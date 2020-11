Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"89eb6981-c561-4a8b-89ac-f99319c78d09","c_author":"Folk György (EUrologus)","category":"itthon","description":"Újabb levélben sürgette az Európai Bizottság a magyar kormányt, hogy tartsa be az Európai Bíróság júniusi döntését, amely kimondta, hogy a civil szervezetek külföldi finanszírozásáról szóló magyar szabályozás uniós jogba ütközik.","shortLead":"Újabb levélben sürgette az Európai Bizottság a magyar kormányt, hogy tartsa be az Európai Bíróság júniusi döntését...","id":"20201103_Az_Europai_Bizottsag_ismet_a_civil_torveny_jogserteseinek_felszamolasara_szolitotta_a_kormanyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89eb6981-c561-4a8b-89ac-f99319c78d09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"337205a9-13dd-45ef-9926-65c888a5dbf4","keywords":null,"link":"/itthon/20201103_Az_Europai_Bizottsag_ismet_a_civil_torveny_jogserteseinek_felszamolasara_szolitotta_a_kormanyt","timestamp":"2020. november. 03. 15:45","title":"Az Európai Bizottság egy hónapon belül látni akarja a civiltörvény módosítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7795c602-6e85-45a7-85c1-bc5435f6c266","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kultura","description":"Az amerikai elnökválasztás kampányfinisében, október közepén két filmmel is megajándékozta rajongóit Aaron Sorkin. Egyrészt megtette nekünk azt a szívességet, hogy elhozta 2020-ba Az elnök embereinek az egész bagázsát. Az igazán nagy dobása azonban A chicagói hetek tárgyalása, amely Oscar-gyanús forgatókönyv és alakítás olyan színészektől, mint Sacha Baron Cohen, Mark Rylance vagy Frank Langella – és amely közben megmutatja: sokat nem javult a világ 1968 óta.","shortLead":"Az amerikai elnökválasztás kampányfinisében, október közepén két filmmel is megajándékozta rajongóit Aaron Sorkin...","id":"20201102_aaron_sorkin_az_elnok_emberei_a_chicagoi_hetek_targyalasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7795c602-6e85-45a7-85c1-bc5435f6c266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac966c2f-aa0e-496d-8116-a91d7845027f","keywords":null,"link":"/kultura/20201102_aaron_sorkin_az_elnok_emberei_a_chicagoi_hetek_targyalasa","timestamp":"2020. november. 02. 20:00","title":"Így repülünk egy ötvenéves történettel a mába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egyelőre megjósolhatatlan, hogy ki lesz a következő amerikai elnök. A zavargások már megkezdődtek. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Egyelőre megjósolhatatlan, hogy ki lesz a következő amerikai elnök. A zavargások már megkezdődtek. A hvg360 reggeli...","id":"20201104_Radar360_Oriasi_BidenTrump_parharc_itthon_szigoritott_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70231624-8da0-460f-a8f1-18c5901b4186","keywords":null,"link":"/360/20201104_Radar360_Oriasi_BidenTrump_parharc_itthon_szigoritott_a_kormany","timestamp":"2020. november. 04. 07:00","title":"Radar360: Óriási Biden–Trump párharc, itthon szigorított a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b49cf957-4b55-4568-a63d-f95de19a5f01","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Micsoda mozdulatok! Micsoda ritmusérzék!","shortLead":"Micsoda mozdulatok! Micsoda ritmusérzék!","id":"20201104_Donald_Trump_tanca_beeg_az_emlekezetunkbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b49cf957-4b55-4568-a63d-f95de19a5f01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8615ff5c-dfd6-495b-ba9f-5cfcb67b199d","keywords":null,"link":"/elet/20201104_Donald_Trump_tanca_beeg_az_emlekezetunkbe","timestamp":"2020. november. 04. 