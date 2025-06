Ismét műteni kellett Szacsvay Lászlót

Sérvvel műtötték nemrég Szacsvay Lászlót – erről maga a 77 éves színművész beszélt a Borsnak. Ahogy a lap felidézi, néhány hónapja még azt lehetett olvasni, hogy prosztatarákja után újabb műtét vár rá, azóta erre sor is került. Hétvégén, a MOZ.GO fesztivál balatonfüredi díjátadóján azonban már megjelent: a legjobb férfi mellékszereplő kategóriában jelölték a Ha átkelsz majd a nagy hegyen című rövidfilmben nyújtott alakításáért.

„Pokoli két hónapom volt. Volt egy sérvműtétem, ahhoz jött egy övsömör is, ami miatt néha rángatózom, mert az az idegeimet támadja és döfköd, de nem párszor, hanem permanensen reggeltől estig, és ez nagyon fájdalmas. Ráadásul azóta inzulinos is vagyok. Kell még valami két hónap alatt? Lassan Guiness-rekorder leszek. Benne vagyok a korban, és jönnek is bajok egymás után”, mondta el egészségügyi állapotáról Szacsvay, aki ugyanakkor igyekszik pozitívan hozzáállni az élethez.

„Nem szabad foglalkozni az elmúlással, előbb-utóbb mindenki erre a sorsa kerül. Remélem, még van bennem egy kicsi, és hogy mit hoz a jövő, azt csak a Jóisten tudja”, tette hozzá.

Szacsvayt az elmúlt időszakban több magánéleti tragédia érte. 2023 őszén, egy interjúban mondta el, hogy több mint ötven év házasság után elvesztette a feleségét. Csicsay Claudia fotós rákban halt meg 68 évesen. Az asszony húsz éven át bipoláris depresszióban szenvedett, és 2015-ben volt egy súlyos balesete is: kizuhant a harmadik emeleti lakásuk ablakából. Ezután egy ideig élet-halál között lebegett, majd állandó ápolásra szorult, Szacsvay tanította meg őt újra járni. Később a rák két hónap alatt elvitte. A színművész maga is legyőzte a rákot, de más betegségekkel is meg kellett küzdenie, tavaly nyáron is átesett egy operáción.