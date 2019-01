Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a13156f8-932e-4c1c-8f85-da43ca95d825","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar válogatott Svédország csapatától kapott ki csütörtökön.","shortLead":"A magyar válogatott Svédország csapatától kapott ki csütörtökön.","id":"20190118_Kezivb_Matics_szerint_a_szerencse_nagyon_hianyzik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a13156f8-932e-4c1c-8f85-da43ca95d825&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2af3c3c4-761f-4a0c-9e7b-fd898bcf5cc9","keywords":null,"link":"/sport/20190118_Kezivb_Matics_szerint_a_szerencse_nagyon_hianyzik","timestamp":"2019. január. 18. 05:17","title":"Kézi-vb: Matics szerint a szerencse nagyon hiányzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a08db7e-c944-4912-8dca-96348d2b22c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Terjedelmes, összesen 87 gigabájt lopott adatot tartalmazó adathalmaz jelent meg az egyik fájlmegosztón. Mutatjuk, hol és hogyan ellenőrizheti, hogy adatai szerepelnek-e a most kiszivárgottak között, és azt is, mit tehet saját biztonsága érdekében.","shortLead":"Terjedelmes, összesen 87 gigabájt lopott adatot tartalmazó adathalmaz jelent meg az egyik fájlmegosztón. Mutatjuk, hol...","id":"20190117_jelszolopas_ellopott_email_cim_collection_1_adatlopas_szemelyes_adat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a08db7e-c944-4912-8dca-96348d2b22c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ebe81a7-adcc-440d-b7e5-899a871422ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20190117_jelszolopas_ellopott_email_cim_collection_1_adatlopas_szemelyes_adat","timestamp":"2019. január. 17. 17:33","title":"Nagy baj van: kiszivárgott 773 millió e-mail-cím és rengeteg jelszó, itt ellenőrizheti, érintett-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f41252b8-e272-4045-ae67-7208b1c2c2b6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Így igyekeznek bátorságot önteni a fiatal lányba. A levelet sokan aláírták.","shortLead":"Így igyekeznek bátorságot önteni a fiatal lányba. A levelet sokan aláírták.","id":"20190118_Ellenzeki_kepviselonok_uzentek_Nagy_Blankanak_Nalunk_most_otost_kaptal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f41252b8-e272-4045-ae67-7208b1c2c2b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"532fe40b-b0fe-488c-ad82-a4cb36192305","keywords":null,"link":"/kultura/20190118_Ellenzeki_kepviselonok_uzentek_Nagy_Blankanak_Nalunk_most_otost_kaptal","timestamp":"2019. január. 18. 11:05","title":"Ellenzéki képviselőnők üzentek Nagy Blankának: Nálunk most ötöst kaptál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cea5e2-991a-4617-a941-4e7bd8f4fb7f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az intézkedéssel akár a források száz százalékát is elvonhatja az Európai Bizottság.","shortLead":"Az intézkedéssel akár a források száz százalékát is elvonhatja az Európai Bizottság.","id":"20190117_Tamogatja_az_EP_hogy_jogallamisaghoz_kossek_az_EUpenzeket_a_Fidesz_nemmel_szavazott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cea5e2-991a-4617-a941-4e7bd8f4fb7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07b64a89-3156-4b92-b3e7-82ef6826d9df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190117_Tamogatja_az_EP_hogy_jogallamisaghoz_kossek_az_EUpenzeket_a_Fidesz_nemmel_szavazott","timestamp":"2019. január. 17. 13:22","title":"Támogatja az EP, hogy jogállamisághoz kössék az EU-pénzeket, a Fidesz nemmel szavazott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e7f5a00-86cb-445e-b105-fe490a06b325","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Az autó vezetője meghalt, amikor egy garázsba tartó busszal ütközött.","shortLead":"Az autó vezetője meghalt, amikor egy garázsba tartó busszal ütközött.","id":"20190118_Busszal_utkozott_egy_auto_Batonyterenyen_egy_ember_meghalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e7f5a00-86cb-445e-b105-fe490a06b325&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74e3558-c52a-46bb-b403-e8caf2f6815f","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190118_Busszal_utkozott_egy_auto_Batonyterenyen_egy_ember_meghalt","timestamp":"2019. január. 18. 14:56","title":"Busszal ütközött egy autó Bátonyterenyén, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b5caf0-797c-4ff4-84ff-23c1a55f7c9e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly várakozás előzi meg a Samsung hajlítható kijelzős mobilját, még úgy is, hogy a készülék rendkívül drága lesz, és csak 1 millió darabot gyártanak majd belőle. A témában most megszólalt a Samsung egyik fontos embere.","shortLead":"Komoly várakozás előzi meg a Samsung hajlítható kijelzős mobilját, még úgy is, hogy a készülék rendkívül drága lesz, és...","id":"20190118_samsung_galaxy_f_hajlithato_kijelzos_okostelefon_hajlithato_mobil","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79b5caf0-797c-4ff4-84ff-23c1a55f7c9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be3b9d7e-5467-4ce3-98ce-4bdb33ebc083","keywords":null,"link":"/tudomany/20190118_samsung_galaxy_f_hajlithato_kijelzos_okostelefon_hajlithato_mobil","timestamp":"2019. január. 18. 09:03","title":"A Samsung üzeni mindenkinek: forradalmi újítást hoz az összehajtható kijelzős telefonjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ead64943-93c6-4ea9-9d64-b162f6856c9c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"És a diszkó fényeket is ők adják.","shortLead":"És a diszkó fényeket is ők adják.","id":"20190117_rendorauto_disco_autos_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ead64943-93c6-4ea9-9d64-b162f6856c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1618814a-dd17-47d1-afd0-26e3f29e7023","keywords":null,"link":"/cegauto/20190117_rendorauto_disco_autos_video","timestamp":"2019. január. 17. 12:19","title":"Szuper jó fej rendőrök, ritmusra nyomják a szirénát - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f583823-bc55-416e-81a8-3c01d82f5277","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index nyomozása szerint nemcsak baloldali, hanem Fideszhez köthető figurák felé is vezetnek szálak a Portik-felvételek ügyében.","shortLead":"Az Index nyomozása szerint nemcsak baloldali, hanem Fideszhez köthető figurák felé is vezetnek szálak...","id":"20190117_Egykori_csucspolitikusok_izgulhatnak_a_Portikfelvetelek_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f583823-bc55-416e-81a8-3c01d82f5277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dcdfe5e-ff34-4f02-8199-8005a0eeb066","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_Egykori_csucspolitikusok_izgulhatnak_a_Portikfelvetelek_miatt","timestamp":"2019. január. 17. 14:16","title":"Egykori politikusok izgulhatnak a Portik-felvételek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]