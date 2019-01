Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35c66eda-e5ff-4acf-a170-ff78c568655c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Babos Tímea és francia partnere, Kristina Mladenovic címvédőként győzött a melbourne-i ausztrál nyílt teniszbajnokság női páros versenyének második fordulójában.","shortLead":"Babos Tímea és francia partnere, Kristina Mladenovic címvédőként győzött a melbourne-i ausztrál nyílt teniszbajnokság...","id":"20190119_Ijeszto_kezdes_utan_taroltak_a_cimvedo_Babosek_Ausztraliaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35c66eda-e5ff-4acf-a170-ff78c568655c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"652dcbb2-53de-4372-9c72-2e48ef9b2bf2","keywords":null,"link":"/sport/20190119_Ijeszto_kezdes_utan_taroltak_a_cimvedo_Babosek_Ausztraliaban","timestamp":"2019. január. 19. 08:14","title":"Ijesztő kezdés után taroltak a címvédő Babosék Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc3a1828-6843-4cba-9cdc-52da5bccd68a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190117_Zsenialis_klipet_keszitett_egy_miskolci_gimnazium_a_We_Are_The_Worldre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc3a1828-6843-4cba-9cdc-52da5bccd68a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ebfb549-14e9-4847-abb1-68b970c74beb","keywords":null,"link":"/elet/20190117_Zsenialis_klipet_keszitett_egy_miskolci_gimnazium_a_We_Are_The_Worldre","timestamp":"2019. január. 17. 09:02","title":"Zseniális klipet készített egy miskolci gimnázium a We Are The Worldre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5505ebe8-e2ff-4456-b843-958b5de5ad7f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Duna Aszfalt két szerződést is kötött az önkormányzattal.","shortLead":"A Duna Aszfalt két szerződést is kötött az önkormányzattal.","id":"20190117_127_millio_forintert_aszfaltozhat_Meszaros_uzlettarsanak_cege_Kecskemeten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5505ebe8-e2ff-4456-b843-958b5de5ad7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34f90d94-df79-4c3e-aaf2-b4b455b7d8e0","keywords":null,"link":"/kkv/20190117_127_millio_forintert_aszfaltozhat_Meszaros_uzlettarsanak_cege_Kecskemeten","timestamp":"2019. január. 17. 11:57","title":"127 millió forintért aszfaltozhat Mészáros üzlettársának cége Kecskeméten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4c11e15-b10d-44c2-a4f1-ac951218d42b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műtét rendben ment. ","shortLead":"A műtét rendben ment. ","id":"20190117_Brenda_Cridland_tumor_endometriozis_hizas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4c11e15-b10d-44c2-a4f1-ac951218d42b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9f21d91-63e6-4f59-93a5-b1754c535a7b","keywords":null,"link":"/elet/20190117_Brenda_Cridland_tumor_endometriozis_hizas","timestamp":"2019. január. 17. 14:19","title":"Azt hitte, a menopauza miatt hízik, aztán kioperáltak belőle egy húszkilós tumort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3daaefb-9121-48b5-8b87-d5c778cd9213","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatvani sürgősségin reklamáltak a hosszú várakozási idő miatt, az orvos többször kiszólt - szerintük agresszíven - ezért nekimentek. A tetteseknek börtönbe kell vonulniuk.","shortLead":"A hatvani sürgősségin reklamáltak a hosszú várakozási idő miatt, az orvos többször kiszólt - szerintük agresszíven...","id":"20190118_Egyuttesen_verte_meg_az_orvost_a_csalad_mert_szerintuk_tul_sokat_kellett_varni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3daaefb-9121-48b5-8b87-d5c778cd9213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f09933-6de4-480f-9e8f-b820c6249d25","keywords":null,"link":"/elet/20190118_Egyuttesen_verte_meg_az_orvost_a_csalad_mert_szerintuk_tul_sokat_kellett_varni","timestamp":"2019. január. 18. 20:28","title":"Együttesen verte meg az orvost a család, mert szerintük túl sokat kellett várni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ca9779c-d848-4872-b858-aef4bff793a3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megjött a John Wick harmadik részének előzetese.","shortLead":"Megjött a John Wick harmadik részének előzetese.","id":"20190118_Keanu_Reeves_megint_halomra_oli_az_embereket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ca9779c-d848-4872-b858-aef4bff793a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25be8e8e-e1ce-44f6-814c-bc63fc406199","keywords":null,"link":"/kultura/20190118_Keanu_Reeves_megint_halomra_oli_az_embereket","timestamp":"2019. január. 18. 05:30","title":"Keanu Reeves megint halomra öli az embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44ab28ee-d3f0-4482-bbc4-d59ff681542b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 7-es főúton tartottak forgalomlassító demonstrációt, kilométer hosszan torlódtak fel az autók. ","shortLead":"A 7-es főúton tartottak forgalomlassító demonstrációt, kilométer hosszan torlódtak fel az autók. ","id":"20190118_Otven_autoval_tuntettek_a_tuloratorveny_ellen_Nagykanizsan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44ab28ee-d3f0-4482-bbc4-d59ff681542b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc62d5e-f4cc-4765-b530-54758c23ac49","keywords":null,"link":"/itthon/20190118_Otven_autoval_tuntettek_a_tuloratorveny_ellen_Nagykanizsan","timestamp":"2019. január. 18. 15:48","title":"Ötven autóval tüntettek a túlóratörvény ellen Nagykanizsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea5a0b3-fa75-4d3a-8469-17bf0643be8a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem féltik a huszita keresztény örökséget meg az identitásukat.","shortLead":"Nem féltik a huszita keresztény örökséget meg az identitásukat.","id":"20190118_A_csehek_ketharmada_a_meleghazassag_mellett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ea5a0b3-fa75-4d3a-8469-17bf0643be8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8898661-178b-42ee-8675-ad8a7b13e3c2","keywords":null,"link":"/elet/20190118_A_csehek_ketharmada_a_meleghazassag_mellett","timestamp":"2019. január. 18. 10:27","title":"A csehek kétharmada a melegházasság mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]