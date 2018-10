Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e9555d76-6223-4355-b87b-24bd57f67faa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem is érti, miért kellene ezzel foglalkoznia a kormánynak.","shortLead":"Nem is érti, miért kellene ezzel foglalkoznia a kormánynak.","id":"20181025_Paratlan_mereteket_olt_Gulyas_cinizmusa_CEUugyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9555d76-6223-4355-b87b-24bd57f67faa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"452995a7-de66-43f0-aa40-369b7cd0b6f4","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Paratlan_mereteket_olt_Gulyas_cinizmusa_CEUugyben","timestamp":"2018. október. 25. 12:37","title":"Az egekbe csap Gulyás cinizmusa CEU-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ea5857-45a2-4314-b690-882b507d2d5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tállai András szerint napirenden van a kérdés.","shortLead":"Tállai András szerint napirenden van a kérdés.","id":"20181024_A_kormany_elott_a_dontes_megszunike_a_szinhazak_TAOtamogatasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55ea5857-45a2-4314-b690-882b507d2d5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb354e20-1bc3-48b3-9005-5f8ccf40014f","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_A_kormany_elott_a_dontes_megszunike_a_szinhazak_TAOtamogatasa","timestamp":"2018. október. 24. 15:06","title":"A kormány előtt a döntés, megszűnik-e a színházak TAO-támogatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fda1e59a-dc14-4dc8-a092-6274b2632211","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És ma még a fehér lovon feszítő generálisok kapják meg az obsitot. Az e heti HVG arról ír, hogyan áll össze a fideszes médiabirodalom, ki nyernek, és kik buknak a nagy összevonási hullámon. Andy Vajna nem lesz boldog. ","shortLead":"És ma még a fehér lovon feszítő generálisok kapják meg az obsitot. Az e heti HVG arról ír, hogyan áll össze a fideszes...","id":"20181024_Uj_tabornokok_erkeznek_a_fideszes_mediahadsereg_elere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fda1e59a-dc14-4dc8-a092-6274b2632211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82a603f0-e020-4174-aee6-048b699c9a7a","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Uj_tabornokok_erkeznek_a_fideszes_mediahadsereg_elere","timestamp":"2018. október. 24. 11:46","title":"Új tábornokok érkeznek a fideszes médiahadsereg élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd0073ea-bed2-43b4-a229-243c1a30ab28","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A klímaváltozás miatt egyre több és egyre erősebb hurrikánok csapnak le a Csendes-óceánon is.","shortLead":"A klímaváltozás miatt egyre több és egyre erősebb hurrikánok csapnak le a Csendes-óceánon is.","id":"20181025_Telibe_kapta_a_hurrikan_a_hawaii_szigetet_es_eltorolte_a_Fold_szinerol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd0073ea-bed2-43b4-a229-243c1a30ab28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e712d4c-4fc2-43ba-ba46-98e35a813ec1","keywords":null,"link":"/elet/20181025_Telibe_kapta_a_hurrikan_a_hawaii_szigetet_es_eltorolte_a_Fold_szinerol","timestamp":"2018. október. 25. 10:31","title":"Telibe kapta a hurrikán a hawaii szigetet, és eltörölte a Föld színéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66f28af8-7515-45af-bb38-751dbda4c971","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A walesi fiatalok a Stationary Bike című alkotást vinnék vászonra, abban reménykedve, hogy ha jól sikerül a munka, filmes fesztiválokra is meghívást kapnak. ","shortLead":"A walesi fiatalok a Stationary Bike című alkotást vinnék vászonra, abban reménykedve, hogy ha jól sikerül a munka...","id":"20181024_1_dollar__ennyit_kert_Stephen_King_par_lelkes_tinitol_akik_megfilmesitenek_egy_novellajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66f28af8-7515-45af-bb38-751dbda4c971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9eb04cd-0db0-4eae-960e-134d40ae1f17","keywords":null,"link":"/kultura/20181024_1_dollar__ennyit_kert_Stephen_King_par_lelkes_tinitol_akik_megfilmesitenek_egy_novellajat","timestamp":"2018. október. 24. 20:22","title":"1 dollár - ennyit kért Stephen King pár lelkes tinitől, akik megfilmesítenék egy novelláját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8dd9479-b91d-4315-b477-6eb57130bf9f","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Az Alkotmánybíróság elmeszelte a kúttörvényt, amely enyhített a két évvel korábbi jogszabály feltételein. Így ma a helyzet az, hogy minden egyes fúrt kutat be kell jelenteni. Nem fog menni.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság elmeszelte a kúttörvényt, amely enyhített a két évvel korábbi jogszabály feltételein. Így ma...","id":"20181025_Betarthatatlan_a_kuttorveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8dd9479-b91d-4315-b477-6eb57130bf9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeebeaa3-6bd1-4dcc-afec-ab8179940d32","keywords":null,"link":"/kkv/20181025_Betarthatatlan_a_kuttorveny","timestamp":"2018. október. 25. 20:30","title":"Százezreket tart teljes bizonytalanságban a kúttörvénykáosz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08d5b736-3607-4b50-a5fb-d87d21724381","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kurzust indító professzor szerint sok az áthallás a fikció és a valóság közt, ami jól jön a jogi szemináriumon.","shortLead":"A kurzust indító professzor szerint sok az áthallás a fikció és a valóság közt, ami jól jön a jogi szemináriumon.","id":"20181025_A_hazimanok_jogi_helyzete_ismeros_Harry_Potterrel_keszit_az_eletre_egy_indiai_egyetem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08d5b736-3607-4b50-a5fb-d87d21724381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca1d9a04-a1ea-4ebb-8324-ed3b1da8e7c4","keywords":null,"link":"/elet/20181025_A_hazimanok_jogi_helyzete_ismeros_Harry_Potterrel_keszit_az_eletre_egy_indiai_egyetem","timestamp":"2018. október. 25. 14:52","title":"A házimanók jogi helyzete ismerős: Harry Potterrel készít az életre egy indiai egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9124014a-5d61-4796-8c5f-4232274d40d7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tegnap megkezdődött a horvátországi egyesített per Ivo Sanader volt horvát kormányfő és az ő megvesztegetésével vádolt Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója ellen, utóbbi távolmaradt.\r

","shortLead":"Tegnap megkezdődött a horvátországi egyesített per Ivo Sanader volt horvát kormányfő és az ő megvesztegetésével vádolt...","id":"20181024_Nem_jelent_meg_Hernadi_perenek_targyalasan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9124014a-5d61-4796-8c5f-4232274d40d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c0c5468-debf-4d44-bb5b-b783ac3cabc3","keywords":null,"link":"/kkv/20181024_Nem_jelent_meg_Hernadi_perenek_targyalasan","timestamp":"2018. október. 24. 14:21","title":"Nem jelent meg a vádlott Hernádi a zágrábi tárgyaláson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]