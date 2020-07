Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d01171f9-37bd-48cd-a866-699901c91a5f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hatvanezernél is több ember adatait nézték át kutatók, hogy egy átfogó kutatással végre igazolják, milyen hatással van a szív- és érrendszerre a meditáció.","shortLead":"Hatvanezernél is több ember adatait nézték át kutatók, hogy egy átfogó kutatással végre igazolják, milyen hatással van...","id":"202030_meditacio_es_egeszseg_megszivlelendo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d01171f9-37bd-48cd-a866-699901c91a5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3de60eb3-e40a-4381-98a6-01d4753f1212","keywords":null,"link":"/360/202030_meditacio_es_egeszseg_megszivlelendo","timestamp":"2020. július. 29. 10:00","title":"Megszívlelendő, amire rájöttek 61 ezer ember adataiból: meditáljon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3c153c5-09f9-4caa-aa2e-16b41c1a185b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A zsoldosok egy Vlagyimir Putyinhoz köthető üzletember cégének dolgoznak a belarusz állami hírügynökség szerint.","shortLead":"A zsoldosok egy Vlagyimir Putyinhoz köthető üzletember cégének dolgoznak a belarusz állami hírügynökség szerint.","id":"20200729_belarusz_feheroroszorszag_maganhadsereg_zsoldos_lukasenka_minszk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3c153c5-09f9-4caa-aa2e-16b41c1a185b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66eea830-a532-471a-904b-dd3011c6dc49","keywords":null,"link":"/vilag/20200729_belarusz_feheroroszorszag_maganhadsereg_zsoldos_lukasenka_minszk","timestamp":"2020. július. 29. 16:08","title":"Orosz magánhadsereg tagjait vették őrizetbe Minszk mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A meredek visszaesést követően némileg erőre kapott a gazdaság és a foglalkoztatottság, de így is van elmaradás.","shortLead":"A meredek visszaesést követően némileg erőre kapott a gazdaság és a foglalkoztatottság, de így is van elmaradás.","id":"20200729_fed_iranyado_dollarkamat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a684b97-5a99-4b1a-8020-0908d6232f81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200729_fed_iranyado_dollarkamat","timestamp":"2020. július. 29. 22:01","title":"Nem változtatott az irányadó dollárkamaton a Fed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6c37f32-665d-437d-b3f0-f606525baba7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy budapesti magánszemélynek van követelése a focicsapat mögött álló kft.-vel szemben.\r

","shortLead":"Egy budapesti magánszemélynek van követelése a focicsapat mögött álló kft.-vel szemben.\r

","id":"20200730_vegrehajtas_cegbirosag_koveteles_ujpest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6c37f32-665d-437d-b3f0-f606525baba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade135c4-041b-465a-863a-18e8401df2af","keywords":null,"link":"/kkv/20200730_vegrehajtas_cegbirosag_koveteles_ujpest","timestamp":"2020. július. 30. 07:35","title":"Végrehajtást rendeltek el az Újpest futballklub ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f322c683-e68b-4d1c-ab05-8119c5dc7372","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Facebookon búcsúznak az augusztus végére tervezett fesztiválok a rajongóiktól. ","shortLead":"A Facebookon búcsúznak az augusztus végére tervezett fesztiválok a rajongóiktól. ","id":"20200730_Fesztivalok_kormanyinfo_dontes_koncertek_korlatozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f322c683-e68b-4d1c-ab05-8119c5dc7372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3677e5ee-de32-4767-ae05-1f30d4c2ec1f","keywords":null,"link":"/kultura/20200730_Fesztivalok_kormanyinfo_dontes_koncertek_korlatozas","timestamp":"2020. július. 30. 11:40","title":"Így dobják be egymás után a törülközőt a fesztiválok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d86009f-b511-4372-bf78-cbae747dfd9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ő a negyedik unoka.","shortLead":"Ő a negyedik unoka.","id":"20200729_Megszuletett_Orban_elso_fiuunokaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d86009f-b511-4372-bf78-cbae747dfd9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a68cde-e59b-4b3b-839f-85d9eb9dfeb3","keywords":null,"link":"/itthon/20200729_Megszuletett_Orban_elso_fiuunokaja","timestamp":"2020. július. 29. 08:48","title":"Megszületett Orbán első fiúunokája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Itthon lazul a fegyelem, Madridban már mindenhol kötelező a maszk. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Itthon lazul a fegyelem, Madridban már mindenhol kötelező a maszk. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200729_Radar360_Az_Index_miatt_magyarazkodo_Fidesz_okokatasztrofa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"854afe42-0b0b-4db7-8b11-ea4cf675fc35","keywords":null,"link":"/360/20200729_Radar360_Az_Index_miatt_magyarazkodo_Fidesz_okokatasztrofa","timestamp":"2020. július. 29. 07:46","title":"Radar360: Az Index miatt magyarázkodó Fidesz, ökokatasztrófa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"036f96fd-64b9-44b3-9a9a-ecde3a61f836","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Földtől már több mint 1,5 millió kilométerre jár a Tienven-1 kínai Mars-szonda. A szerkezet nemrég lefotózta, honnan indult.","shortLead":"A Földtől már több mint 1,5 millió kilométerre jár a Tienven-1 kínai Mars-szonda. A szerkezet nemrég lefotózta, honnan...","id":"20200729_kina_mars_szonda_tienven_1_foto_hold","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=036f96fd-64b9-44b3-9a9a-ecde3a61f836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d871883-8247-4021-8510-18ea80ae1714","keywords":null,"link":"/tudomany/20200729_kina_mars_szonda_tienven_1_foto_hold","timestamp":"2020. július. 29. 16:03","title":"Fotót küldött haza a Marsra tartó kínai űrszonda, a Föld és a Hold is rajta van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]