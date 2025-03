Március 15-én adták a kiemelkedő tudományos teljesítményeket elismerő Széchenyi-díjat és a magyar kultúra műveléséért és ápolásáért járó legmagasabb állami kitüntetést, a Kossuth-díjat is. Széchenyi-díjban részesült többek között Takaró Mihály irodalomtörténész, a Kossuth-díjasok között pedig az író-költő Döbrentei Kornél neve is szerepel. Kitüntetésük ellen korábban már a Mazsihisz is tiltakozott, most a Szépírók Társasága is állást foglalt az ügyben.

A társaság szerint „mindkettőjük nyilvános munkássága jelentősen hozzájárult a magyarországi antiszemita közbeszéd elterjedéséhez, a szélsőjobboldali nézeteknek a hivatalos kultúrafelfogásban egyre uralkodóbbá válásához”.

A Horthy-rajongó, zsidózó irodalomtörténész, Takaró Mihály egyebek mellett a Nyugat folyóiratot, Esterházy Pétert vagy Kertész Imrét becsmérlő kijelentéseiről vált széles körben ismertté, valamint az új Nemzeti alaptanterv ideológiai szempontú átalakítását is ő felügyelte. A társaság szerint az ő „szemléletének következményei mára az iskolai tankönyvekben is láthatóak, hatásai a jövő generációt terhelik majd”.

Döbrentei Kornél kapcsán megemlítik a Tilos Rádió előtt 2004-ben elmondott, „a magyar írók kulturális közösségének máig tartó megbontására alkalmas beszédét”, amelytől az író azóta sem határolódott el. Uszító beszéde után Parti Nagy Lajos és Nádas Péter is kilépett az Írószövetségből.

Közleményükben hangsúlyozzák, hogy az ő kitüntetésükkel ismét olyan szerzőket honorál a kormány, akik „nyíltan támogatják a közéletben a kirekesztést és az ellenségeskedést”.

Takaró és Döbrentei már korábban is részesültek állami kitüntetésben, előbbi a József Attila-díjat, utóbbi a Magyarország Babérkoszorúja-díjat nyerte el 2019-ben.