Víz alatti expedíciót indítanak, hogy megtalálják Sala gépét

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb35c853-e8b7-4379-8e46-07e0d973d228","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább hárman életüket vesztették, és 172-en megsérültek. A tornádó helyi idő szerint vasárnap este csapott le a karibi szigetországra.","shortLead":"Legalább hárman életüket vesztették, és 172-en megsérültek. A tornádó helyi idő szerint vasárnap este csapott le...","id":"20190128_gyilkos_tornado_soport_at_kuban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb35c853-e8b7-4379-8e46-07e0d973d228&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"493b7b35-e365-4ce9-8c84-5b320c724568","keywords":null,"link":"/vilag/20190128_gyilkos_tornado_soport_at_kuban","timestamp":"2019. január. 28. 11:48","title":"Gyilkos tornádó söpört át Kubán – fotók, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d32b9ea-e151-4528-96d2-f0cfcacbf190","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Audi ingolstadti központjában sem tudnak gyártani, mert hiányoznak az autókhoz a győri egységben készülő motorok. ","shortLead":"Az Audi ingolstadti központjában sem tudnak gyártani, mert hiányoznak az autókhoz a győri egységben készülő motorok. ","id":"20190128_A_nemet_Audikozpontot_is_megbenitottak_a_Gyorben_sztrajkolok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d32b9ea-e151-4528-96d2-f0cfcacbf190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d157d2-e46c-473a-9ebc-72a7438a9f17","keywords":null,"link":"/kkv/20190128_A_nemet_Audikozpontot_is_megbenitottak_a_Gyorben_sztrajkolok","timestamp":"2019. január. 28. 13:13","title":"A német Audi-központot is megbénították a Győrben sztrájkolók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68a70008-b198-4bb2-b5a1-118769e03e13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"John Domokos a brit Guardian videós újságírója, apja, János a kommunista Magyarországról vándorolt ki a hetvenes években Angliába, majd hazatért. Ma Orbánt támogatja. A fia nem. Közösen járták be Magyarországot, hogy lássák, mi a helyzet, és hogy ütköztessék véleményüket.","shortLead":"John Domokos a brit Guardian videós újságírója, apja, János a kommunista Magyarországról vándorolt ki a hetvenes...","id":"20190128_Orban_fel__bejarta_Magyarorszagot_a_Guardian_magyar_ujsagiroja_es_Orbantamogato_apja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68a70008-b198-4bb2-b5a1-118769e03e13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd6f2c38-f23f-4548-a00f-36435aa6ac00","keywords":null,"link":"/itthon/20190128_Orban_fel__bejarta_Magyarorszagot_a_Guardian_magyar_ujsagiroja_es_Orbantamogato_apja","timestamp":"2019. január. 28. 14:02","title":"„Orbán fél” – bejárta Magyarországot a Guardian magyar újságírója és Orbán-támogató apja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aff045e-7a79-4cc8-85e8-28050d301a58","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az utolsó pillanatban bemutatott vészfékezés és kormányzás csak tetézte bajt.","shortLead":"Az utolsó pillanatban bemutatott vészfékezés és kormányzás csak tetézte bajt.","id":"20190127_fekvorendor_autos_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8aff045e-7a79-4cc8-85e8-28050d301a58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f92724df-893e-41b5-b72d-e9bc945920dc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190127_fekvorendor_autos_video","timestamp":"2019. január. 28. 04:07","title":"Videó: ennyire nem érdemes pánikba esni a fekvőrendőr miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"628d5017-8e65-4f9e-b590-0e69d00d3a15","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"António Guterrestől kért segítséget a venezuelai ellenzéki többségű parlamentet vezető Juan Guaidó a Twitteren is közzétett levelében.","shortLead":"António Guterrestől kért segítséget a venezuelai ellenzéki többségű parlamentet vezető Juan Guaidó a Twitteren is...","id":"20190127_Az_ENSZtol_kert_segitseget_a_humanitarius_valsag_kezelesere_Juan_Guaido","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=628d5017-8e65-4f9e-b590-0e69d00d3a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab05b125-808a-4eb9-b3fe-71270279d06a","keywords":null,"link":"/vilag/20190127_Az_ENSZtol_kert_segitseget_a_humanitarius_valsag_kezelesere_Juan_Guaido","timestamp":"2019. január. 27. 08:12","title":"Az ENSZ-től kért segítséget a humanitárius válság kezelésére Juan Guaidó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bab0e133-fd17-40cb-892c-a8a2dc54f259","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megegyezett a kormány és a főváros a fővárosi színházak támogatásáról. Több pénzt lesz, de Tarlós dönt az elosztásról – ígéri, átlátható és világos lesz a rendszer.","shortLead":"Megegyezett a kormány és a főváros a fővárosi színházak támogatásáról. Több pénzt lesz, de Tarlós dönt az elosztásról –...","id":"20190128_Uj_tao_35_milliard_jut_a_fovarosi_szinhazaknak_de_Tarlos_dont_az_elosztasrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bab0e133-fd17-40cb-892c-a8a2dc54f259&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3f46f1f-3ecc-4b7f-9a86-dd64c1d3ff1f","keywords":null,"link":"/itthon/20190128_Uj_tao_35_milliard_jut_a_fovarosi_szinhazaknak_de_Tarlos_dont_az_elosztasrol","timestamp":"2019. január. 28. 13:39","title":"Új tao: 3,5 milliárd jut a fővárosi színházaknak, de Tarlós dönt az elosztásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36b03e9f-77a9-49df-8e6a-92c14c77a5c8","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A 65 éves Howard Schultz azt mondta, függetlenként indulna. ","shortLead":"A 65 éves Howard Schultz azt mondta, függetlenként indulna. ","id":"20190128_Amerikai_elnok_akar_lenni_a_volt_Starbucksvezer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36b03e9f-77a9-49df-8e6a-92c14c77a5c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38ecb00f-6826-40f6-8624-4608234b04c1","keywords":null,"link":"/kkv/20190128_Amerikai_elnok_akar_lenni_a_volt_Starbucksvezer","timestamp":"2019. január. 28. 07:02","title":"Amerikai elnök akar lenni a volt Starbucks-vezér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be80fac3-1cd1-485f-8ead-077213bb8c4a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy másik bánya gátja is átszakadhat a magas vízállás miatt. Az embereket felküldték a városuk legmagasabban található pontjára.","shortLead":"Egy másik bánya gátja is átszakadhat a magas vízállás miatt. Az embereket felküldték a városuk legmagasabban található...","id":"20190127_Menjenek_a_varos_legmagasabb_pontjara__ujabb_gat_szakadhat_at_Braziliaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be80fac3-1cd1-485f-8ead-077213bb8c4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad4fee88-3e9b-4875-9e33-883fa597a616","keywords":null,"link":"/kkv/20190127_Menjenek_a_varos_legmagasabb_pontjara__ujabb_gat_szakadhat_at_Braziliaban","timestamp":"2019. január. 27. 16:59","title":"\"Menjenek a város legmagasabb pontjára\" - újabb gát szakadhat át Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]