia oknyomozó újságírónő elleni, tizenhárom hónappal ezelőtti merénylet mögött áll.","shortLead":" A máltai rendőrség azonosított egy - legalább három máltai személyből álló - csoportot, amely feltehetően a Daphne...","id":"20181118_A_rendorseg_azonositotta_a_maltai_ujsagirogyilkossag_ertelmi_szerzoit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00313237-2790-49f0-b8ec-3d955b2d8f48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae885c30-30eb-4f7a-8d10-815ee986b5bf","keywords":null,"link":"/vilag/20181118_A_rendorseg_azonositotta_a_maltai_ujsagirogyilkossag_ertelmi_szerzoit","timestamp":"2018. november. 18. 12:15","title":"A rendőrség azonosította a máltai újságíró-gyilkosság értelmi szerzőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a4ac3e-68a4-45eb-a796-ef5d8781a67c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Alapvető Jogok Biztosához fordult az OBT működésével kapcsolatban az OBH elnöke. Handó Tünde az ombudsmantól várja, hogy az Alkotmánybíróság elé vigye vitáját az őt ellenőrző szervvel. ","shortLead":"Az Alapvető Jogok Biztosához fordult az OBT működésével kapcsolatban az OBH elnöke. Handó Tünde az ombudsmantól várja...","id":"20181117_Hando_visszavag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88a4ac3e-68a4-45eb-a796-ef5d8781a67c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"030897f3-3b0d-4fc5-88fb-0c0c5e850c59","keywords":null,"link":"/itthon/20181117_Hando_visszavag","timestamp":"2018. november. 17. 15:20","title":"Handó visszavág","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"514f913d-83fb-4a84-b5d4-387f2d799f09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hackerek álma az, amit a New York-i és a Michigani Egyetem kutatói megalkottak: olyan gépet építettek, amely az emberéhez nagyon hasonló ujjlenyomatokat képes előállítani. ","shortLead":"A hackerek álma az, amit a New York-i és a Michigani Egyetem kutatói megalkottak: olyan gépet építettek, amely...","id":"20181119_ujjlenyomat_olvaso_biometrikus_azonositas_mesterseges_intelligencia_deepmasterprints","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=514f913d-83fb-4a84-b5d4-387f2d799f09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7675bc1c-b5c7-4387-b6c7-b9a8e1e8e89f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181119_ujjlenyomat_olvaso_biometrikus_azonositas_mesterseges_intelligencia_deepmasterprints","timestamp":"2018. november. 19. 10:03","title":"Megcsinálták a mesterséges intelligenciát, amelyik igazinak tűnő ujjlenyomatokat gyárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51cd663e-d23d-4b96-bab3-a8122f249d95","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem telik mindenkinek csúcstelefonra, de szerencsére a megfizethető áru szegmens is kínálhat meglepően jó specifikációkat. Erre a most készülő Moto G7 az egyik jó példa. A telefonról újabb – renderelt – képek szivárogtak ki.","shortLead":"Nem telik mindenkinek csúcstelefonra, de szerencsére a megfizethető áru szegmens is kínálhat meglepően jó...","id":"20181117_motorola_moto_g7_olcso_androidos_telefon_specifikaciok_renderelt_kep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51cd663e-d23d-4b96-bab3-a8122f249d95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e258011-5ab6-4dae-b626-9b12c8f2105f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181117_motorola_moto_g7_olcso_androidos_telefon_specifikaciok_renderelt_kep","timestamp":"2018. november. 17. 17:03","title":"Újabb képek kerültek elő az elérhető árú, de meglepően jó specifikációjú telefonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e644ee-56c2-4b33-b401-b4c76a6b554e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megszületett a Brexit megállapodástervezete, de az ujjongás elmaradt; spekulációval vádolja Varga Mihály az utolsó pillanatban lakástakarékra szerződőket; megszűnik a Music FM és a Sláger FM is. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Megszületett a Brexit megállapodástervezete, de az ujjongás elmaradt; spekulációval vádolja Varga Mihály az utolsó...","id":"20181118_Es_akkor_brexit_lakastakarek_radio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93e644ee-56c2-4b33-b401-b4c76a6b554e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a710b36-5c5e-4ca2-857b-bb87a5e1e2d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181118_Es_akkor_brexit_lakastakarek_radio","timestamp":"2018. november. 18. 07:00","title":"És akkor Varga Mihálynak támadt egy komoly gyanúja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ffb6f28-73ee-4484-8493-5dcd9db5b661","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közleményben foglalta össze a szaúdi főügyészség, hogy mire jutottak a meggyilkolt újságíró ügyében. ","shortLead":"Közleményben foglalta össze a szaúdi főügyészség, hogy mire jutottak a meggyilkolt újságíró ügyében. ","id":"20181119_Szaudi_ugyeszseg_tuladagolt_kabito_injekcioba_halt_bele_Dzsamal_Hasogdzsi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ffb6f28-73ee-4484-8493-5dcd9db5b661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"776e64ce-63b3-48f2-9f04-0b489ec4d124","keywords":null,"link":"/vilag/20181119_Szaudi_ugyeszseg_tuladagolt_kabito_injekcioba_halt_bele_Dzsamal_Hasogdzsi","timestamp":"2018. november. 19. 10:59","title":"Szaúdi ügyészség: túladagolt kábítóinjekcióba halt bele Dzsamál Hasogdzsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]