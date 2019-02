Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f9afacb-ad61-473c-8f1e-ae3fae4b47e9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyjából megegyezik a kötelezőre kifizetett károk átlagos összege és a casco után fizetett átlagos összeg.","shortLead":"Nagyjából megegyezik a kötelezőre kifizetett károk átlagos összege és a casco után fizetett átlagos összeg.","id":"20190213_autobaleset_karesemeny_kgfb_casco","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f9afacb-ad61-473c-8f1e-ae3fae4b47e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a2943b6-1a93-4902-b9b6-d56c9aa6a20c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190213_autobaleset_karesemeny_kgfb_casco","timestamp":"2019. február. 13. 10:06","title":"Még egy sima koccanás is közel 400 ezer forintba kerül mostanság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"080cf6b9-2617-4fd3-822a-f281b2cfa330","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben a Samsung három videót is posztolt a február 20-án érkező Galaxy S10-ről, egy névtelen forrás az S10+ és az S10E képességeit is megvillantotta.","shortLead":"Miközben a Samsung három videót is posztolt a február 20-án érkező Galaxy S10-ről, egy névtelen forrás az S10+ és...","id":"20190213_samsung_galaxy_s10_okostelefon_galaxy_s10_plus_galaxy_s10e_specifikacio_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=080cf6b9-2617-4fd3-822a-f281b2cfa330&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f18b5629-0823-40d5-af77-3727c4894713","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_samsung_galaxy_s10_okostelefon_galaxy_s10_plus_galaxy_s10e_specifikacio_video","timestamp":"2019. február. 13. 15:03","title":"Gyakorlatilag minden kiszivárgott a Samsung Galaxy S10-ről (+ videók)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91f9138b-9335-47f0-950d-d1ddfa74ca4e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A görög parti őrség 51 embert mentett ki a viharos időben, de a tinédzsert nem találják. ","shortLead":"A görög parti őrség 51 embert mentett ki a viharos időben, de a tinédzsert nem találják. ","id":"20190213_Valoszinuleg_a_tengerbe_veszett_egy_15_eves_menekult_lany_Leszboszon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91f9138b-9335-47f0-950d-d1ddfa74ca4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcc100e7-3a98-4d22-9373-9e06c8317d25","keywords":null,"link":"/vilag/20190213_Valoszinuleg_a_tengerbe_veszett_egy_15_eves_menekult_lany_Leszboszon","timestamp":"2019. február. 13. 20:00","title":"Valószínűleg a tengerbe veszett egy 15 éves menekült lány Leszboszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e39a3f9-9a7e-43db-a162-2dec66c39341","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ezekben a napokban igen felkapott téma kapcsán az illetékes minisztériumot is megkérdeztük. Egyelőre nem minden kérdésre van válasz, de amit tudunk, azt mind megosztjuk olvasóinkkal.","shortLead":"Az ezekben a napokban igen felkapott téma kapcsán az illetékes minisztériumot is megkérdeztük. Egyelőre nem minden...","id":"20190213_sok_a_nyitott_kerdes_a_25_millios_autovasarlasi_tamogatas_kapcsan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e39a3f9-9a7e-43db-a162-2dec66c39341&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbb89db7-05a2-46b9-a2d5-241bc31791ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20190213_sok_a_nyitott_kerdes_a_25_millios_autovasarlasi_tamogatas_kapcsan","timestamp":"2019. február. 13. 06:41","title":"Sok a nyitott kérdés a 2,5 milliós autóvásárlási támogatás kapcsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7376dee7-c980-4ead-a005-d3e24a62a742","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mint amikor a mesében levágják a sárkány fejét, de újabb nő helyette, valahogy így van ez mostanság az iOS-frissítéseknél is. Orvosolták ugyan a FaceTime-hibát, de lett helyette másik.","shortLead":"Mint amikor a mesében levágják a sárkány fejét, de újabb nő helyette, valahogy így van ez mostanság...","id":"20190214_ios_12_14_facetime_hiba_frissitese_ujabb_hibakkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7376dee7-c980-4ead-a005-d3e24a62a742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76ab2aa5-8027-4872-8d69-2aa514dcae56","keywords":null,"link":"/tudomany/20190214_ios_12_14_facetime_hiba_frissitese_ujabb_hibakkal","timestamp":"2019. február. 14. 10:03","title":"Javított az Apple az iPhone-okon kémkedős hibán, csak épp jött helyette újabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d09513-b707-492a-b9ab-ce35f4cd6014","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A bizonyítható tények helyett feltételezések alapján történő döntések veszélyeire hívja fel a figyelmet Wu Biqiang, a Huawei Technologies Hungary Kft. vezetője.","shortLead":"A bizonyítható tények helyett feltételezések alapján történő döntések veszélyeire hívja fel a figyelmet Wu Biqiang...","id":"20190212_huawei_magyarorszag_wu_biqiang_mike_pompeo_reakcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00d09513-b707-492a-b9ab-ce35f4cd6014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0062dcf0-849f-44fb-babd-bf9aa5e0e591","keywords":null,"link":"/tudomany/20190212_huawei_magyarorszag_wu_biqiang_mike_pompeo_reakcio","timestamp":"2019. február. 12. 15:03","title":"Megszólalt a magyar Huawei: ki fog pukkadni az amerikai vádlufi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fc1a19c-f967-4762-816b-59936574f7b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába kérdeztük, nem árulják el előre, miről szól az érdekfeszítő című \"Budapest-jelentés a keresztényüldözésről\", pedig közpénzből íratta meg a Miniszterelnökség a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel. A tudományos művet a kormány kifejezetten ezzel a címmel rendelte meg, és díjmentesen elérhető lesz a köz számára. Meglátjuk, mennyiben felel meg annak az Orbán Viktor által kitűzött célnak, hogy közvetlen gazdasági hasznot kell hajtania.","shortLead":"Hiába kérdeztük, nem árulják el előre, miről szól az érdekfeszítő című \"Budapest-jelentés a keresztényüldözésről\"...","id":"20190213_68_millioert_rendelt_az_Orbankormany_konyvet_a_keresztenyuldozesrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fc1a19c-f967-4762-816b-59936574f7b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb0ccb94-b9f8-4693-9a94-acc5e086f671","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_68_millioert_rendelt_az_Orbankormany_konyvet_a_keresztenyuldozesrol","timestamp":"2019. február. 14. 07:00","title":"6,8 millióért íratott könyvet a keresztényüldözésről az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b941a01-e615-48eb-bb97-ab38ef6c03a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tényleg a lehetőséget tárházát nyitja meg ez a szett. ","shortLead":"Tényleg a lehetőséget tárházát nyitja meg ez a szett. ","id":"20190212_Katy_Perry_Grammyruhaja_lett_az_internet_kedvenc_memje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b941a01-e615-48eb-bb97-ab38ef6c03a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc1c2e17-7350-4e08-9e66-fece4150e458","keywords":null,"link":"/elet/20190212_Katy_Perry_Grammyruhaja_lett_az_internet_kedvenc_memje","timestamp":"2019. február. 12. 17:34","title":"Katy Perry Grammy-ruhája lett az internet kedvenc mémje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]