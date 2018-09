Öt hónap után játszott újra tétmeccsen, tizenegyesgóllal mutatkozott be az új csapatában.

Ahogy korábban megírtuj, Dzsudzsák Balázs újra egy, az Egyesült Arab Emírségek bajnokságában szereplő klubhoz igazolt: az al-Ittihad Kalba játékosa lett. Csütörtökön kikerültek róla az első fotók új csapata mezében, pénteken pedig már be pályára is lépett, a szünetben cserélték be az al-Darfa ellen.

Ő szerezte aztán a gárda első gólját is, büntetőből talált be.

A meccset a csapat végül 2-0-ra megnyerte, ezzel a bajnokság 5. helyén áll 6 ponttal.