[{"available":true,"c_guid":"51079111-41c7-4f72-aa6a-51054490e262","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az MSZP az Alkotmánybírósághoz fordul a földtörvény Országgyűlés előtt fekvő módosításának elfogadása esetén, mivel az ellenzéki párt szerint azzal a Fidesz politikusaiból álló agrárkamara teljhatalomhoz jutna a földtulajdonosok felett.","shortLead":"Az MSZP az Alkotmánybírósághoz fordul a földtörvény Országgyűlés előtt fekvő módosításának elfogadása esetén, mivel...","id":"20181202_Foldtorveny_az_Alkotmanybirosaghoz_fordul_az_MSZP","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51079111-41c7-4f72-aa6a-51054490e262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5057ea35-2c64-4e6b-830f-beb2191a2c7a","keywords":null,"link":"/itthon/20181202_Foldtorveny_az_Alkotmanybirosaghoz_fordul_az_MSZP","timestamp":"2018. december. 02. 12:26","title":"Földtörvény: az Alkotmánybírósághoz fordul az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A legnagyobb lengyel finomító tájékoztatta az Európai Bizottságot arról a tervéről, hogy ellenőrzése alá vonja a kisebb honbéli versenytársát, a Lotost.","shortLead":"A legnagyobb lengyel finomító tájékoztatta az Európai Bizottságot arról a tervéről, hogy ellenőrzése alá vonja a kisebb...","id":"20181202_A_PKN_Orlen_szemet_vetett_kisebb_rivalisara_a_Lotosra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4324910c-628a-4de4-9919-ec0638646be2","keywords":null,"link":"/kkv/20181202_A_PKN_Orlen_szemet_vetett_kisebb_rivalisara_a_Lotosra","timestamp":"2018. december. 02. 18:06","title":"A PKN Orlen szemet vetett kisebb riválisára, a Lotosra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e4f4875-a7bc-4265-aa7b-0162072b882b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szén-monoxid-szivárgást egy meghibásodott gázüzemű fűtőberendezés okozta.","shortLead":"A szén-monoxid-szivárgást egy meghibásodott gázüzemű fűtőberendezés okozta.","id":"20181201_Ot_embert_szallitottak_korhazba_Szerencsrol_szenmonoxidmergezes_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e4f4875-a7bc-4265-aa7b-0162072b882b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0070cb39-21c5-4dd1-a19b-365449308434","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_Ot_embert_szallitottak_korhazba_Szerencsrol_szenmonoxidmergezes_miatt","timestamp":"2018. december. 01. 12:19","title":"Öt embert szállítottak kórházba Szerencsről szén-monoxid-mérgezés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f223d1f-35df-4735-96d5-d964c04171ef","c_author":"RTL Hírek","category":"kkv","description":"Évente legalább félmilliárd forint bérleti díjat kellene fizetnie a nagykanizsai lövész egyletnek, ha jövőre is használni szeretné az eddigi lőteret. Eddig évi másfél millió forintért bérelték- értesült az RTL Klub híradója. ","shortLead":"Évente legalább félmilliárd forint bérleti díjat kellene fizetnie a nagykanizsai lövész egyletnek, ha jövőre is...","id":"20181202_15_millio_helyett_fel_milliardot_kellene_fizetnie_a_nagykanizsai_lovesz_egyletnek_de_miert_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f223d1f-35df-4735-96d5-d964c04171ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1acd4509-b241-49b5-be85-c60f19a7dc08","keywords":null,"link":"/kkv/20181202_15_millio_helyett_fel_milliardot_kellene_fizetnie_a_nagykanizsai_lovesz_egyletnek_de_miert_is","timestamp":"2018. december. 02. 19:55","title":"1,5 millió helyett fél milliárdot kellene fizetnie a nagykanizsai lövész egyletnek, de miért is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4870574a-7f1e-410e-925a-7c31f99d2021","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar kormányfő pénteken tárgyalt Csehországban, találkozott cseh kollégájával, aki biztosította arról, hogy továbbra is stratégiai partnernek tekinti Magyarországot, a cseh külpolitikában nem történt semmiféle változás.","shortLead":"A magyar kormányfő pénteken tárgyalt Csehországban, találkozott cseh kollégájával, aki biztosította arról, hogy...","id":"20181202_Ilyen_hodolattal_sem_latta_meg_meghajolni_Orban_Viktort_na_de_ki_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4870574a-7f1e-410e-925a-7c31f99d2021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bceec78-3008-4e58-928b-7b0258743960","keywords":null,"link":"/elet/20181202_Ilyen_hodolattal_sem_latta_meg_meghajolni_Orban_Viktort_na_de_ki_elott","timestamp":"2018. december. 02. 20:08","title":"Ilyen hódolattal sem látta még meghajolni Orbán Viktort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. ","shortLead":"A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. ","id":"20181201_gyalogos_gazolas_dunaujvaros_halalos_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"729f23af-4475-45f6-aa1f-3092dc001f9e","keywords":null,"link":"/cegauto/20181201_gyalogos_gazolas_dunaujvaros_halalos_baleset","timestamp":"2018. december. 01. 10:59","title":"Elütöttek két gyalogost Dunaújvárosban, egyikük a helyszínen meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ce1fb02-6078-40e7-8a26-a01121292fe1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181201_Kinos_helyzetbe_hoztak_a_fideszes_politikust_csunyan_elrontottak_az_unnepelyes_pillanatot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ce1fb02-6078-40e7-8a26-a01121292fe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdb74e80-2a77-467e-a732-898e953d469f","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_Kinos_helyzetbe_hoztak_a_fideszes_politikust_csunyan_elrontottak_az_unnepelyes_pillanatot","timestamp":"2018. december. 01. 15:08","title":"Révész magyar helyett iráni zászlóra emlékeztető szalaggal adta át a kisvasutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9306745c-746d-4ef3-ab7e-769513774610","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Az autó két utasa vesztette életét a Szekszárd térségében történt balesetben.","shortLead":"Az autó két utasa vesztette életét a Szekszárd térségében történt balesetben.","id":"20181201_Kamion_es_szemelyauto_utkozott_az_M6oson_ketten_meghaltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9306745c-746d-4ef3-ab7e-769513774610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e97d343-0c80-4736-b8c0-63825f9f43ea","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181201_Kamion_es_szemelyauto_utkozott_az_M6oson_ketten_meghaltak","timestamp":"2018. december. 01. 13:30","title":"Kamion és személyautó ütközött az M6-oson, ketten meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]