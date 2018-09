Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e06ee66e-e972-4510-86e3-a046647d3d92","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Stílusosan ünnepelte az Emmy-gála sikereit a Trónok harca színésznője.","shortLead":"Stílusosan ünnepelte az Emmy-gála sikereit a Trónok harca színésznője.","id":"20180920_Na_kinek_lett_vadiuj_sarkanyos_tetkoja_Hollywoodban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e06ee66e-e972-4510-86e3-a046647d3d92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a83c0c0-563f-48e3-8824-202f304c3fda","keywords":null,"link":"/elet/20180920_Na_kinek_lett_vadiuj_sarkanyos_tetkoja_Hollywoodban","timestamp":"2018. szeptember. 20. 10:43","title":"Na, kinek lett vadiúj sárkányos tetkója Hollywoodban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d22835a-ed40-4d2a-83b9-086e8ec059e1","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Megteszik, amit az Európai Bizottság követelt. ","shortLead":"Megteszik, amit az Európai Bizottság követelt. ","id":"20180920_Az_Airbnb_meghajolt_Brusszel_elott_modositjak_a_szabalyzatukat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d22835a-ed40-4d2a-83b9-086e8ec059e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32551254-ee15-4396-9eed-ecdcf4115de4","keywords":null,"link":"/kkv/20180920_Az_Airbnb_meghajolt_Brusszel_elott_modositjak_a_szabalyzatukat","timestamp":"2018. szeptember. 20. 13:22","title":"Az Airbnb meghajolt Brüsszel előtt, módosítja a szabályzatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2eaca17-5c72-4e9f-b3aa-08f7bb38a3de","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Noha egyformán hasznosak, a darazsakat utálja, a méheket szereti az emberek többsége egy brit tanulmány szerint.","shortLead":"Noha egyformán hasznosak, a darazsakat utálja, a méheket szereti az emberek többsége egy brit tanulmány szerint.","id":"20180919_mehek_darazsak_kozvelemenykutatas_hasznos_rovarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2eaca17-5c72-4e9f-b3aa-08f7bb38a3de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9c63889-0882-4a69-bbb3-589a8301e5f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180919_mehek_darazsak_kozvelemenykutatas_hasznos_rovarok","timestamp":"2018. szeptember. 19. 18:03","title":"Miért van az, hogy a méheket csípjük, a darazsakat meg nem?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2199fa0f-e662-4c70-ad3d-82fad7c9cd28","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A két napja hivatalba lépett új Air-France KLM vezérigazgató, a kanadai Benjamin Smith egy, a cég belső információs hálózatán terjesztett videón bejelentette: éves fix fizetésének ötven százalékát, vagyis 450 ezer eurót részvényvásárlás formájában visszaforgat a cégbe.","shortLead":"A két napja hivatalba lépett új Air-France KLM vezérigazgató, a kanadai Benjamin Smith egy, a cég belső információs...","id":"20180919_Elkepesztot_huzott_a_hatalmas_fizetese_miatt_kozutalatnak_orvendo_uj_AirFrance_KLM_fonok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2199fa0f-e662-4c70-ad3d-82fad7c9cd28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5677f33-d859-43e9-8a8c-e92d87c84070","keywords":null,"link":"/kkv/20180919_Elkepesztot_huzott_a_hatalmas_fizetese_miatt_kozutalatnak_orvendo_uj_AirFrance_KLM_fonok","timestamp":"2018. szeptember. 19. 09:49","title":"Elképesztőt húzott a hatalmas fizetése miatt közutálatnak örvendő új Air-France KLM főnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa05811c-13b7-441f-9780-8754df43d63a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két ülés, elektromosan működtethető vászontető, háromféle motor. Befutott hivatalosan is a BMW új roadstere.","shortLead":"Két ülés, elektromosan működtethető vászontető, háromféle motor. Befutott hivatalosan is a BMW új roadstere.","id":"20180919_bmw_z4_roadster","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa05811c-13b7-441f-9780-8754df43d63a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0334fac-f883-4f95-958a-86d4285c2ccd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180919_bmw_z4_roadster","timestamp":"2018. szeptember. 19. 14:27","title":"Megjött a BMW Z4 harmadik nemzedéke, klasszikus vászontetővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42e6b28-5f17-4399-b1fd-3f5447423fee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fentanil elnevezésű szer légipostával érkezett Kínából. Még becsomagolt állapotban is nagyon veszélyes érintkezni vele. ","shortLead":"A fentanil elnevezésű szer légipostával érkezett Kínából. Még becsomagolt állapotban is nagyon veszélyes érintkezni...","id":"20180920_Halalos_merget_rejtett_egy_Ferihegyen_atvizsgalt_csomag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a42e6b28-5f17-4399-b1fd-3f5447423fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02f70b93-eda5-4a58-af1c-62680d2f6a1f","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_Halalos_merget_rejtett_egy_Ferihegyen_atvizsgalt_csomag","timestamp":"2018. szeptember. 20. 08:49","title":"Halálos mérget rejtett egy Ferihegyen átvizsgált csomag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26db3ff4-4a65-4f8f-960a-f821c8c66ad4","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"Az ellenfelek, ahogy lenni szokott, egyre inkább hasonlítanak egymásra. Vélemény.","shortLead":"Az ellenfelek, ahogy lenni szokott, egyre inkább hasonlítanak egymásra. Vélemény.","id":"20180920_tgm_pufoljuk_orbandobot_gyurcsany_ellenallas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26db3ff4-4a65-4f8f-960a-f821c8c66ad4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89c7f815-0de5-464c-9b14-9c68e909f9e1","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_tgm_pufoljuk_orbandobot_gyurcsany_ellenallas","timestamp":"2018. szeptember. 20. 13:10","title":"TGM: Püföljük az Orbán-dobot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e50f7193-cc97-4bff-9978-45ba15208005","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Furcsa kompromisszummal ért véget a legújabb német belpolitikai botrány: felfelé buktatták, és belügyi államtitkárrá nevezték ki Hans-Georg Maassent, a kémelhárítás botrányokba keveredett főnökét. A háttérben az áll, hogy csak így lehetett megmenteni a koalíciót: a szociáldemokraták Maassen távozását követelték, míg a konzervatívok támogatták a politikust. ","shortLead":"Furcsa kompromisszummal ért véget a legújabb német belpolitikai botrány: felfelé buktatták, és belügyi államtitkárrá...","id":"20180918_Felfele_buktattak_a_botranyokba_keveredett_nemet_titkosszolgalati_fonokot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e50f7193-cc97-4bff-9978-45ba15208005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3053a970-103e-4be5-8b93-50b832523ba6","keywords":null,"link":"/vilag/20180918_Felfele_buktattak_a_botranyokba_keveredett_nemet_titkosszolgalati_fonokot","timestamp":"2018. szeptember. 18. 19:02","title":"Felfelé buktatták a botrányokba keveredett német titkosszolgálati főnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]