[{"available":true,"c_guid":"05e349c6-0354-41cd-a1be-60d2e9f6212b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az állami támogatás igénybevételével legolcsóbban 9,4 millió forint ellenében vezethetünk haza egy elektromos Konát. De nem keveset kell várnunk rá.","shortLead":"Az állami támogatás igénybevételével legolcsóbban 9,4 millió forint ellenében vezethetünk haza egy elektromos Konát. De...","id":"20181108_500_kilometeres_hatotav_hazankban_a_hyundai_elektromos_divatterepjaroja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05e349c6-0354-41cd-a1be-60d2e9f6212b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fafb9685-8951-4f1c-b28a-81586d793da4","keywords":null,"link":"/cegauto/20181108_500_kilometeres_hatotav_hazankban_a_hyundai_elektromos_divatterepjaroja","timestamp":"2018. november. 08. 08:21","title":"500 kilométeres hatótáv: hazánkban a Hyundai elektromos divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a89f05d-9f51-469b-b087-76b526741e6e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Jó magyar szokás szerint nem az egészet aszfaltozták újra, csak a lehető legkisebb részt, és azt is másfajta betonnal. Természetesen újrafestésre sem telt.","shortLead":"Jó magyar szokás szerint nem az egészet aszfaltozták újra, csak a lehető legkisebb részt, és azt is másfajta betonnal...","id":"20181109_Buszken_adta_at_a_polgarmester_a_gorongyos_buheralt_kerekaprutat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a89f05d-9f51-469b-b087-76b526741e6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf3fb017-a02e-4062-8d1c-523def7169c8","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181109_Buszken_adta_at_a_polgarmester_a_gorongyos_buheralt_kerekaprutat","timestamp":"2018. november. 09. 12:42","title":"Büszkén adta át a polgármester az ötméteres, göröngyös buhera-kerékáprutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8c46101-137b-4fb0-ab13-a87fd7c92a4a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt elismeri, hogy az éjszakán, amikor a baba megsérült, ő vigyázott rá. A vádakat viszont tagadja.","shortLead":"Azt elismeri, hogy az éjszakán, amikor a baba megsérült, ő vigyázott rá. A vádakat viszont tagadja.","id":"20181108_12_napos_csecsemo_megeroszakolasaval_vadolnak_egy_eszakir_ferfit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8c46101-137b-4fb0-ab13-a87fd7c92a4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"841f1ebd-11cd-4b77-9e31-d510c0a41897","keywords":null,"link":"/elet/20181108_12_napos_csecsemo_megeroszakolasaval_vadolnak_egy_eszakir_ferfit","timestamp":"2018. november. 08. 10:22","title":"12 napos csecsemő megerőszakolásával vádolnak egy északír férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6af7bae2-8f2f-49ee-99da-a8d3a99a9ea4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hatalmas adatbázist épít a kormány a 2019-től induló Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központtal. A szálláshelyeket arra kötelezik, hogy minden vendég adatait rögzítsék benne.","shortLead":"Hatalmas adatbázist épít a kormány a 2019-től induló Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központtal. A szálláshelyeket...","id":"20181109_A_NAV_es_a_rendorseg_is_tudni_fogja_hol_wellnessezik_eppen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6af7bae2-8f2f-49ee-99da-a8d3a99a9ea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2e1fb9d-5496-4374-8e61-a1b1e28532fc","keywords":null,"link":"/kkv/20181109_A_NAV_es_a_rendorseg_is_tudni_fogja_hol_wellnessezik_eppen","timestamp":"2018. november. 09. 09:25","title":"A NAV és a rendőrség is tudni fogja, hol wellnessezik éppen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01bebaa-dcdb-41ba-b715-8a0936cd1ec0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszaélésgyanús esetek miatt \"bünteti\" hazánkat az Unió, amit a kormány kommunikál, hogy a migránsok befogadásának elutasítása miatt, egyszerűen nem igaz, mondta Jávor Benedek.","shortLead":"Visszaélésgyanús esetek miatt \"bünteti\" hazánkat az Unió, amit a kormány kommunikál, hogy a migránsok befogadásának...","id":"20181109_Javor_A_kormany_is_tudja_hogy_a_korrupciogyanus_ugyek_miatt_nem_jonnek_az_EUs_penzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f01bebaa-dcdb-41ba-b715-8a0936cd1ec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46fa49a9-fabf-4079-82aa-ce3fb5d62fe6","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Javor_A_kormany_is_tudja_hogy_a_korrupciogyanus_ugyek_miatt_nem_jonnek_az_EUs_penzek","timestamp":"2018. november. 09. 11:11","title":"Jávor: A kormány is tudja, hogy a korrupciógyanús ügyek miatt nem jönnek az EU-s pénzek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c54c9635-11f3-444d-9734-e5f67caf19be","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A legyőzött ellenfél, a PAOK edzője szerint mindkét találkozón csak ők próbáltak futballozni, a fehérváriak csak \"találták\" a góljaikat.","shortLead":"A legyőzött ellenfél, a PAOK edzője szerint mindkét találkozón csak ők próbáltak futballozni, a fehérváriak csak...","id":"20181109_vidi_paok_europa_liga_golok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c54c9635-11f3-444d-9734-e5f67caf19be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"257e4216-f0ab-45c8-9b27-f9ecc6431b8d","keywords":null,"link":"/sport/20181109_vidi_paok_europa_liga_golok","timestamp":"2018. november. 09. 12:07","title":"Tényleg nem focizott a Vidi? Nézze meg a góljait!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"763b7004-12b4-48d8-8f0c-b31215f74237","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Hermina hol azzal került a hírekbe, hogy hamis fotókkal reklámozta fejlesztéseit, hol az állítólag már fizető vevői alól húzta ki a lakásokat, de nyomozás folyik ellene egy szürreális állványlopási ügyben is. ","shortLead":"A Hermina hol azzal került a hírekbe, hogy hamis fotókkal reklámozta fejlesztéseit, hol az állítólag már fizető vevői...","id":"20181109_Ha_igazak_a_GVH_vadjai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=763b7004-12b4-48d8-8f0c-b31215f74237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91bd4847-c230-4b5f-bdb6-e849fb411ed1","keywords":null,"link":"/kkv/20181109_Ha_igazak_a_GVH_vadjai","timestamp":"2018. november. 09. 11:58","title":"A rendőrség után a GVH is rászállt a sok vevő által bepanaszolt építőipari cégre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"445faea6-3bba-4195-b96e-c825ac5b7e1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kínai ötlet nyomán légtisztító tornyokat építenének Újdelhiben, hogy megtisztítsák a város (nagyon) szennyezett levegőjét.","shortLead":"Egy kínai ötlet nyomán légtisztító tornyokat építenének Újdelhiben, hogy megtisztítsák a város (nagyon) szennyezett...","id":"20181109_india_ujdelhi_legtisztito_berendezes_kurin_systems","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=445faea6-3bba-4195-b96e-c825ac5b7e1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b9c91a2-5a11-4590-a45b-39b8be15e4f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181109_india_ujdelhi_legtisztito_berendezes_kurin_systems","timestamp":"2018. november. 09. 11:03","title":"Óriási ötlet: egy hatalmas toronnyal szívnák ki a szmogot a nagyvárosi levegőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]