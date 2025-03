Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8d919b76-50c0-4c01-a1b6-de5476f1b904","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A tető jókora díszléce lerepülhet a kocsiról. ","shortLead":"A tető jókora díszléce lerepülhet a kocsiról. ","id":"20250320_Visszahivjak-az-osszes-Cybertruckot-mert-szeteshetnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d919b76-50c0-4c01-a1b6-de5476f1b904.jpg","index":0,"item":"75a332cf-42e6-4e14-a2e1-e489092c5bdb","keywords":null,"link":"/cegauto/20250320_Visszahivjak-az-osszes-Cybertruckot-mert-szeteshetnek","timestamp":"2025. március. 20. 16:55","title":"Visszahívják az összes Cybertruckot, mert széteshet a karosszéria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9a84fd6-7a6e-40c0-bfa0-7962aebcaa01","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"A verseny legfeljebb a Tisza indulásával lehetne nyitott a március 23-i újpesti időközi országgyűlési képviselő-választáson, de így a DK-s Varju László győzelme valószínű a Republikon Intézet szerint. Kampányelemzésükben azt írják: a többi párt jóval gyengébb jelöltet állított, a Fidesz például olyasvalakit, aki 2019 óta minden választást elvesztett.","shortLead":"A verseny legfeljebb a Tisza indulásával lehetne nyitott a március 23-i újpesti időközi országgyűlési...","id":"20250320_Kicselezte-a-DK-Orbanekat-a-Tisza-nem-indul-igy-Varju-gyozelme-varhato-az-ujpesti-idokozin-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9a84fd6-7a6e-40c0-bfa0-7962aebcaa01.jpg","index":0,"item":"0a7e2f04-cb6a-43e0-8926-3b283c65e175","keywords":null,"link":"/itthon/20250320_Kicselezte-a-DK-Orbanekat-a-Tisza-nem-indul-igy-Varju-gyozelme-varhato-az-ujpesti-idokozin-ebx","timestamp":"2025. március. 20. 05:30","title":"Kicselezte a DK Orbánékat, a Tisza nem indul, így Varju László győzelme várható az újpesti időközin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2517f306-95ab-45bc-935f-c71a081cf7fe","c_author":"Hann Endre, Nagy Réka","category":"360","description":"Lehet ugyan méricskélni a március 15-én készült felvételek alapján, hogy Orbán Viktor vagy kihívója, Magyar Péter beszédére voltak többen kíváncsiak, de a HVG megrendelésére készült Medián-kutatás szerint 2025 tavaszára egyértelműen a Tisza Párt elnöke lett a legnépszerűbb magyar politikus.","shortLead":"Lehet ugyan méricskélni a március 15-én készült felvételek alapján, hogy Orbán Viktor vagy kihívója, Magyar Péter...","id":"20250320_hvg-median-felmeres-magyar-peter-orban-viktor-nepszeruseg-marciusban-ujrakezdtek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2517f306-95ab-45bc-935f-c71a081cf7fe.jpg","index":0,"item":"ba615b53-d33b-40a6-b81a-7ad31030dc20","keywords":null,"link":"/360/20250320_hvg-median-felmeres-magyar-peter-orban-viktor-nepszeruseg-marciusban-ujrakezdtek","timestamp":"2025. március. 20. 06:30","title":"Medián: Magyar Péter a legnépszerűbb politikus Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a96f8f79-a61b-46a2-b0ff-f030b55486c1","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az erősen limitált szériás Toyota GR Supra A90 Final Editionnek alaposan megkérik az árát.","shortLead":"Az erősen limitált szériás Toyota GR Supra A90 Final Editionnek alaposan megkérik az árát.","id":"20250321_a-porsche-911-nel-is-dragabb-a-legfrissebb-kulonleges-toyota-gr-supra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a96f8f79-a61b-46a2-b0ff-f030b55486c1.jpg","index":0,"item":"eb688e69-11d0-4106-98fa-c3b10f42de19","keywords":null,"link":"/cegauto/20250321_a-porsche-911-nel-is-dragabb-a-legfrissebb-kulonleges-toyota-gr-supra","timestamp":"2025. március. 