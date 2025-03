Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"2512896e-a6ad-4071-820f-b7071d91bfcc","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Akár több százezren is összegyűlhettek Belgrádban, hogy a kormány ellen tiltakozzanak.","shortLead":"Akár több százezren is összegyűlhettek Belgrádban, hogy a kormány ellen tiltakozzanak.","id":"20250316_vucsics-szerbia-tuntetes-valtozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2512896e-a6ad-4071-820f-b7071d91bfcc.jpg","index":0,"item":"73992915-dadd-4587-a0d9-d6bd7915c96d","keywords":null,"link":"/vilag/20250316_vucsics-szerbia-tuntetes-valtozas","timestamp":"2025. március. 16. 10:33","title":"Meg kell változnunk – közölte a szerb elnök a tüntető tömeg láttán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0f717c-b83d-4160-a5fe-7a281d686760","c_author":"Ballai Vince","category":"360","description":"Három éve alapították az állami Élelmiszermentő Központot azzal a céllal, hogy csökkentsék az élelmiszer-pazarlást, és a rászorulóknak juttassák a lejárat közeli élelmiszereket. A központra eddig több mint 8 milliárd forintot költött az állam, és idénre további bő 2 milliárdot szánnak rá, jóllehet a rábízott tevékenységet egyelőre nem látszik űzni, csak, mivel beszél róla és adományt is gyűjt, legfeljebb hobbi szinten. Eközben az általa kiírt közbeszerzéseken kormányhoz egészen közel álló szereplők is tarolnak.","shortLead":"Három éve alapították az állami Élelmiszermentő Központot azzal a céllal, hogy csökkentsék az élelmiszer-pazarlást, és...","id":"20250313_elelmiszermento-kozpont-emk-elelmiszerpazarlas-csokkentese-tiborcz-istvan-etelmentes-fenntarthatosag-kiadasok-kozbeszerzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d0f717c-b83d-4160-a5fe-7a281d686760.jpg","index":0,"item":"985412ba-6953-4eff-8fb4-11de859d05f7","keywords":null,"link":"/360/20250313_elelmiszermento-kozpont-emk-elelmiszerpazarlas-csokkentese-tiborcz-istvan-etelmentes-fenntarthatosag-kiadasok-kozbeszerzes","timestamp":"2025. március. 14. 17:00","title":"10 milliárd felett az állami élelmiszermentés költségei, érdemi eredmény nincs, de Tiborcznak már jutott falat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c309f7d1-7a48-40d0-ba87-7afc2ef5d83a","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A K&H Bank a mai napon bejelentette, hogy április elsejétől csatlakozik az 5 százalékos kamatplafonhoz. A feltételeknek megfelelő lakáshitelt akár 4,7 százalékos kamat mellett is elérhetik az érdeklődők a pénzintézetnél. 25 millió forintos hitelösszeg esetén 20 év alatt több, mint 1,6 millió forintot spórolhatnak az igénylők ezen kölcsönnel egy normál hitelhez képest.","shortLead":"A K&H Bank a mai napon bejelentette, hogy április elsejétől csatlakozik az 5 százalékos kamatplafonhoz...","id":"20250314_bankmonitor-kh-bank-onkentes-kamatplafon-futamido","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c309f7d1-7a48-40d0-ba87-7afc2ef5d83a.jpg","index":0,"item":"d9dc4c2a-16c8-4bfb-af15-7593d7f4f9e4","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250314_bankmonitor-kh-bank-onkentes-kamatplafon-futamido","timestamp":"2025. március. 14. 17:06","title":"Áprilistól indul a K&H Bank az 5%-os kamatplafonnal. Mennyit nyernek ezzel a bank ügyfelei?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba5e5907-a98f-4d81-9f60-5e9c373abc5a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikai elemző szerint az, hogy Magyarország miniszterelnöke így beszél a saját népének állampolgárairól, nem sok jót ígér a jövőben.","shortLead":"A politikai elemző szerint az, hogy Magyarország miniszterelnöke így beszél a saját népének állampolgárairól, nem sok...","id":"20250315_Ruff-Balint-Orban-poloskazasarol-Szegyen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba5e5907-a98f-4d81-9f60-5e9c373abc5a.jpg","index":0,"item":"d776f92d-e7c2-47f2-bedd-0c686d5bda45","keywords":null,"link":"/itthon/20250315_Ruff-Balint-Orban-poloskazasarol-Szegyen","timestamp":"2025. március. 