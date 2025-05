Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4a46b622-cb39-4d6e-ab68-be82dea85b73","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az epicentruma Herakliontól 56 kilométerre volt, de még Athénban is érezték.","shortLead":"Az epicentruma Herakliontól 56 kilométerre volt, de még Athénban is érezték.","id":"20250522_foldrenges-kreta-heraklion","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a46b622-cb39-4d6e-ab68-be82dea85b73.jpg","index":0,"item":"d2c05a51-8471-4889-b8ed-29af00fa6b51","keywords":null,"link":"/vilag/20250522_foldrenges-kreta-heraklion","timestamp":"2025. május. 22. 10:07","title":"6,1-es földrengés rázta meg Krétát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7d05ac0-bc29-4530-b131-99b09533aa8e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tévében ritkán látható, közéleti aktivizmusa miatt is ismert színész, a noÁr mozgalom alapítója mellett ByeAlex is a Csillag születik zsűritagja lesz.","shortLead":"A tévében ritkán látható, közéleti aktivizmusa miatt is ismert színész, a noÁr mozgalom alapítója mellett ByeAlex is...","id":"20250522_Molnar-Aron-az-RTL-en-lesz-zsuritag-egy-tehetsegkutatoban-csillag-szuletik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f7d05ac0-bc29-4530-b131-99b09533aa8e.jpg","index":0,"item":"1e7cf330-4b4c-40d5-8ec9-5552e26eecc0","keywords":null,"link":"/elet/20250522_Molnar-Aron-az-RTL-en-lesz-zsuritag-egy-tehetsegkutatoban-csillag-szuletik","timestamp":"2025. május. 22. 08:41","title":"Molnár Áron az RTL-en lesz zsűritag egy tehetségkutatóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8e512e2-4ae9-405b-83d8-6d18cbbea634","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Egy újabb, a kormány által is támogatott vagyonkezelő alapítványba viszi kedvencét, a zalai autós tesztpálya fejlesztőjét és üzemeltetőjét Palkovics László volt miniszter. Bár ez végre egy csúcstechnológiás projekt, az Orbán-rendszer jegyeit így is magán viseli.","shortLead":"Egy újabb, a kormány által is támogatott vagyonkezelő alapítványba viszi kedvencét, a zalai autós tesztpálya...","id":"20250523_hvg-autoipari-tesztpalya-palkovics-zalazone-szaporodnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8e512e2-4ae9-405b-83d8-6d18cbbea634.jpg","index":0,"item":"f5fd838c-c6b6-4608-9944-fc486781ffac","keywords":null,"link":"/360/20250523_hvg-autoipari-tesztpalya-palkovics-zalazone-szaporodnak","timestamp":"2025. május. 23. 11:42","title":"Új alapítvány jön, de Palkovics marad: menti milliárdos mínuszokat termelő zalai csodaprojektjét a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03b7d4c8-28cf-4cf3-9fec-a18bb313ae9c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A szervezet a terepjáróját újítaná fel, most támogatói adományokat várnak.","shortLead":"A szervezet a terepjáróját újítaná fel, most támogatói adományokat várnak.","id":"20250521_pest-varmegyei-kutato-mento-szolgalat-palyazat-elutasitas-miniszterelnokseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03b7d4c8-28cf-4cf3-9fec-a18bb313ae9c.jpg","index":0,"item":"bc85d446-5012-47e9-a752-2ed53e49f532","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_pest-varmegyei-kutato-mento-szolgalat-palyazat-elutasitas-miniszterelnokseg","timestamp":"2025. május. 21. 17:12","title":"Forráshiányra hivatkozva nem adott pénzt a kormány egy Pest megyei mentőszolgálatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d951386-afde-4aea-b0e3-96a40e1afaca","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Brit kutatók egy olyan újfajta tesztet fejlesztettek ki, melynek gyorsasága életmentő lehet a betegek számára.","shortLead":"Brit kutatók egy olyan újfajta tesztet fejlesztettek ki, melynek gyorsasága életmentő lehet a betegek számára.","id":"20250522_agydaganat-tumor-azonositas-vizsgalat-diagnozies-betegseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d951386-afde-4aea-b0e3-96a40e1afaca.jpg","index":0,"item":"2ab216bc-339c-42b1-a88e-7522376a91e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250522_agydaganat-tumor-azonositas-vizsgalat-diagnozies-betegseg","timestamp":"2025. május. 22. 20:03","title":"8 hét helyett 2 óra alatt megmondja ez az új teszt, milyen agytumora van a betegnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbead63f-c604-4e55-bd10-b30a6d16f4e0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Diplomataautóként érkezett.","shortLead":"Diplomataautóként érkezett.","id":"20250522_Magyar-garazsban-bukkantak-ra-egy-ujallapotu-64-eves-Fiatra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbead63f-c604-4e55-bd10-b30a6d16f4e0.jpg","index":0,"item":"b42aab9d-3c15-4152-8668-6898fc47a417","keywords":null,"link":"/cegauto/20250522_Magyar-garazsban-bukkantak-ra-egy-ujallapotu-64-eves-Fiatra","timestamp":"2025. május. 22. 08:21","title":"Ritkaság került elő egy kecskeméti garázsból: egy 64 éves Fiat új állapotban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc34c54b-bae6-42d5-a4a9-7cf4d9c5e36b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Renner Erika szerint a támadó a rendőrségtől kaphatott útmutatást ahhoz, hogy a nyomkövetővel a lábán hogyan jusson el a tárgyalás helyszínére. ","shortLead":"Renner Erika szerint a támadó a rendőrségtől kaphatott útmutatást ahhoz, hogy a nyomkövetővel a lábán hogyan jusson el...","id":"20250522_Renner-Erika-parkapcsolati-eroszak-bene-krisztian-lugos-orvos-zaklatas-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc34c54b-bae6-42d5-a4a9-7cf4d9c5e36b.jpg","index":0,"item":"583b7ada-5049-4e7b-b83a-b7490e60d5e5","keywords":null,"link":"/itthon/20250522_Renner-Erika-parkapcsolati-eroszak-bene-krisztian-lugos-orvos-zaklatas-tamadas","timestamp":"2025. május. 22. 19:52","title":"Renner Erikára a bíróságon rontott rá a férfi, aki nyolc éve zaklatja őt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41732995-ee5e-431b-be89-461a2ffc874d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"„Rövid időn belül” átadja az első Aero L–39 kiképzőgépet a cseh AERO Vodochody, és immáron van pár magyar pilóta, aki repülhet is a típussal.","shortLead":"„Rövid időn belül” átadja az első Aero L–39 kiképzőgépet a cseh AERO Vodochody, és immáron van pár magyar pilóta, aki...","id":"20250521_aero-vodochody-l-39-kikepzogep-elso-pilotak-sikeres-vizsga-magyar-honvedseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41732995-ee5e-431b-be89-461a2ffc874d.jpg","index":0,"item":"0cfaeb91-fb3a-4540-8c10-968aaefd1dcf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250521_aero-vodochody-l-39-kikepzogep-elso-pilotak-sikeres-vizsga-magyar-honvedseg","timestamp":"2025. május. 21. 16:31","title":"Levizsgáztak az első pilóták a Magyar Honvédség új generációs kiképzőgépein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]