21. 07:42","title":"A Porsche 911-nél is drágább a legfrissebb különleges Toyota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egyelőre, úgy tűnik, a pénz nagy része nem megy sehova, marad állampapírban.","shortLead":"Egyelőre, úgy tűnik, a pénz nagy része nem megy sehova, marad állampapírban.","id":"20250320_Nagy-Marton-elmondta-hova-kerulnek-az-allampapirokbol-kifolyo-szazmilliard-forintok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371.jpg","index":0,"item":"29a67c8b-6262-4044-9ef6-842f92108426","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250320_Nagy-Marton-elmondta-hova-kerulnek-az-allampapirokbol-kifolyo-szazmilliard-forintok","timestamp":"2025. március. 20. 15:25","title":"Nagy Márton elmondta, hova kerülnek az állampapírokból kifolyó százmilliárd forintok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bd90ddc-8a0c-4c8d-bfb9-19f9cdcbeffb","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Bármeddig elmegy a gyerekéért a Minden Rendben című új magyar film főszereplője, a Hajdu Szabolcs által megformált egyedülálló apa. A rendező, Sós Bálint Dániel a mindig is olyan filmet akart készíteni, amiben a forma és a tartalom tökéletes egységet alkot. A filmben nem csak a lecsupaszított képi világa különleges, a finanszírozása is párját ritkítja manapság.","shortLead":"Bármeddig elmegy a gyerekéért a Minden Rendben című új magyar film főszereplője, a Hajdu Szabolcs által megformált...","id":"20250320_vedelmezo_oszton-sos-balint-minden-rendben-hajdu-szabolcs-finanszirozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6bd90ddc-8a0c-4c8d-bfb9-19f9cdcbeffb.jpg","index":0,"item":"31dfe262-d0b0-4282-8530-5a031ab7a539","keywords":null,"link":"/360/20250320_vedelmezo_oszton-sos-balint-minden-rendben-hajdu-szabolcs-finanszirozas","timestamp":"2025. március. 20. 16:58","title":"Tragikus fordulat után súlyos dilemma: a kiskamasz gyerek megóvása vagy az igazság a fontosabb?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275e7560-36f1-433a-bbe9-71961b8ca38a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szakértők attól tartanak, a kivégzésekkel tovább romlott a két ország amúgy is fagyos kapcsolata.","shortLead":"Szakértők attól tartanak, a kivégzésekkel tovább romlott a két ország amúgy is fagyos kapcsolata.","id":"20250320_kanada-kina-kivegzes-kabitoszer-halalbuntetes-diplomacia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/275e7560-36f1-433a-bbe9-71961b8ca38a.jpg","index":0,"item":"414bb8b5-4f80-4242-995c-eab26c76092f","keywords":null,"link":"/vilag/20250320_kanada-kina-kivegzes-kabitoszer-halalbuntetes-diplomacia","timestamp":"2025. március. 20. 13:24","title":"Kanadai–kínai állampolgárokat végeztek ki Kínában kábítószer-csempészet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c93c6d-5126-4fa7-95f9-94ce4f61b33b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A jövő csütörtöki tanácskozáson Volodimir Zelenszkij is részt vesz.","shortLead":"A jövő csütörtöki tanácskozáson Volodimir Zelenszkij is részt vesz.","id":"20250321_ukrajna-haboru-csucstalalkozo-hajlandok-koalicioja-emmanuel-macron-volodimir-zelenszkij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9c93c6d-5126-4fa7-95f9-94ce4f61b33b.jpg","index":0,"item":"348e3481-4017-41d3-b0f7-d7207c90b895","keywords":null,"link":"/vilag/20250321_ukrajna-haboru-csucstalalkozo-hajlandok-koalicioja-emmanuel-macron-volodimir-zelenszkij","timestamp":"2025. március. 21. 07:18","title":"Újabb Ukrajna-csúcsot hívott össze a francia elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]