15. 14:28","title":"Ruff Bálint Orbán poloskázásáról: Szégyen, hogy ilyen 2025-ben bárkinek elhangozhat a szájából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cd254a8-2aaf-4aa0-8019-4d0634dae2af","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Dmitrij Peszkov szerint nem alaptalan az óvatos optimizmus a tűzszünettel kapcsolatban, ám még oly sok mindent kell hozzá megbeszélni.","shortLead":"Dmitrij Peszkov szerint nem alaptalan az óvatos optimizmus a tűzszünettel kapcsolatban, ám még oly sok mindent kell...","id":"20250314_putyin-peszkov-witkoff-usa-tuzszunet-idohuzas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2cd254a8-2aaf-4aa0-8019-4d0634dae2af.jpg","index":0,"item":"b7a514af-fa33-4b32-9a93-245f57a315be","keywords":null,"link":"/vilag/20250314_putyin-peszkov-witkoff-usa-tuzszunet-idohuzas","timestamp":"2025. március. 14. 13:51","title":"Putyin ismét üzent Trumpnak a lehetséges tűzszünetről, ám szakértők szerint csak időhúzásra játszik, hiszen most épp jó helyzetben vannak az oroszok a fronton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae566ed-df19-4984-9e83-9ea44a1c6684","c_author":"Sztupa Melitta Boglárka","category":"elet","description":"„Csak úgy legyünk övék, ha ők a hazáé” – hirdette Petőfi Sándor felesége. De nemcsak neki, hanem sok más nőnek komoly szerepe volt az 1848-as forradalom alakulásában. Hogyan fogadták a csak női honvédekből álló alakulatot Görgeiék? Egyáltalán mekkora mozgástere volt egy nőnek, és milyen szereplehetőségek álltak előtte, ha tevékenyen részt kívánt venni a magyar szabadság ügyének előmozdításában?","shortLead":"„Csak úgy legyünk övék, ha ők a hazáé” – hirdette Petőfi Sándor felesége. De nemcsak neki, hanem sok más nőnek komoly...","id":"20250314_1848-forradalom-szabadsagharc-nok-egyenjogusag-szendrey-julia-laborfalvi-roza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ae566ed-df19-4984-9e83-9ea44a1c6684.jpg","index":0,"item":"570ac670-6322-42de-9512-c7f38c01ee3d","keywords":null,"link":"/elet/20250314_1848-forradalom-szabadsagharc-nok-egyenjogusag-szendrey-julia-laborfalvi-roza","timestamp":"2025. március. 14. 18:30","title":"Tényleg szexmegvonással akarta honvédelemre buzdítani a magyar férfiakat Szendrey Júlia?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"562853d1-75e3-4a21-9340-870dc125a17f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatójának bejegyzése közben arról tájékoztat, hogy “már harmadik hónapja, kisebb mértékben, de javul a vonatok pontossága”. ","shortLead":"Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatójának bejegyzése közben arról tájékoztat, hogy “már harmadik hónapja...","id":"20250316_Kigyulladt-egy-mozdony-Balatonfureden-szarvast-gazolt-a-vonat-Revfulopnel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/562853d1-75e3-4a21-9340-870dc125a17f.jpg","index":0,"item":"e82eb023-c1f2-4ca8-9136-1d45cb501e29","keywords":null,"link":"/itthon/20250316_Kigyulladt-egy-mozdony-Balatonfureden-szarvast-gazolt-a-vonat-Revfulopnel","timestamp":"2025. március. 16. 10:08","title":"Kigyulladt egy mozdony Balatonfüreden, szarvast gázolt a vonat Révfülöpnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75f8cada-ccc3-4036-b18d-ae6b9aba1b6a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közösüljön-e a miniszterelnök disznóval? Messzire jutott a sorozat a sokkoló nyitány óta. ","shortLead":"Közösüljön-e a miniszterelnök disznóval? Messzire jutott a sorozat a sokkoló nyitány óta. ","id":"20250314_Ujabb-Black-Mirror-evad-kozeleg-itt-az-uj-elozetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75f8cada-ccc3-4036-b18d-ae6b9aba1b6a.jpg","index":0,"item":"e5805267-0db2-447d-a214-f01d6a9443ff","keywords":null,"link":"/kultura/20250314_Ujabb-Black-Mirror-evad-kozeleg-itt-az-uj-elozetes","timestamp":"2025. március. 14. 15:23","title":"Újabb Black Mirror-évad közeleg: ki is jött egy előzetes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]