[{"available":true,"c_guid":"dbfaea26-abd5-40cb-9585-e73234292373","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az amerikai befolyásolást vizsgáló kormánybiztos találkozott az USAID-et átvizsgáló Peter Maroccóval. Az Atlantic szerint az összes magyar program adatát lekérte az amerikai megbízott.","shortLead":"Az amerikai befolyásolást vizsgáló kormánybiztos találkozott az USAID-et átvizsgáló Peter Maroccóval. Az Atlantic...","id":"20250305_usaid-szerzodes-felmondas-laszlo-andras-usa-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dbfaea26-abd5-40cb-9585-e73234292373.jpg","index":0,"item":"ac1c13fe-ff60-4196-a341-40a67a3ed238","keywords":null,"link":"/itthon/20250305_usaid-szerzodes-felmondas-laszlo-andras-usa-ebx","timestamp":"2025. március. 05. 16:40","title":"Már Amerikában kutat László András a magyar USAID-pénzek után, egyből fel is mondták az összes Magyarországot érintő szerződést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ede79ee1-bed4-4f77-a51f-eb4d45b6cf2b","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Gálázott a Bayern München, az Inter idegenben verte a Feyenoordot.","shortLead":"Gálázott a Bayern München, az Inter idegenben verte a Feyenoordot.","id":"20250305_bajnokok-ligaja-nyolcaddonto-odavago-psg-liverpool-barcelona-benfica-bayern-munchen-bayer-leverkusen-feyenoord-inter-osszefoglalo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ede79ee1-bed4-4f77-a51f-eb4d45b6cf2b.jpg","index":0,"item":"7077c567-8110-41db-b00f-a4db7fd91d75","keywords":null,"link":"/sport/20250305_bajnokok-ligaja-nyolcaddonto-odavago-psg-liverpool-barcelona-benfica-bayern-munchen-bayer-leverkusen-feyenoord-inter-osszefoglalo-ebx","timestamp":"2025. március. 05. 23:01","title":"Lefocizta a Liverpoolt, mégis kikapott a PSG, emberhátrányban győzött a Barca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25f79505-ca8e-4e28-b525-0c6573ef5206","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Kisalföldnek adott rövid nyilatkozatot a volt sajtófőnök. ","shortLead":"A Kisalföldnek adott rövid nyilatkozatot a volt sajtófőnök. ","id":"20250306_Bollermaj-fesztivalon-beszelt-Orban-nevu-nagyapjarol-Havasi-Bertalan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25f79505-ca8e-4e28-b525-0c6573ef5206.jpg","index":0,"item":"233bb302-d31e-4615-b0e6-0019f5ac3693","keywords":null,"link":"/itthon/20250306_Bollermaj-fesztivalon-beszelt-Orban-nevu-nagyapjarol-Havasi-Bertalan","timestamp":"2025. március. 06. 19:11","title":"Meglepő helyen tűnt fel Havasi Bertalan, és elmerengett a múltról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfe7d2ec-90a7-41d7-9b75-ae1bec2e2833","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Emmanuel Macron francia elnök szerda esti televíziós beszédében a tartós béke fontosságáról beszélt, és jelezte, csúcstalálkozót szervez a béke garantálásában érdekelt európai hadseregek vezetőinek.","shortLead":"Emmanuel Macron francia elnök szerda esti televíziós beszédében a tartós béke fontosságáról beszélt, és jelezte...","id":"20250305_emmanuel-macron-franciaorszag-beszed-europa-ukrajna-donald-trump-usa-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfe7d2ec-90a7-41d7-9b75-ae1bec2e2833.jpg","index":0,"item":"cb53a270-aafa-4977-b92e-104c9b82d62e","keywords":null,"link":"/vilag/20250305_emmanuel-macron-franciaorszag-beszed-europa-ukrajna-donald-trump-usa-ebx","timestamp":"2025. március. 05. 20:29","title":"Macron meghívta Párizsba az európai vezérkari főnököket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f0c9bce-280a-4c1d-8204-17267e16d705","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Számos fontos egészségügyi információ tűnt el a közelmúltban az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ oldaláról, de egy önkéntes projekt minden törölt adatot újból elérhetővé tett.","shortLead":"Számos fontos egészségügyi információ tűnt el a közelmúltban az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ...","id":"20250306_amerika-donald-trump-jarvanyugyi-hivatal-cdc-informaciok-helyreallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f0c9bce-280a-4c1d-8204-17267e16d705.jpg","index":0,"item":"b745b15c-5b49-448d-a462-ac1c7dc3d561","keywords":null,"link":"/tudomany/20250306_amerika-donald-trump-jarvanyugyi-hivatal-cdc-informaciok-helyreallitas","timestamp":"2025. március. 06. 16:03","title":"Donald Trump leradírozott egy csomó kritikus információt a járványügyi hivatal oldaláról – de néhány önkéntes mindent visszaállított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89fbe089-5c1e-4c8b-8aa3-1c3e0b8e94cb","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem állnak jól a dolgok az olasz márkánál. ","shortLead":"Nem állnak jól a dolgok az olasz márkánál. ","id":"20250307_Torolte-villanyhajtasu-szuperauto-projektjet-a-Maserati","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89fbe089-5c1e-4c8b-8aa3-1c3e0b8e94cb.jpg","index":0,"item":"7ec36c57-82a2-4a9d-8376-39303239d7d8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250307_Torolte-villanyhajtasu-szuperauto-projektjet-a-Maserati","timestamp":"2025. március. 07. 07:39","title":"Törölte villanyhajtású szuperautó projektjét a Maserati","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99009184-0356-4a39-b8e0-d76a11e1186a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A kamatok csökkenése már látszik a bankok 2024-es eredményein, a különadó is sokat elvitt tőlük, de az inflációkövető díjemeléseken nagyot kaszáltak.","shortLead":"A kamatok csökkenése már látszik a bankok 2024-es eredményein, a különadó is sokat elvitt tőlük, de az inflációkövető...","id":"20250305_bankok-nyereseg-rekord-ado","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99009184-0356-4a39-b8e0-d76a11e1186a.jpg","index":0,"item":"65d45aab-48fe-444b-bf3c-dfeed34850d8","keywords":null,"link":"/kkv/20250305_bankok-nyereseg-rekord-ado","timestamp":"2025. március. 05. 13:08","title":"Soha nem látott nyereséget hoztak össze a magyar bankok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"James Stavridis nyugalmazott amerikai tengernagy szerint itt az idő elgondolkodni azon, milyen geopolitikai változások várhatók, ha az Egyesült Államok hátat fordít a nyugati katonai szövetségnek. Az idei év a szocializmus bukása óta a legélesebb választóvonal lesz a világtörténelemben, sőt a második világháború utáni időszakban – állítja Heinrich August Winkler német történész. Amit Trump Ukrajnával csinál, az valójában annak a része, hogy leszámoljon Kínával. Témák és vélemények a nemzetközi sajtóból.","shortLead":"James Stavridis nyugalmazott amerikai tengernagy szerint itt az idő elgondolkodni azon, milyen geopolitikai változások...","id":"20250306_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"a787df8b-2e44-4f7c-bbfc-424d400ddaa7","keywords":null,"link":"/360/20250306_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. március. 06. 11:43","title":"Volt NATO-főparancsnok: A NATO összeomlása fenyeget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]