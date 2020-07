Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4ce78e2e-882e-42c2-b195-032b317d5818","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincsenek miniszterelnöki ambíciói Budapest főpolgármesterének, nem készül elindulni a két év múlva esedékes választáson.","shortLead":"Nincsenek miniszterelnöki ambíciói Budapest főpolgármesterének, nem készül elindulni a két év múlva esedékes...","id":"20200703_Karacsony_Nem_keszulok_miniszterelnokjeloltnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ce78e2e-882e-42c2-b195-032b317d5818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18d16c6e-2e59-4c02-855e-9c5fbb7093a7","keywords":null,"link":"/itthon/20200703_Karacsony_Nem_keszulok_miniszterelnokjeloltnek","timestamp":"2020. július. 03. 21:10","title":"Karácsony: Nem készülök miniszterelnök-jelöltnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16e4324f-c796-4abe-bb90-f243c29a8723","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint kétszázezer ember került ismét karanténba a Spanyolország észak-keleti részén lévő Katalóniában, ahol az utóbbi napokban ismét jelentősen megugrott az új koronavírusos fertőzések száma. Ausztráliában is romlik a helyzet, Melbourne-ben kilenc toronyházban rendeltek el teljes zárlatot.","shortLead":"Több mint kétszázezer ember került ismét karanténba a Spanyolország észak-keleti részén lévő Katalóniában, ahol...","id":"20200704_Egyre_tobb_helyen_durvul_a_Covid19_jarvany__jonnek_az_uj_szigoritasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16e4324f-c796-4abe-bb90-f243c29a8723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d2419a4-1373-47f9-b315-da8e52f11f5b","keywords":null,"link":"/vilag/20200704_Egyre_tobb_helyen_durvul_a_Covid19_jarvany__jonnek_az_uj_szigoritasok","timestamp":"2020. július. 04. 14:43","title":"Egyre több helyen durvul a Covid-19 járvány – jönnek az új szigorítások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a30a6b43-a63e-46ce-a4fa-6d077f55f216","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elég látványosan tette a dolgát a védelmi rendszer.","shortLead":"Elég látványosan tette a dolgát a védelmi rendszer.","id":"20200705_bekapcsolt_a_benzinkut_tuzoltoberendezese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a30a6b43-a63e-46ce-a4fa-6d077f55f216&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cb577be-bc75-44ac-8e46-6be6caec0e53","keywords":null,"link":"/cegauto/20200705_bekapcsolt_a_benzinkut_tuzoltoberendezese","timestamp":"2020. július. 05. 08:22","title":"Véletlenül bekapcsolt egy benzinkút tűzoltóberendezése, beterített mindent a hab","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Romániában egy alkotmánybírósági döntés nyomán megszűnt a koronavírus-járvány megfékezését célzó hatósági karanténok jogalapja, így már csak ajánlhatják a fertőzötteknek, vagy a járvány sújtotta országokból érkezőknek, hogy legalább két hétig ne érintkezzenek senkivel.","shortLead":"Romániában egy alkotmánybírósági döntés nyomán megszűnt a koronavírus-járvány megfékezését célzó hatósági karanténok...","id":"20200705_Romaniaban_mar_nem_lehet_elrendelni_a_kotelezo_karantent","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf04f5b6-852f-421e-b2b9-2545839c385d","keywords":null,"link":"/vilag/20200705_Romaniaban_mar_nem_lehet_elrendelni_a_kotelezo_karantent","timestamp":"2020. július. 05. 10:22","title":"Romániában már nem lehet elrendelni a kötelező karantént","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd29891-e72c-4cc6-ade8-e6ab8083e5bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha a kézfertőtlenítő folyadék párologni kezd, elég egy szikra is ahhoz, hogy begyulladjon a gőz. Ezért semmiképpen se hagyjuk azt az autóban ebben a melegben - figyelmeztet az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM).","shortLead":"Ha a kézfertőtlenítő folyadék párologni kezd, elég egy szikra is ahhoz, hogy begyulladjon a gőz. Ezért semmiképpen se...","id":"20200705_Egy_apro_szikra_is_eleg_hogy_begyulladjon_az_autojaban_hagyott_kezfertotlenitoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfd29891-e72c-4cc6-ade8-e6ab8083e5bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c761da30-6c05-43ff-a53e-29668faca9c4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200705_Egy_apro_szikra_is_eleg_hogy_begyulladjon_az_autojaban_hagyott_kezfertotlenitoje","timestamp":"2020. július. 05. 10:02","title":"Egy apró szikra is elég, hogy begyulladjon az autójában hagyott kézfertőtlenítője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159999fb-1622-4e49-a04a-c7c537b8523d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még mindig sok a rossz minőségű közút, de kevesebb.","shortLead":"Még mindig sok a rossz minőségű közút, de kevesebb.","id":"20200704_Javult_az_utak_minosege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=159999fb-1622-4e49-a04a-c7c537b8523d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fdef1b4-f89d-44fe-bc37-09fe2c18fe40","keywords":null,"link":"/cegauto/20200704_Javult_az_utak_minosege","timestamp":"2020. július. 04. 13:17","title":"Javult az utak minősége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ba2ec9-0ef6-4c22-b454-5305a7c1bbc0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hiába a javuló számok, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója szerint a Covid-19-világjárvány még egyáltalán nincs közel a végéhez.","shortLead":"Hiába a javuló számok, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója szerint...","id":"20200704_A_WHO_szerint_sokan_felreertik_a_mostani_helyzetet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75ba2ec9-0ef6-4c22-b454-5305a7c1bbc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f207fbb0-5980-4467-a45c-9ba236f28a78","keywords":null,"link":"/tudomany/20200704_A_WHO_szerint_sokan_felreertik_a_mostani_helyzetet","timestamp":"2020. július. 04. 10:09","title":"A WHO szerint sokan félreértik a mostani helyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8003ad3b-9761-42fb-9650-83f9fd7d4d31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt napon nem halt meg senki a vírus miatt.","shortLead":"Az elmúlt napon nem halt meg senki a vírus miatt.","id":"20200705_Kilenc_ujabb_koronavirusos_esetet_regisztraltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8003ad3b-9761-42fb-9650-83f9fd7d4d31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd12b2b9-9e26-4559-8fa0-287850773120","keywords":null,"link":"/itthon/20200705_Kilenc_ujabb_koronavirusos_esetet_regisztraltak","timestamp":"2020. július. 05. 08:26","title":"Kilenc újabb koronavírusos esetet regisztráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]