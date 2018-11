Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5496f376-3f6d-4144-a25a-1498ab7cf0cd","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Miközben a telítődő piac miatt globálisan egyre kevesebb okostelefon fogy, a legnagyobbak közül két gyártó is növelni tudta részesedését. Az élmezőny felbolydult.","shortLead":"Miközben a telítődő piac miatt globálisan egyre kevesebb okostelefon fogy, a legnagyobbak közül két gyártó is növelni...","id":"20181110_okostelefon_gyartok_piaci_reszesedese_2018q3_idc_samsung_huawei_apple_xiaomi_oppo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5496f376-3f6d-4144-a25a-1498ab7cf0cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb1a65c4-952b-4fd1-8a0d-f54a6b2eadb3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181110_okostelefon_gyartok_piaci_reszesedese_2018q3_idc_samsung_huawei_apple_xiaomi_oppo","timestamp":"2018. november. 10. 08:03","title":"A legtöbben most Samsung telefont vesznek, de lehet, hogy már nem sokáig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b36445fd-2afb-4878-a0d0-eeb474418925","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ómolnár Miklós szerinte eléri majd a háborús bűnösök szintjét, ha bántani fogják a hajléktalanokat.","shortLead":"Ómolnár Miklós szerinte eléri majd a háborús bűnösök szintjét, ha bántani fogják a hajléktalanokat.","id":"20181110_Bakacs_Tibor_a_Ripost_foszerkesztojerol_Ekkora_gazember_nem_egy_pofont_erdemel_hanem_a_karhozatot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b36445fd-2afb-4878-a0d0-eeb474418925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f539b32a-b82f-4e67-9aee-f1b7a4749a2a","keywords":null,"link":"/elet/20181110_Bakacs_Tibor_a_Ripost_foszerkesztojerol_Ekkora_gazember_nem_egy_pofont_erdemel_hanem_a_karhozatot","timestamp":"2018. november. 10. 12:58","title":"Bakács Tibor a Ripost főszerkesztőjéről: „Ekkora gazember nem egy pofont érdemel, hanem a kárhozatot”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4685744a-1e14-4226-8380-14aa3908d9c5","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az Alkotmánybíróság Polt Péternek adott igazat egy nemzetbiztonsági törvényt érintő ügyben. ","shortLead":"Az Alkotmánybíróság Polt Péternek adott igazat egy nemzetbiztonsági törvényt érintő ügyben. ","id":"20181109_Gyozott_a_legfobb_ugyesz_alaptorvenyellenes_a_nemzetbiztonsagi_torveny_nehany_pontja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4685744a-1e14-4226-8380-14aa3908d9c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f20a0497-58e5-4ea1-accc-8f4c30562036","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Gyozott_a_legfobb_ugyesz_alaptorvenyellenes_a_nemzetbiztonsagi_torveny_nehany_pontja","timestamp":"2018. november. 09. 15:43","title":"Győzött a legfőbb ügyész: alaptörvény-ellenes a nemzetbiztonsági törvény néhány pontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38657b29-dbcc-4c49-9ed5-79a8076ec467","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Penta először a bolondját járatta az önkormányzattal, majd, bár átadták a stadiont, az még nem volt kész. A képviselő-testület szeptemberben zárt ülésen szavazta meg, hogy azonnali hatállyal megválnak a Seszták Miklós minisztersége alatt szédületes karriert befutó cégtől.","shortLead":"A Penta először a bolondját járatta az önkormányzattal, majd, bár átadták a stadiont, az még nem volt kész...","id":"20181108_Betelt_a_pohar_a_kisvardai_onkormanyzatnal_kirugjak_a_Sesztakstadion_epitojet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38657b29-dbcc-4c49-9ed5-79a8076ec467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"190d9015-53cb-4c8d-8657-a32f7d83648b","keywords":null,"link":"/kkv/20181108_Betelt_a_pohar_a_kisvardai_onkormanyzatnal_kirugjak_a_Sesztakstadion_epitojet","timestamp":"2018. november. 08. 14:10","title":"Betelt a pohár a kisvárdai önkormányzatnál, kirúgják a Seszták-stadion építőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87f2deb5-f732-4ded-96f3-05c68fc2433b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő az Instagramon jelentette be a kapcsolati státusza megváltozását.","shortLead":"A színésznő az Instagramon jelentette be a kapcsolati státusza megváltozását.","id":"20181109_Meg_Ryant_eljegyeztek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87f2deb5-f732-4ded-96f3-05c68fc2433b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebb57f9e-0a31-49c2-b573-4ed5bb488993","keywords":null,"link":"/elet/20181109_Meg_Ryant_eljegyeztek","timestamp":"2018. november. 09. 09:01","title":"Meg Ryant eljegyezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18b04335-96ab-4351-966e-9249ea2ded60","c_author":"Generali","category":"brandchannel","description":"Internet által behálózott világunkban a legfőbb biztonsági kockázatot egyértelműen a kibertámadások jelentik. Kevesen tudják, de a rosszindulatú támadásokat ezerszám blokkolják az internetszolgáltatók, ezért lehetséges, hogy jobbára zavartalanul használjuk a világhálót. Ám szinte minden hónapra jut olyan, akár több tíz millió ember adatait érintő eset, amelyet nem sikerül kivédeni. ","shortLead":"Internet által behálózott világunkban a legfőbb biztonsági kockázatot egyértelműen a kibertámadások jelentik. Kevesen...","id":"generali_20181106_Az_elmult_evek_legsulyosabb_kiberbotranyai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18b04335-96ab-4351-966e-9249ea2ded60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72777089-c529-4216-a9da-c3fd10a3227d","keywords":null,"link":"/brandchannel/generali_20181106_Az_elmult_evek_legsulyosabb_kiberbotranyai","timestamp":"2018. november. 09. 07:30","title":"Az elmúlt évek legsúlyosabb kiberbotrányai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Generali Biztosító","c_partnerlogo":"649916fb-41b3-44a0-bc9e-226061eafd0d","c_partnertag":"Generali"},{"available":true,"c_guid":"7d82b232-63ae-421a-bd39-579989385a17","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem ezt fogják megválasztani az év rendőri akciójának az biztos. ","shortLead":"Nem ezt fogják megválasztani az év rendőri akciójának az biztos. ","id":"20181110_Video_Uldozes_kozben_gyulladt_ki_a_rendor_autoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d82b232-63ae-421a-bd39-579989385a17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa873bf5-c4b2-4000-ad2f-a1321579e42f","keywords":null,"link":"/cegauto/20181110_Video_Uldozes_kozben_gyulladt_ki_a_rendor_autoja","timestamp":"2018. november. 10. 09:52","title":"Videó: Üldözés közben gyulladt ki a rendőr autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f23122e3-824a-45bf-9444-38c25c0a0e1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gyorsan tennivalólistává alakítja a Microsoft irodai programja a szövegünket, ha annak tartalma alapján úgy ítéli meg, hogy éppen a napi feladatainkat írjuk össze.","shortLead":"Gyorsan tennivalólistává alakítja a Microsoft irodai programja a szövegünket, ha annak tartalma alapján úgy ítéli meg...","id":"20181110_microsoft_word_editor_asszisztens_mesterseges_intelligencia_todo_lista","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f23122e3-824a-45bf-9444-38c25c0a0e1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa286505-ad34-4074-bc8f-32a108ea56e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181110_microsoft_word_editor_asszisztens_mesterseges_intelligencia_todo_lista","timestamp":"2018. november. 10. 11:03","title":"Ügyes kis trükk jön a Wordbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]