[{"available":true,"c_guid":"73f079f2-11f8-4898-8ea9-a7ee9141e224","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"A tavaly képviselői mandátumáról, és nemrég romaügyi biztosi posztjától is megvált fideszes politikus nagykövetként fogja külföldön ismertetni a magyar kormány kiemelt fontosságú társadalmi ügyekkel kapcsolatos eredményeit és céljait. ","shortLead":"A tavaly képviselői mandátumáról, és nemrég romaügyi biztosi posztjától is megvált fideszes politikus nagykövetként...","id":"20190604_Halmozza_a_poziciokat_nagykovet_lesz_Balog_Zoltan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73f079f2-11f8-4898-8ea9-a7ee9141e224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c0c9fe8-539a-43b4-9b6b-73258a939712","keywords":null,"link":"/itthon/20190604_Halmozza_a_poziciokat_nagykovet_lesz_Balog_Zoltan","timestamp":"2019. június. 04. 20:20","title":"Halmozza a pozíciókat, nagykövet lesz Balog Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7343fba-bb24-4329-8075-0110974a19ac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ismerjük ezt itthonról.","shortLead":"Ismerjük ezt itthonról.","id":"20190603_Kinos_malor_a_Tronok_harca_rosszfiuja_osszekeverte_melyik_keleti_orszagban_jar_eppen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7343fba-bb24-4329-8075-0110974a19ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc55b737-2849-4a59-bbf6-68823867a2c4","keywords":null,"link":"/kultura/20190603_Kinos_malor_a_Tronok_harca_rosszfiuja_osszekeverte_melyik_keleti_orszagban_jar_eppen","timestamp":"2019. június. 03. 14:25","title":"Kínos malőr: a Trónok harca rosszfiúja összekeverte, melyik keleti országban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f8d8ecf-4c78-4fc2-a7fc-1ea6e8dde46f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A sakkban már elképesztően tehetséges a DeepMind nevű algoritmus, kitalálói ezért úgy gondolták, érdemes lenne bonyolultabb programokra is ráengedni. A Quake III-ra esett választásuk.","shortLead":"A sakkban már elképesztően tehetséges a DeepMind nevű algoritmus, kitalálói ezért úgy gondolták, érdemes lenne...","id":"201900603_google_deepmind_mesterges_intelligencia_quake_3_arena","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f8d8ecf-4c78-4fc2-a7fc-1ea6e8dde46f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54768569-110d-4c9f-8304-587c4e850beb","keywords":null,"link":"/tudomany/201900603_google_deepmind_mesterges_intelligencia_quake_3_arena","timestamp":"2019. június. 03. 08:03","title":"Megmutatták a mesterséges intelligenciának a Quake 3-at, aztán jött a csoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f77e586b-357d-4280-9f83-8bf88922c8d6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sokan szembesülnek azzal, hogy csak évek múlva kerülhet sor a műtétjükre. Pedig van két olyan, a magyar társadalombiztosítás által támogatott külföldi gyógykezelés, amelyet éppen a magyarországi hosszú várakozási időre tekintettel igényelhetnek a betegek – a szabályokat az Adózóna cikke foglalja össze. ","shortLead":"Sokan szembesülnek azzal, hogy csak évek múlva kerülhet sor a műtétjükre. Pedig van két olyan, a magyar...","id":"20190603_Hosszu_a_varakozasi_ido_Kulfoldon_is_kezeltetheti_magat_tbalapon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f77e586b-357d-4280-9f83-8bf88922c8d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2c4c855-cb35-439a-96ad-4c204356a85f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190603_Hosszu_a_varakozasi_ido_Kulfoldon_is_kezeltetheti_magat_tbalapon","timestamp":"2019. június. 03. 11:59","title":"Hosszú a várakozási idő? Külföldön is kezeltetheti magát tb-alapon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69154bff-258d-4dee-879a-ddef3f45a48a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A svájci szövetségi bíróság felfüggesztette a nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) döntését, így a kétszeres olimpiai bajnok futó Caster Semenya egyelőre nem köteles betartani a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF) női versenyzőkre vonatkozó tesztoszteronszabályozását.","shortLead":"A svájci szövetségi bíróság felfüggesztette a nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) döntését, így a kétszeres olimpiai...","id":"20190603_caster_semenya_futo_atletika_tesztoszteron_nemzetkozi_sportdontobirosag_fellebbezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69154bff-258d-4dee-879a-ddef3f45a48a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"904f93e0-87db-47e5-9e92-23997f118e2e","keywords":null,"link":"/sport/20190603_caster_semenya_futo_atletika_tesztoszteron_nemzetkozi_sportdontobirosag_fellebbezes","timestamp":"2019. június. 03. 21:04","title":"Semenyának egyelőre mégsem kell gyógyszert szednie a versenyzéshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe125e18-f702-4714-a0c1-11d6361f0303","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már a kérdéseket is beadták a választási bizottsághoz.","shortLead":"Már a kérdéseket is beadták a választási bizottsághoz.","id":"20190604_Komoly_valtozasokat_akarnak_a_nyugdijaknal__nepszavazas_johet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe125e18-f702-4714-a0c1-11d6361f0303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6c00ad5-7b1e-4932-ab71-c03ad691586f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190604_Komoly_valtozasokat_akarnak_a_nyugdijaknal__nepszavazas_johet","timestamp":"2019. június. 04. 08:55","title":"Komoly változásokat akarnak a nyugdíjaknál – népszavazást kezdeményeznek a nyugdíjasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e875507e-2f07-4ad4-a34b-f5557119333f","c_author":"Training360 Kft.","category":"brandcontent","description":"A munkaerőpiac változásai nemcsak a munkavállalókat, de a munkáltatókat is egyre nagyobb kihívások elé állítják. A vállalati képzés fontosságáról Nyisztor Józsefet, a munkaerőfejlesztés szakértőjét, a Training360 Kft. ügyvezetőjét kérdeztük.","shortLead":"A munkaerőpiac változásai nemcsak a munkavállalókat, de a munkáltatókat is egyre nagyobb kihívások elé állítják...","id":"20190603_A_sikeres_vallalati_strategia_kotelezo_eleme_a_folyamatos_kepzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e875507e-2f07-4ad4-a34b-f5557119333f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c960218-5853-4be7-8509-47d24c2fabca","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190603_A_sikeres_vallalati_strategia_kotelezo_eleme_a_folyamatos_kepzes","timestamp":"2019. június. 03. 11:30","title":"„A sikeres vállalati stratégia kötelező eleme a folyamatos képzés”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb93bb7-f353-4bdb-a018-1bca8e0f6cb9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tavalyi teljesítménye alapján változatlanul a Tesco a legnagyobb forgalmú kereskedelmi lánc Magyarországon, 769,0 milliárd forintos becsült bruttó forgalommal – közölte a Trade magazin. ","shortLead":"Tavalyi teljesítménye alapján változatlanul a Tesco a legnagyobb forgalmú kereskedelmi lánc Magyarországon, 769,0...","id":"20190604_A_Tesco_tovabbra_is_vezet_a_Lidl_lenyomta_a_CBAt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2eb93bb7-f353-4bdb-a018-1bca8e0f6cb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ae61461-ff7a-4a65-8b78-d4aedceb219e","keywords":null,"link":"/kkv/20190604_A_Tesco_tovabbra_is_vezet_a_Lidl_lenyomta_a_CBAt","timestamp":"2019. június. 04. 12:55","title":"A Tesco továbbra is vezet, a Lidl lenyomta a CBA-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]