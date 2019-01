Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"49e5cb33-1c58-4a6f-acfa-506dc6f9a98d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy hét alatt megduplázódott a betegek száma. ","shortLead":"Egy hét alatt megduplázódott a betegek száma. ","id":"20190123_Intenziven_terjed_az_influenza_mar_38_ezren_mentek_orvoshoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49e5cb33-1c58-4a6f-acfa-506dc6f9a98d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e60ed65-7e0a-4cdf-871b-b8c02c870108","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_Intenziven_terjed_az_influenza_mar_38_ezren_mentek_orvoshoz","timestamp":"2019. január. 23. 15:40","title":"Intenzíven terjed az influenza, már 38 ezren mentek orvoshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99d68711-7c6c-4d7d-b5dc-23c816f01961","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Már használhatja a közönség a világ legnagyobb, érintőképernyős múzeumi LCD falát a Szépművészeti Múzeum Márvány csarnokában.","shortLead":"Már használhatja a közönség a világ legnagyobb, érintőképernyős múzeumi LCD falát a Szépművészeti Múzeum Márvány...","id":"20190122_szepmuveszeti_muzeum_erintokepernyo_lcd_fal_marvany_csarnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99d68711-7c6c-4d7d-b5dc-23c816f01961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eff38998-e546-4436-9d26-1c5ef47c601b","keywords":null,"link":"/kultura/20190122_szepmuveszeti_muzeum_erintokepernyo_lcd_fal_marvany_csarnok","timestamp":"2019. január. 22. 16:02","title":"Rekorder látványosság került a felújított Szépművészetibe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbfd938c-09a2-49ce-b308-5b0a8e88964b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legjobb férfi mellékszereplőnek járó Oscar-díjra esélyes a 62 éves brit színész, aki egy nagyon lelkes videóban osztotta meg örömét. Ezek után nem lehet nem neki szurkolni. ","shortLead":"A legjobb férfi mellékszereplőnek járó Oscar-díjra esélyes a 62 éves brit színész, aki egy nagyon lelkes videóban...","id":"20190123_Reg_orult_mar_igy_valaki_az_Oscarjelolesnek_Richard_E_Grant_ket_centivel_a_fold_folott_lebeg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbfd938c-09a2-49ce-b308-5b0a8e88964b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d910cbd-b8ce-4186-993c-38a1976c175b","keywords":null,"link":"/kultura/20190123_Reg_orult_mar_igy_valaki_az_Oscarjelolesnek_Richard_E_Grant_ket_centivel_a_fold_folott_lebeg","timestamp":"2019. január. 23. 14:48","title":"Rég örült már valaki így az Oscar-jelölésnek: Richard E. Grant két centivel a föld fölött lebeg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Újabb olyan kisbaba jött világra, ezúttal Kínában, akinek édesanyja méhátültetésen esett át a terhesség előtt. ","shortLead":"Újabb olyan kisbaba jött világra, ezúttal Kínában, akinek édesanyja méhátültetésen esett át a terhesség előtt. ","id":"20190123_mehtranszplantacio_szules_mehatultetes_kina_meh","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77568527-2bad-4dba-89a7-8ccbd130d9f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190123_mehtranszplantacio_szules_mehatultetes_kina_meh","timestamp":"2019. január. 23. 19:33","title":"Anyjától kapott méhével szült egészséges gyermeket egy nő Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5bace69-88c9-42e5-9166-f5a9d98034ea","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag","description":"Nem akad magyar építész, aki olyan mértékben alakította volna Budapest városképét az elmúlt 50 évben, mint Finta József; megépült házainak számával már csak a ráaggatott eposzi jelzők (a magasházak és a magyar high-tech apostola, a munka farkasa, a pesti Duna-part elrablója, a Kádár-kor vagy épp a külhoni beruházók kedvence) vetekszenek. Finta Józsefet a Mol Campusról, a panelekről, a stadionokról és arról kérdeztük, hogy mit érhet (el) az építész, ha nem tartja távol magát a politikától. ","shortLead":"Nem akad magyar építész, aki olyan mértékben alakította volna Budapest városképét az elmúlt 50 évben, mint Finta...","id":"20190123_finta_jozsef_budapest_epiteszet_mol_campus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5bace69-88c9-42e5-9166-f5a9d98034ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21ba9039-2391-4aa7-aa2b-142ef6b565c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190123_finta_jozsef_budapest_epiteszet_mol_campus","timestamp":"2019. január. 23. 06:30","title":"Finta József: \"Ez a korszak építészetileg meg van buggyanva\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acd3b80e-0e82-4711-af0c-ccbb343618f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Letétbe megkapta két Kossuth-díjas magyar festő alkotását Hoppál Péter, amivel maga a fideszes országgyűlési képviselő dicsekedett lelkesen a Facebookon. A sajátos műgyűjtési módszerrel megszerzett festményeket a Janus Pannonius Múzeum helyezte el a kormánypárti politikusnál, hogy \"felékesítse\" a tárgyalóját. ","shortLead":"Letétbe megkapta két Kossuth-díjas magyar festő alkotását Hoppál Péter, amivel maga a fideszes országgyűlési képviselő...","id":"20190122_Letetbe_adtak_mualkotasokat_a_pecsi_fideszes_irodajaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acd3b80e-0e82-4711-af0c-ccbb343618f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c390425-f5c4-41d2-800f-0fa1b67f879c","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_Letetbe_adtak_mualkotasokat_a_pecsi_fideszes_irodajaba","timestamp":"2019. január. 23. 06:00","title":"A pécsi múzeum \"letétbe\" adott festményeket a fideszes képviselő irodájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a861479-8d31-4d9e-898f-c95549b93652","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több, izgalmas csillagászattal kapcsolatos esemény/jelenség is lesz idén, melyeket most egyetlen kattintással naptárbejegyzéssé alakíthat, hogy biztosan ne maradjon le róluk.","shortLead":"Több, izgalmas csillagászattal kapcsolatos esemény/jelenség is lesz idén, melyeket most egyetlen kattintással...","id":"20190122_elon_musk_spacex_raketa_urturizmus_nyari_napfordulo_eperhold_napfogyatkozas_holdra_szallas_apollo_11","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a861479-8d31-4d9e-898f-c95549b93652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f04c145-d3b3-4d25-847d-e81f916d0263","keywords":null,"link":"/tudomany/20190122_elon_musk_spacex_raketa_urturizmus_nyari_napfordulo_eperhold_napfogyatkozas_holdra_szallas_apollo_11","timestamp":"2019. január. 22. 20:43","title":"Izgalmas csillagászati események jönnek idén, ezt tegye, ha nem akar róluk lemaradni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce6a56d9-1505-4892-b6ad-a5681c8abf6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszautasítja az igazságszolgáltatást ért politikai nyomásgyakorlást.","shortLead":"Visszautasítja az igazságszolgáltatást ért politikai nyomásgyakorlást.","id":"20190122_legfobb_ugyeszseg_polt_peter_momentum_mozgalom_aktivista_akcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce6a56d9-1505-4892-b6ad-a5681c8abf6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b282f313-c948-4810-bac4-d5bec853feb4","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_legfobb_ugyeszseg_polt_peter_momentum_mozgalom_aktivista_akcio","timestamp":"2019. január. 22. 14:21","title":"Reagált az ügyészség a Momentum akciójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]