01:02","title":"Donald Trump tánca beég az emlékezetünkbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59b23336-2f62-4d93-9234-4fed675247b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy lassított felvételeiről ismert youtuber is szemléltette, miért akkora gond, ha vírusos időszakban szabad utat hagyva tüsszentünk vagy köhögünk.","shortLead":"Egy lassított felvételeiről ismert youtuber is szemléltette, miért akkora gond, ha vírusos időszakban szabad utat...","id":"20201103_arcmaszk_tusszentes_koronavirus_lassitott_felvetes_anthony_fauci","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59b23336-2f62-4d93-9234-4fed675247b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc5b83b5-43e1-45c9-8722-35a27f498e9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201103_arcmaszk_tusszentes_koronavirus_lassitott_felvetes_anthony_fauci","timestamp":"2020. november. 03. 09:03","title":"Ha még mindig nem hiszi el, hogy az arcmaszk hatékony, csak nézze meg ezt a videót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c889f93e-1174-488d-a981-79de38fe2f35","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW és az Audi hasonló kompaktjainak teljes értékű kihívója lett a wolfsburgiak újdonsága. ","shortLead":"A BMW és az Audi hasonló kompaktjainak teljes értékű kihívója lett a wolfsburgiak újdonsága. ","id":"20201104_Driftmoddal_es_320_loerovel_erkezett_meg_a_legerosebb_VW_Golf","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c889f93e-1174-488d-a981-79de38fe2f35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cab02350-2abe-4c97-8d66-facb92e27803","keywords":null,"link":"/cegauto/20201104_Driftmoddal_es_320_loerovel_erkezett_meg_a_legerosebb_VW_Golf","timestamp":"2020. november. 04. 16:54","title":"Drift-móddal és 320 lóerővel érkezett meg az eddigi legerősebb VW Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6c49f84-3dcd-4b7a-9387-b1d0f80ad44d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Rolls-Royce Cullinan egyébként is a világ legdrágább „szabadidő-autója”, de van akinek ez csak az alap. ","shortLead":"A Rolls-Royce Cullinan egyébként is a világ legdrágább „szabadidő-autója”, de van akinek ez csak az alap. ","id":"20201102_Megcsinaltak_a_RollsRoyce_Cullinan_abszolut_oligarcha_valtozatat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6c49f84-3dcd-4b7a-9387-b1d0f80ad44d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a4ddc87-f528-470c-8210-a261e179e1f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20201102_Megcsinaltak_a_RollsRoyce_Cullinan_abszolut_oligarcha_valtozatat","timestamp":"2020. november. 03. 04:46","title":"Megcsinálták a Rolls-Royce Cullinan abszolút oligarcha változatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61c926d2-7f44-498b-a605-0261bd46047a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Keddtől elérhető a Magyar Nemzeti Levéltár I. világháborús gyűjteménye. A Nagy Háború hősi halottainak két adatbázisa három Intézmény: az Magyar Nemzeti Levéltár, a Honvédelmi Minisztériumhoz tartozó Hadtörténeti Intézet és Múzeum, valamint Budapest Főváros Levéltára összefogásával készült el és több mint 1,7 millió adatsort tartalmaz. A gyűjteményt adatvizualizáció, térkép és további tartalmak teszik még érdekesebbé.","shortLead":"Keddtől elérhető a Magyar Nemzeti Levéltár I. világháborús gyűjteménye. A Nagy Háború hősi halottainak két adatbázisa...","id":"20201103_I_vilaghaboru_hosi_halottak_adatbazisa_nagy_haboru_terkep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61c926d2-7f44-498b-a605-0261bd46047a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7222aca-8eee-46c0-a499-0bee290de461","keywords":null,"link":"/tudomany/20201103_I_vilaghaboru_hosi_halottak_adatbazisa_nagy_haboru_terkep","timestamp":"2020. november. 03. 15:33","title":"Elérhetővé vált az interneten az I. világháborús hősi halottak adatbázisa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]