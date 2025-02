Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"530ebdee-188a-4943-8b6e-56ef355ceff5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szalay-Bobrovniczky Kristóf hivatalosan is bejelentette, hogy kifizetik a hivatásos állománynak járó pénzt. ","shortLead":"Szalay-Bobrovniczky Kristóf hivatalosan is bejelentette, hogy kifizetik a hivatásos állománynak járó pénzt. ","id":"20250224_Hathavi-fegyverpenzt-oszt-a-kormany-2026-elejen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/530ebdee-188a-4943-8b6e-56ef355ceff5.jpg","index":0,"item":"37d3c481-de5b-493a-bfd5-efebccbf7f2f","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_Hathavi-fegyverpenzt-oszt-a-kormany-2026-elejen","timestamp":"2025. február. 24. 14:45","title":"Hathavi fegyverpénzt oszt a kormány 2026 elején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ed9e3a-e2b8-419e-b7f3-962dc440e4fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A híresség többször megosztotta a nyilvánossággal a gyerekvállalási nehézségeit. Most arról számolt be, hogy az első gyereke után jön a második is.","shortLead":"A híresség többször megosztotta a nyilvánossággal a gyerekvállalási nehézségeit. Most arról számolt be, hogy az első...","id":"20250225_vajna-timea-terhesseg-anyasag-beranyasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61ed9e3a-e2b8-419e-b7f3-962dc440e4fd.jpg","index":0,"item":"2d74fc45-3dc3-4b55-bc6d-f5b2ae02024d","keywords":null,"link":"/elet/20250225_vajna-timea-terhesseg-anyasag-beranyasag","timestamp":"2025. február. 25. 08:41","title":"Béranyától született gyereke Vajna Tímeának, aki közben teherbe is esett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8cb097-0004-484a-94a4-048db96a9cc7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A hitelminősítő szerint az államadósság nőni fog, az EU-tól továbbra is alig jön majd pénz, míg a költségvetési hiányt nehéz lesz tartani.","shortLead":"A hitelminősítő szerint az államadósság nőni fog, az EU-tól továbbra is alig jön majd pénz, míg a költségvetési hiányt...","id":"20250225_sp-kormany-valasztasi-osztogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d8cb097-0004-484a-94a4-048db96a9cc7.jpg","index":0,"item":"24e5bf00-fd6f-4b5c-b8ef-d54a3839d9d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250225_sp-kormany-valasztasi-osztogatas","timestamp":"2025. február. 25. 18:09","title":"Az S&P szerint kockázatos a kormány bejelentett választási osztogatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f3786f-0e8b-4050-bfc9-90f74475fbbc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A pilóta nem szenvedett maradandó sérüléseket, és az utasok is épségben megérkeztek.","shortLead":"A pilóta nem szenvedett maradandó sérüléseket, és az utasok is épségben megérkeztek.","id":"20250224_iberia-repulo-pilota-tarantula-csipes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6f3786f-0e8b-4050-bfc9-90f74475fbbc.jpg","index":0,"item":"14225c50-7d64-43cc-a798-b6792feb44e7","keywords":null,"link":"/vilag/20250224_iberia-repulo-pilota-tarantula-csipes","timestamp":"2025. február. 24. 13:15","title":"Tarantula csípte meg repülés közben az utasszállító pilótáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bad46cc-675a-4736-a8bd-7c80037d6297","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók a világon elsőként alkalmaztak terápiás kezelést egy magzaton, aki a vizsgálatok alapján SMA-val született volna. A gyermek már 30 hónapos, és nincs jele a betegségének.","shortLead":"Amerikai kutatók a világon elsőként alkalmaztak terápiás kezelést egy magzaton, aki a vizsgálatok alapján SMA-val...","id":"20250225_sma-kezelese-anyameh-magzat-gyermek-betegseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bad46cc-675a-4736-a8bd-7c80037d6297.jpg","index":0,"item":"70779152-2032-49fa-8bd0-5404a9d9ef62","keywords":null,"link":"/tudomany/20250225_sma-kezelese-anyameh-magzat-gyermek-betegseg","timestamp":"2025. február. 25. 13:03","title":"Világszenzáció: anyaméhben kezelték az SMA-s magzatot, nincs jele a betegségének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c782929-e931-4767-90e7-d9426e8e3c66","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Franciaország atomtölteteket szállító vadászgépeket állomásoztatna Németország területén, ha az USA valóban kivonja onnan a csapatait.","shortLead":"Franciaország atomtölteteket szállító vadászgépeket állomásoztatna Németország területén, ha az USA valóban kivonja...","id":"20250225_emmanuel-macron-franciaorszag-nemetorszag-atomfegyver-europa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c782929-e931-4767-90e7-d9426e8e3c66.jpg","index":0,"item":"0fba4fd7-527a-4b57-b8b5-2b163e1e93d2","keywords":null,"link":"/vilag/20250225_emmanuel-macron-franciaorszag-nemetorszag-atomfegyver-europa","timestamp":"2025. február. 25. 05:59","title":"Franciaország atomfegyverekkel lépne az USA helyébe Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c49cb32-26f1-4dc9-a6f2-77a307db49cd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A magyar után a román és a horvát érték lett a legrosszabb az év első hónapjában. A legkisebb pedig a dán, majd az ír és az olasz infláció lett.","shortLead":"A magyar után a román és a horvát érték lett a legrosszabb az év első hónapjában. A legkisebb pedig a dán, majd az ír...","id":"20250224_eurostat-januari-inflacio-euroovezet-Europai-Unio-Magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c49cb32-26f1-4dc9-a6f2-77a307db49cd.jpg","index":0,"item":"00e6bf60-0189-4756-b3cf-4855ade53a00","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250224_eurostat-januari-inflacio-euroovezet-Europai-Unio-Magyarorszag","timestamp":"2025. február. 24. 14:10","title":"Több mint kétszerese lett a magyar infláció a teljes EU-s inflációnak januárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c3ccb8-c893-4940-bd50-d36b60aa7dab","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A hétszobás, balatonakarattyai panzió építésébe öt éve beszállt az állam 42 millió forinttal.","shortLead":"A hétszobás, balatonakarattyai panzió építésébe öt éve beszállt az állam 42 millió forinttal.","id":"20250225_elado-szaraz-istvan-balatonakarattya-haz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0c3ccb8-c893-4940-bd50-d36b60aa7dab.jpg","index":0,"item":"49632ccf-f85a-40ed-af34-48409f9eca8e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250225_elado-szaraz-istvan-balatonakarattya-haz","timestamp":"2025. február. 25. 20:20","title":"450 millióért eladó a balatoni villa, amire Száraz István állami turisztikai pénzt is bőven kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]