[{"available":true,"c_guid":"ddea13b0-8f46-41fb-a8da-0a4fa9ab2e7a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Húszmilliárd forinttal növelte a cég a magyarországi bevételét egy év alatt.","shortLead":"Húszmilliárd forinttal növelte a cég a magyarországi bevételét egy év alatt.","id":"20250530_rossmann-profit-nyereseg-beszamolo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ddea13b0-8f46-41fb-a8da-0a4fa9ab2e7a.jpg","index":0,"item":"51b56e22-4db6-44b6-9f18-6e4e28fa40a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_rossmann-profit-nyereseg-beszamolo","timestamp":"2025. május. 30. 17:31","title":"4,7 milliárdos profitot hozott a Rossmann, mielőtt jött Nagy Márton az árrést szabályozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28a0ce57-8ce0-4e37-808b-9424cea46fa2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Több napra kiesik a Török Áramlat.","shortLead":"Több napra kiesik a Török Áramlat.","id":"20250530_Torok-Aramlat-leall-karbantartas-csovezetek-orosz-gaz-Gazprom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28a0ce57-8ce0-4e37-808b-9424cea46fa2.jpg","index":0,"item":"27ce3d9e-5149-436c-b0d4-6c4b61c1732e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_Torok-Aramlat-leall-karbantartas-csovezetek-orosz-gaz-Gazprom","timestamp":"2025. május. 30. 12:10","title":"Karbantartás miatt leállítják a csővezetéket, amelyiken az orosz gáz jön Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f45139c-b5da-4ce8-aab0-dec39518c39e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Időkapszulát helyezetek el a Városliget mértani közepén. Felnyitási dátuma: 3025.","shortLead":"Időkapszulát helyezetek el a Városliget mértani közepén. Felnyitási dátuma: 3025.","id":"20250530_Ezer-ev-mulva-tudhatjak-meg-az-utodaink-mit-gondolunk-ma-az-o-vilagukrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f45139c-b5da-4ce8-aab0-dec39518c39e.jpg","index":0,"item":"f844c4a2-49c0-4dbc-bd2c-3f7b0083f69b","keywords":null,"link":"/kultura/20250530_Ezer-ev-mulva-tudhatjak-meg-az-utodaink-mit-gondolunk-ma-az-o-vilagukrol","timestamp":"2025. május. 30. 15:12","title":"Ezer év múlva tudhatják meg az utódaink, mit gondolunk ma az ő világukról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55894968-16ec-4706-a548-e26f348c3178","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" A TV2 műsorvezetője 16 éves volt, amikor megtudta, hogy az apja öngyilkos lett.","shortLead":" A TV2 műsorvezetője 16 éves volt, amikor megtudta, hogy az apja öngyilkos lett.","id":"20250529_Marsi-Aniko-az-edesapja-ongyilkossagarol-beszelt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55894968-16ec-4706-a548-e26f348c3178.jpg","index":0,"item":"10698a80-c426-452c-b518-fe0f0caeee35","keywords":null,"link":"/elet/20250529_Marsi-Aniko-az-edesapja-ongyilkossagarol-beszelt","timestamp":"2025. május. 29. 09:56","title":"Marsi Anikó az édesapja öngyilkosságáról beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65951237-eb02-4054-af39-32670a95e84d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A törökországi tárgyalások eddig nem hoztak áttörést.","shortLead":"A törökországi tárgyalások eddig nem hoztak áttörést.","id":"20250529_orosz-ukran-haboru-targyalas-isztambul-feltetel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65951237-eb02-4054-af39-32670a95e84d.jpg","index":0,"item":"b0a01ad7-a488-48da-8a28-8b26a3f68821","keywords":null,"link":"/vilag/20250529_orosz-ukran-haboru-targyalas-isztambul-feltetel","timestamp":"2025. május. 29. 08:47","title":"Kijev kész részt venni a hétfői tárgyalásokon az oroszokkal, de van egy feltétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f23d1817-207a-4649-8c5d-dd66a6921a0f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Kínának szóló figyelmeztetés a francia elnök egy szingapúri beszédében hangzott el.","shortLead":"A Kínának szóló figyelmeztetés a francia elnök egy szingapúri beszédében hangzott el.","id":"20250530_macron-szingapur-nato-kina-eszak-korea-ukrajna-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f23d1817-207a-4649-8c5d-dd66a6921a0f.jpg","index":0,"item":"c54af405-78b5-4303-8deb-fb456b7925a7","keywords":null,"link":"/vilag/20250530_macron-szingapur-nato-kina-eszak-korea-ukrajna-haboru","timestamp":"2025. május. 30. 19:42","title":"Macron: Ha Kína nem képes távol tartani Észak-Koreát az ukrajnai háborútól, akkor a NATO megjelenhet Ázsiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6ad8fac-54e3-4cae-9813-90939261a31e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, időnként a technológia is belezavarodik már abba, hogy milyen évet írunk épp – a Google eszköze legalábbis rendre beleszalad abba a hibába, hogy még mindig 2024 van. Időnként kifejezetten vicces válaszokat ad az MI-alapú áttekintés.","shortLead":"Úgy tűnik, időnként a technológia is belezavarodik már abba, hogy milyen évet írunk épp – a Google eszköze legalábbis...","id":"20250530_google-ai-alapu-attekintes-overview-mesterseges-intelligencia-datum-hiba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6ad8fac-54e3-4cae-9813-90939261a31e.jpg","index":0,"item":"37a87a01-c606-4d72-a4e8-474fdc06f830","keywords":null,"link":"/tudomany/20250530_google-ai-alapu-attekintes-overview-mesterseges-intelligencia-datum-hiba","timestamp":"2025. május. 30. 17:03","title":"A Google újdonsága szerint még mindig 2024 van. De az is lehet, hogy valahol már 2025","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d51d743-89c9-4232-9fd4-60ddaa3edd5e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Hitből iskola, álomból valóság, ez Seszták útja a Thália Tanodáig” címmel közölt nemrég interjút Seszták Szidónia színész-tanárral a magazin. Abban azonban egy szó nem volt az intézményben tapasztalt súlyos visszaélésekről.","shortLead":"„Hitből iskola, álomból valóság, ez Seszták útja a Thália Tanodáig” címmel közölt nemrég interjút Seszták Szidónia...","id":"20250529_Bocsanatot-kert-a-Glamour-foszerkesztoje-a-Thalia-Tanodarol-szolo-PR-interju-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d51d743-89c9-4232-9fd4-60ddaa3edd5e.jpg","index":0,"item":"db4b40d3-c7f5-4da1-ba8a-6efb7915de4c","keywords":null,"link":"/elet/20250529_Bocsanatot-kert-a-Glamour-foszerkesztoje-a-Thalia-Tanodarol-szolo-PR-interju-miatt","timestamp":"2025. május. 29. 13:29","title":"Bocsánatot kért a Glamour a Thália Tanodáról szóló interjú miatt, amelyből kimaradt az abúzusügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]