[{"available":true,"c_guid":"2f80ffad-7f6f-4b1f-b170-b7996cb1d4ff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Sanofi szerint hiába készültek a tavalyinál is több vakcinával, a négykomponensű oltóanyag már januárra elfogyott. ","shortLead":"A Sanofi szerint hiába készültek a tavalyinál is több vakcinával, a négykomponensű oltóanyag már januárra elfogyott. ","id":"20190123_Annyian_kertek_hogy_elfogyott_az_egyik_influenza_elleni_oltoanyag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f80ffad-7f6f-4b1f-b170-b7996cb1d4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81436e2c-442b-4d4c-a798-a13e00871ecf","keywords":null,"link":"/elet/20190123_Annyian_kertek_hogy_elfogyott_az_egyik_influenza_elleni_oltoanyag","timestamp":"2019. január. 23. 11:45","title":"Annyian kérték, hogy elfogyott az egyik influenza elleni oltóanyag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34d100a8-cfbd-4fa8-863f-bf30ab33ff13","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A General Electric kezdeményezésére kapta a nevet az új irodaházak közötti tér. ","shortLead":"A General Electric kezdeményezésére kapta a nevet az új irodaházak közötti tér. ","id":"20190122_Edisonrol_neveztek_el_egy_teret_a_XIII_keruletben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34d100a8-cfbd-4fa8-863f-bf30ab33ff13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08ce3b76-2782-463f-bdc8-faff451fc3fb","keywords":null,"link":"/kkv/20190122_Edisonrol_neveztek_el_egy_teret_a_XIII_keruletben","timestamp":"2019. január. 22. 18:44","title":"Edisonról neveztek el egy teret a XIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa667450-d87b-4a35-99e9-d323e3f5296f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A bajorországi Eichstättban „Parkoló nők számára” feliratú parkolóhelyeket hoztak létre, miután 2016-ban egy nőt szexuálisan zaklattak egy parkolóban. Most egy férfi pert indított a város ellen, s azt állítja, a kivételezés a férfiak és a nők elleni diszkrimináció.","shortLead":"A bajorországi Eichstättban „Parkoló nők számára” feliratú parkolóhelyeket hoztak létre, miután 2016-ban egy nőt...","id":"20190123_Egy_nemet_ferfi_perel_mert_diszkriminacionak_tartja_a_csak_noknek_parkolokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa667450-d87b-4a35-99e9-d323e3f5296f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ccff41b-830d-475f-acf9-fdb716491b41","keywords":null,"link":"/vilag/20190123_Egy_nemet_ferfi_perel_mert_diszkriminacionak_tartja_a_csak_noknek_parkolokat","timestamp":"2019. január. 23. 12:54","title":"Egy német férfi perel, mert diszkriminációnak tartja a „csak nőknek” parkolókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f19e7c5-1ce5-40f3-aaeb-c28e0d9cfe49","c_author":"Hont András","category":"kultura","description":"Három évtizede ment el a legnagyobb költőzseni.","shortLead":"Három évtizede ment el a legnagyobb költőzseni.","id":"20190122_A_teljesseg_folott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f19e7c5-1ce5-40f3-aaeb-c28e0d9cfe49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc4bc1ff-26d6-4ebb-a448-fd7b6df06cc5","keywords":null,"link":"/kultura/20190122_A_teljesseg_folott","timestamp":"2019. január. 22. 17:50","title":"A teljesség fölött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e3578ce-a5b7-46a3-9b32-6822621cc972","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A december 13-i tüntetésen igazoltatott embereket közlekedési szabálysértés miatt idézik be. ","shortLead":"A december 13-i tüntetésen igazoltatott embereket közlekedési szabálysértés miatt idézik be. ","id":"20190122_Elkezdtek_beidezni_a_decemberben_igazoltatott_tuntetoket_a_rendorsegre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e3578ce-a5b7-46a3-9b32-6822621cc972&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a525819-533f-4265-92b6-2a4275931fa2","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_Elkezdtek_beidezni_a_decemberben_igazoltatott_tuntetoket_a_rendorsegre","timestamp":"2019. január. 22. 16:15","title":"Elkezdték beidézni a decemberben igazoltatott tüntetőket a rendőrségre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f6b05ef-1223-4615-bafb-a5fb3c347c7f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vádat emeltek a férfi ellen, aki egy nyugdíjas nő összes megtakarítását kicsalta.","shortLead":"Vádat emeltek a férfi ellen, aki egy nyugdíjas nő összes megtakarítását kicsalta.","id":"20190122_17_millio_forintot_kapott_egy_csalo_egy_89_eves_notol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f6b05ef-1223-4615-bafb-a5fb3c347c7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16258f01-02a7-4ce7-a9b4-fda8508a7e37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190122_17_millio_forintot_kapott_egy_csalo_egy_89_eves_notol","timestamp":"2019. január. 22. 09:18","title":"17 millió forintot kapott egy csaló egy 89 éves nőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82548ee0-9af9-4498-84a7-a8faa61ea544","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi oldal a megszokottól eltérő képekkel próbálja ráébreszteni a felhasználókat a tudatos környezetvédelem fontosságára.","shortLead":"Az alábbi oldal a megszokottól eltérő képekkel próbálja ráébreszteni a felhasználókat a tudatos környezetvédelem...","id":"20190122_climate_visuals_oldal_klimavaltozas_hatasai_kepekben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82548ee0-9af9-4498-84a7-a8faa61ea544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b27927a-33bd-4ccb-aadf-879957499da8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190122_climate_visuals_oldal_klimavaltozas_hatasai_kepekben","timestamp":"2019. január. 22. 13:03","title":"Másképp fog a klímaváltozásra gondolni, ha felkeresi ezt az oldalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyebek mellett az azonnali fizetési rendszer és egy hitelprogram kampánykommunikációja a feladat.","shortLead":"Egyebek mellett az azonnali fizetési rendszer és egy hitelprogram kampánykommunikációja a feladat.","id":"20190123_magyar_nemzeti_bank_hirdetes_kommunikacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc95752e-805f-45f6-a9a8-efa0b8eebf98","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190123_magyar_nemzeti_bank_hirdetes_kommunikacio","timestamp":"2019. január. 23. 08:31","title":"Közel 1,5 milliárdért hirdet idén az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]