Már többször keseregtünk a podcastban, hogy Szabó István méltatásán és Kenyeres Bálint rövidfilmjén kívül megfeledkeztek a magyarokról idén Cannes-ban. Éppen ezért nagy meglepetés volt, amikor kiderült, hogy Kirill Szerebrennyikov orosz származású, de már évek óta emigrációban alkotó rendező Josef Mengeléről szóló életrajzi filmjében (The Disappearance of Josef Mengele) legalább félórányi magyar párbeszéd hallható, és fontos szerepekben tűnik fel Láng Annamária és Hajduk Károly. A legnagyobb nevetést ráadásul az váltotta ki, amikor az öreg és bűneit folyamatosan tagadó Mengele (August Diehl monumentális alakítása) átkozódva kifejti, hogy a magyarok a gulyáson és a paprikán kívül semmit nem adtak a világnak.

Képkocka a Mengele-fimből IMDb

Szerebrennyikov, amióta elhagyta Oroszországot, folyamatosan dolgozik nemzetközi koprodukciókban, így ő az egyetlen rendező, akinek tavaly is volt itt versenyprogramban filmje, ráadásul a Mengele-portré sokkal erősebb, mint a tavalyi Limonov-film volt, ezért is érthetetlen, hogy miért fokozták le a versenyből a Cannes Premiere szekcióba. Díjat így Cannes-ban nem nyerhet, de nem csodálkoznánk, ha az év végi Oscar-szezonban még újra előkerülne ez a film.

Fura volt a holokauszt felfoghatatlan borzalmait újra felelevenítő The Disappearance of Josef Mengelét Scarlett Johansson rendezői bemutatkozása utánra időzíteni, hiszen a sztárszínésznő is egy kapcsolódó témát választott, csakhogy az Eleanor the Great egy cuki kis vígjáték egy 94 éves néniről, aki holokauszt-túlélőnek hazudja magát, hogy barátokat szerezzen New Yorkban. Talány, hogy miért volt szüksége Cannes-nak egy ilyen középutas, hollywoodi filmre az Un certain regard mellékszekcióban, ahol így Kristen Stewart és Scarlett Johansson két helyet is elvett kezdő, hollywoodi hatalommal nem bíró rendezőktől. Az ártalmatlan és kedves vígjáték mindenképpen meg fogja találni a közönségét, és a kései reneszánszát élő June Squibbnek még díjakat is hozhat. A film kapcsán azt is megtudhatjuk a podcastból, milyen érzés Cannes-ban, amikor van jegyed, de mégsem férsz már be a vetítésre, ráadásul szakadó esőben.

Scarlett Johansson és June Squibb Cannes-ban Valery HACHE / AFP

Versenyen kívül vetítették Spike Lee új filmjét, amely Akira Kuroszava 1963-as, Menny és pokol című klasszikusának történetét helyezte modern zeneipari közegbe, főszerepben Denzel Washingtonnal, akinek ez az ötödik együttműködése Leevel, az előző négy egytől egyig nagyszerű filmet (Mo’ Better Blues, Malcolm X, He Got Game, A belső ember) eredményezett, a nyerő széria viszont sajnos most megszakadt a Highest 2 Lowesttel, amelynek érthetetlenül ügyetlen jeleneteit a negyvenedik perc környékén már konkrétan kinevette a cannes-i közönség, pedig a java még hátravolt, ami a kínosságot illeti: például a 70 éves Washington és a nála 34 évvel fiatalabb ASAP Rocky verekedése a metrón, valamint kettejük rappárbaja.

HIGHEST 2 LOWEST Trailer (2025) Denzel Washington, Spike Lee HIGHEST 2 LOWEST Trailer (2025) Denzel Washington, Jeffrey Wright, Spike Lee © 2025 – A24

Nagy cannes-i kedvencünk Vicky Krieps, akiről amikor Paul Thomas Anderson felfedezte a Fantomszálban, azt gondoltuk volna, hogy egyslágeres előadó lesz. Ehhez képest angol, német és francia nyelvterületen is kínálnak neki jobbnál jobb szerepeket, így szinte minden évben itt van Cannes-ban.

Vicky Krieps Miguel MEDINA / AFP

Most a Love Me Tenderben alakít egy párizsi anyát, aki éveken át a gyermeke felügyeleti jogáért küzd, miközben saját identitása is teljesen átformálódik. Krieps varázslatos alakítása kapcsán a podcastban kitárgyaltuk, hogy válás esetén elképzelhetetlen jó megoldást találni a gyerekek számára, a nap végén pedig véletlenül egy étteremben vacsoráztunk a színésznővel.