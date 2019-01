Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

"Az Utcajogász, a TASZ és a Helsinki Bizottság, valamint Leilani Farha, az ENSZ különleges jelentéstevője után Kiss László és Lévay Miklós volt alkotmánybírák is hozzászóltak az Alkotmánybíróság előtti eljáráshoz."
"Özönlenek a beadványok az AB-hez a hajlkétalanságot kriminalizáló törvény ügyében"
"2019. január. 05. 12:32"
"Egy amerikai légicsapásban életét vesztette Dzsamal al-Badavi, az az al-Káida vezető, aki megtervezte az amerikai haditengerészet egyik hadihajója elleni terrorista támadást. A Cole felrobbantásában 2000-ben 17 tengerész vesztette életét és 39 sebesült meg."
"Az amerikaiak megölték a Cole-hadihajó elleni robbantásos merénylet kitervelőjét"
"2019. január. 06. 17:02"
"Feltételezett ebolás megbetegedéssel került egy páciens Svédországban az uppsalai egyetemi klinika elkülönítőjébe pénteken, estére az orvosi vizsgálatok kimutatták, hogy nem a rettegett vírusról van szó – közölték helyi hatóságok."
"Nem ebolás az annak hitt svédországi beteg"
"2019. január. 04. 22:13" A Cole felrobbantásában 2000-ben 17 tengerész vesztette életét és 39 sebesült meg.","shortLead":"Egy amerikai légicsapásban életét vesztette Dzsamal al-Badavi, az az al-Káida vezető, aki megtervezte az amerikai...","id":"20190106_Az_amerikaiak_megoltek_a_Colehadihajo_elleni_robbantasos_merenylet_kitervelojet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37032325-2aba-4aa2-85f8-f3a8ec0f214b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a6c9dca-9f82-4c80-97db-0d219072ed90","keywords":null,"link":"/vilag/20190106_Az_amerikaiak_megoltek_a_Colehadihajo_elleni_robbantasos_merenylet_kitervelojet","timestamp":"2019. január. 06. 17:02","title":"Az amerikaiak megölték a Cole-hadihajó elleni robbantásos merénylet kitervelőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21dfd733-5853-4f67-a1b7-2b591e5cf4b6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Feltételezett ebolás megbetegedéssel került egy páciens Svédországban az uppsalai egyetemi klinika elkülönítőjébe pénteken, estére az orvosi vizsgálatok kimutatták, hogy nem a rettegett vírusról van szó – közölték helyi hatóságok. ","shortLead":"Feltételezett ebolás megbetegedéssel került egy páciens Svédországban az uppsalai egyetemi klinika elkülönítőjébe...","id":"20190104_nem_ebolas_az_annak_hitt_svedorszagi_beteg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21dfd733-5853-4f67-a1b7-2b591e5cf4b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e696a12-5f3f-4ad1-a934-d65be2ade6be","keywords":null,"link":"/vilag/20190104_nem_ebolas_az_annak_hitt_svedorszagi_beteg","timestamp":"2019. január. 04. 22:13","title":"Nem ebolás az annak hitt svédországi beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80353841-ee60-42ce-ba2d-0c553d6d72f6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy autós rögzítette éppen mi történik. ","shortLead":"Egy autós rögzítette éppen mi történik. "Épp a havat kotorták a síneknél, amikor jött a vonat Komáromnál - videó"
"2019. január. 05. 16:46"
"Az ügyészség szerint nem indokolt az előzetes letartóztatása."
"Hazaengedték az M3-ason gázoló férfit"
"2019. január. 04. 18:43"
"Azt kérte, fogadják be azt a 49 embert, aki még év végén rekedt két mentőhajón a tengeren."
"Ismét a menekültek mellett emelt szót a pápa"
"2019. január. 06. 13:14" A konfliktusokat nem megoldani, hanem élezni próbálják mindenütt. Ezt a gyúanyagot pedig még veszélyesebbé teszi a globális gazdaság bizonytalansága. ","shortLead":"A nemzetközi porondon és Magyarországon is az erőpolitizálás ideje jött el. "A nemzetközi porondon és Magyarországon is az erőpolitizálás ideje jött el. A konfliktusokat nem megoldani, hanem élezni próbálják mindenütt. Ezt a gyúanyagot pedig még veszélyesebbé teszi a globális gazdaság bizonytalansága."
"Tizenkét dühös hónap: öveket bekapcsolni, elindult 2019"
"2019. január. 05. 10:00" "Zugló polgármestere ezt Gulyás Márton online műsorában jelentette be."
"Karácsony Gergely elindul a főpolgármesteri posztért"
"2019. január. 04. 19:24"