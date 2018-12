Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53e7a158-498a-4d77-8669-25916467d23f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"28-25-re kapott ki a csapat. ","shortLead":"28-25-re kapott ki a csapat. ","id":"20181201_Elso_meccsen_kikapott_a_noi_kezivalogatott_az_Ebn","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53e7a158-498a-4d77-8669-25916467d23f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"252b2c1d-b9ae-4ce2-900a-7ebbb6943ab6","keywords":null,"link":"/sport/20181201_Elso_meccsen_kikapott_a_noi_kezivalogatott_az_Ebn","timestamp":"2018. december. 01. 16:32","title":"Első meccsén kikapott a női kéziválogatott az Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3834e6a3-0b8f-49d5-affb-27bdd86ed3c5","c_author":"Pálmai Erika","category":"gazdasag","description":"Nem lett volna szabad elvenni a rokkantnyugdíjakat – állapította meg az Alkotmánybíróság. Pénze ettől még senkinek nem lesz több.","shortLead":"Nem lett volna szabad elvenni a rokkantnyugdíjakat – állapította meg az Alkotmánybíróság. Pénze ettől még senkinek nem...","id":"201848__rokkantnyugdijak__alkotmanysertes__kiszolgaltatottsag__lepeskenyszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3834e6a3-0b8f-49d5-affb-27bdd86ed3c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03a7bf52-4ac0-4372-a1e1-48b9e870eddc","keywords":null,"link":"/gazdasag/201848__rokkantnyugdijak__alkotmanysertes__kiszolgaltatottsag__lepeskenyszer","timestamp":"2018. december. 02. 15:00","title":"Akikkel az állam kibabrált: ki kárpótolja a rokkantnyugdíjasokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c715c2f9-6684-4bff-a7af-c216acf3da6d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ősi kőeszközöket és vésett állati csontokat találtak Algériában a régészek, a leletek korát 2,4 millió évben határozták meg.","shortLead":"Ősi kőeszközöket és vésett állati csontokat találtak Algériában a régészek, a leletek korát 2,4 millió évben határozták...","id":"20181202_ketmillio_eves_koeszkozok_algeria","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c715c2f9-6684-4bff-a7af-c216acf3da6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23b85341-3121-49ab-977a-0ff5431a5c72","keywords":null,"link":"/tudomany/20181202_ketmillio_eves_koeszkozok_algeria","timestamp":"2018. december. 02. 08:03","title":"2 400 000 éves kőeszközökre bukkantak a tudósok, ez kissé átírhatja az őstörténetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0ebd550-4be7-4391-9789-5148697724e8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jöhet mindenféle kutatás, hogy mit fogunk majd csinálni az önvezető autókban, de vélhetően az alvás lesz a befutó. ","shortLead":"Jöhet mindenféle kutatás, hogy mit fogunk majd csinálni az önvezető autókban, de vélhetően az alvás lesz a befutó. ","id":"20181203_Ugy_bealudt_a_Teslajaban_egy_ferfi_a_forgalomban_hogy_szirenak_sem_ebresztettek_fel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0ebd550-4be7-4391-9789-5148697724e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63a49a78-ab29-417c-986f-a2a8cf4986da","keywords":null,"link":"/cegauto/20181203_Ugy_bealudt_a_Teslajaban_egy_ferfi_a_forgalomban_hogy_szirenak_sem_ebresztettek_fel","timestamp":"2018. december. 03. 09:18","title":"Úgy bealudt a Teslájában egy férfi a forgalomban, hogy a szirénák sem ébresztették fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902a9616-da9d-4bd1-b540-35c33d924ab3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem csak a Toldi-filmről volt szó. ","shortLead":"Nem csak a Toldi-filmről volt szó. ","id":"20181201_Nyilatkozathaboru_Palfi_Gyorgy_elmondta_milyen_terveit_dobta_vissza_a_filmalap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=902a9616-da9d-4bd1-b540-35c33d924ab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbd4d7ca-f01a-4e6e-8d6a-3bb8bcdf6ac7","keywords":null,"link":"/kultura/20181201_Nyilatkozathaboru_Palfi_Gyorgy_elmondta_milyen_terveit_dobta_vissza_a_filmalap","timestamp":"2018. december. 01. 21:03","title":"Nyilatkozatháború: Pálfi György elmondta, milyen terveit dobta vissza a filmalap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ecc832b-667b-45d3-b17a-89d64c4b768e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Két helyen is időközit tartanak vasárnap.","shortLead":"Két helyen is időközit tartanak vasárnap.","id":"20181202_Ma_is_lesznek_valasztasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ecc832b-667b-45d3-b17a-89d64c4b768e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ca76c63-309e-4c85-be27-bebf4e4305d6","keywords":null,"link":"/itthon/20181202_Ma_is_lesznek_valasztasok","timestamp":"2018. december. 02. 09:48","title":"Ma is lesznek választások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f81cdd2-48a9-4f54-b94c-6ba4fe9e7283","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kérdés megváltoztatásával magyarázzák, hogy nagyot zuhant azoknak a száma, akik nem tudnak váratlan kiadást kifizetni; szinte biztos, hogy nem lesz karácsonykor Erzsébet-utalvány; nem sok jót várnak a rokkantak az ellátásaikról szóló törvény újragondolásától. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"A kérdés megváltoztatásával magyarázzák, hogy nagyot zuhant azoknak a száma, akik nem tudnak váratlan kiadást...","id":"20181202_Es_akkor_szegenyek_erzsebet_utalvany_rokkantak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f81cdd2-48a9-4f54-b94c-6ba4fe9e7283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"570fce44-ac75-45f7-ac8f-0dbbabaf8f1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181202_Es_akkor_szegenyek_erzsebet_utalvany_rokkantak","timestamp":"2018. december. 02. 10:00","title":"És akkor hirtelen eltüntettek kétmillió szegényt az országból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9baa43e6-c0c2-4f01-8df0-bbe024c22319","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kihalási válsággal néz szembe a Föld, amelynek növény- és állatvilága a dinoszauruszok alkonya óta nem látott ütemben pusztul – figyelmeztet Cristiana Pasca Palmer, az ENSZ Biodiverzitási Egyezményének teljesítéséért felelős ENSZ-titkárság vezetője.","shortLead":"Kihalási válsággal néz szembe a Föld, amelynek növény- és állatvilága a dinoszauruszok alkonya óta nem látott ütemben...","id":"20181202_ensz_biodiverzitas_kihalasi_valsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9baa43e6-c0c2-4f01-8df0-bbe024c22319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"affc6ee9-9d22-4904-ae0e-55b01dd82cd8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181202_ensz_biodiverzitas_kihalasi_valsag","timestamp":"2018. december. 02. 20:13","title":"Arat a csendes gyilkos: a dinoszauruszok óta nem látott ütemben pusztulnak a Földön az állatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]